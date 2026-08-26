員工旅遊想去義大利！2026十大熱門國家 日韓名次不意外

好需要出國旅遊充電！

辛苦工作一整年，最期待的福利莫過於一趟能徹底放鬆、吃好住好的員工旅遊！隨著海外旅遊熱度持續居高不下，越來越多企業選擇將員工旅遊地點拉到國外，從近距離的日韓東南亞，到高規格的紐澳與歐洲行程都各有擁護者。

《網路溫度計DailyView》曾在2023年透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查「員工最想去員旅的十大國家」，當時由日本、泰國、越南強勢擠入前三名。時隔三年，大家的夢幻清單是否有所改變？《網路溫度計DailyView》這次不列入台灣在地行程，盤點出近一年（2025/08/18～2026/08/17）最新的「熱門員旅國家TOP 10」，趕快來看看心儀的度假勝地有沒有上榜，順便悄悄把這篇傳給老闆看吧！

No.10 澳洲

聲量：1,300筆

把壯麗的自然奇觀、野生動物與都會慢活完美結合，澳洲是企業安排長程員工旅遊或高規格獎勵旅遊的夢幻選項。南半球的季節與台灣相反，當台灣正值寒冷冬季時，澳洲正迎來溫暖舒爽的夏季，是企業安排避寒旅遊的熱門提案，加上治安良好、環境乾淨，團體自由活動時安全性極高。

推薦熱門城市與景點

雪梨： 地標城市雪梨兼具現代建築與海灘風光，除了導覽世界文化遺產雪梨歌劇院、挑戰高空攀登港灣大橋，還能前往鄰近的藍山國家公園搭乘纜車遠眺三姐妹岩，夜間再落腳達令港海景餐廳享受精緻晚餐。

墨爾本： 被譽為咖啡與文化之都的墨爾本，則充滿塗鴉巷弄與濃厚的歐風咖啡香，搭乘「普芬比利百年蒸汽火車」把腳懸空盪在車窗外拍攝復古大片，或是傍晚至菲利普島觀賞迷你神仙企鵝歸巢，都極其療癒。

布里斯本與黃金海岸：若想擁抱純粹的陽光與海灘，布里斯本與黃金海岸則提供了親手餵食彩虹鸚鵡、合法抱無尾熊拍照的珍貴體驗，還能安排主題樂園或是在衝浪者天堂的金色沙灘上享受踩浪樂趣。

話題聲量方面，源於有網友在社群發文分享公司的硬核行程：「員工旅遊早上6:30去澳洲跑馬拉松？？？」並附圖透露員旅其中一日被安排可自由參加黃金海岸馬拉松的行程，瞬間吸引大批網友留言：「公司也太讚」、「員旅去澳洲基本上已經贏了」、「只看到員旅去澳洲，已羨慕」、「黃金海岸沿途的風景超美」。

No.9 紐西蘭

聲量：1,524筆

擁有百分之百純淨的自然地貌與無煙塵空氣，紐西蘭是被無數上班族封為渡假清單上的「夢幻天花板」。這裡沒有高樓大廈的壓迫感，只有連綿雪山、冰河峽灣與滿山遍野的魯冰花，極其適合企業安排高預算的深度放鬆之旅，讓員工徹底切斷平日的工作焦慮，沉浸在極度放鬆的心靈洗禮中。

推薦熱門城市與景點

奧克蘭： 以第一大城奧克蘭為門戶延伸，可造訪《魔戒》拍攝地「哈比村」探訪夢幻彩繪小屋，或至羅托魯瓦體驗毛利文化村的「Haka戰舞」與地熱美食，還能前往農莊觀賞剪羊毛秀並親手餵食羊駝。

皇后鎮： 依山傍水的皇后鎮則是戶外活動天堂，可搭乘百年古董蒸汽船橫渡瓦卡蒂普湖享用湖畔BBQ，搭乘天際纜車挑戰刺激好玩的斜坡滑板車（Luge），或是前往米佛峽灣欣賞冰河切割出的壯麗瀑布。

基督城：充滿英倫氣息的花園城市基督城，搭乘木船體驗「雅芳河撐篙」能愜意漫步垂柳綠地，亦可延伸前往蒂卡波湖與牧羊人教堂，在國際黑暗天空保護區下欣賞浪漫銀河，或前往庫克山國家公園健行遠眺雪山冰河。

知名旅遊節目《鬧著玩》團隊於2025年底出發南半球舉辦員工旅遊，其中一組前往紐西蘭拍成一系列熱播影片，引發廣大網友熱烈迴響與羨慕留言，帶動討論聲量衝高：「好想加入你們團隊喔」、「紐西蘭好美好悠閒，好喜歡這樣的旅遊行程跟氛圍喔」、「太棒了，想去紐西蘭剛好參考一下」、「令人羨慕，超棒的員工旅遊耶」。

No.8 義大利

聲量：1,768筆

將千年藝術、時尚購物與頂級美食完美融合，義大利是企業安排歐洲獎勵旅遊的頂級首選。整座國家如同巨大的露天博物館，隨處可見世界級文化遺產，加上名牌精品退稅機制完善，當地的義大利麵與披薩更極合台灣人口味，能帶來無可比擬的渡假滿足感與尊榮感。

推薦熱門城市與景點

羅馬： 全城就是一座歷史遺跡，除了走進千年奇蹟羅馬競技場與萬神殿留下氣勢合照，亦可前往許願池（特萊維噴泉）背對投下硬幣許願，儀式感十足。

佛羅倫斯： 充滿文藝復興氣息的陽光山城，造訪聖母百花大教堂後可至精品與皮革市集享受購物樂趣，晚間前往托斯卡尼莊園享用著名的丁骨牛排搭配在地紅酒，亦可順遊比薩斜塔發揮創意擺出各式「扶塔」搞笑姿勢。

威尼斯： 世界獨一無二的浪漫水都，搭乘「貢多拉鳳尾船」穿梭歷史水道，在被譽為「歐洲最美客廳」的聖馬可廣場聽音樂喝咖啡，或搭船前往色彩斑斕的布拉諾彩色島漫步拍照。

米蘭：時尚設計與現代都會重鎮，搭乘電梯登頂米蘭大教堂在大理石尖塔屋頂上記錄獨特視角，前往艾曼紐二世迴廊踩著「公牛馬賽克」轉圈祈求好運，傍晚則能安排精緻的Aperitivo義式餐前酒社交時光。

這波網路熱度的攀升主要來自藝人羅時豐（大牛）的YouTube頻道《大牛比較攬》，在2026年7月帶著團隊飛往義大利舉辦員工旅遊，一系列外景影片一釋出便讓網友直呼羨慕：「大牛這趟義大利旅行吃得太豪華啦」、「牛哥還有缺員工嗎」。社群上也常有幸運上班族曬出夢幻行程，引來無數羨慕聲浪：「員工旅遊直飛羅馬到底是什麼神仙公司」、「義大利人生真的很值得去看一次」。

No.7 新加坡

聲量：2,011筆

治安佳、語言通且無時差，台北直飛僅需約4.5至5小時即可抵達，新加坡是渡假行程中「高效率、零適應期、好玩又好逛」的精緻首選。高機能的現代都市景觀結合多元文化交融，當地的黑胡椒螃蟹、海南雞飯等經典美食對台灣人的胃口接受度極高，非常適合安排極具質感的一日遊或短天數假期。

推薦熱門區域與景點

濱海灣： 前往國家級象徵「魚尾獅公園」與噴水魚尾獅拍攝經典錯位照片，張嘴或用雙手接水象徵接財氣；走進濱海灣花園欣賞巨大的「超級樹」與冷室花園，夜間坐在河岸階梯欣賞金沙酒店的水幕燈光秀；亦可搭乘水陸兩棲鴨子船從陸地衝入海灣，以獨特視角遊覽城市天際線。

聖淘沙島： 這裡有規模精緻的新加坡環球影城，亦能體驗簡單又刺激的斜坡滑車競賽；白天可在Siloso綿延的沙灘上踩水放鬆，夜晚則能前往海濱俱樂部吹著海風小酌。

市區文化與購物區：融合華人、馬來與印度文化的繽紛街區，滿是塗鴉與文青小店的哈芝巷非常適合散步街拍；星耀樟宜設有全球最高室內瀑布「雨漩渦」，周邊極好逛，是採買伴手禮的最佳大本營；夜晚還能前往克拉碼頭搭乘遊船欣賞沿岸夜景。

許多去過當地的遊客紛紛留下高評價好評，盛讚其整潔度與獨特氛圍：「這個城市很整潔，還有各種文化語言自然融合的氛圍」、「克拉碼頭坐船40分鐘可以看到新加坡很多經典景點」、「最喜歡很有異國風情的甘榜格南，濱海灣花園晚上燈光秀很美」、「巨型溫室真的非常超現實，植物也都養得非常肥美漂亮」、「玩五天四夜覺得很好玩，食物也很不錯」。

No.6 馬來西亞

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

聲量：2,597筆

高性價比、文化多元且航程僅約4至5小時，馬來西亞是用親民預算享受海島渡假與頂級飯店的超值首選。吉隆坡與檳城華人多，講普通話、台語皆可通，且肉骨茶、炒粿條等南洋美食極具吸引力，自由活動安全又方便。

推薦熱門城市與景點

吉隆坡： 朝聖地標雙峰塔的璀璨噴泉燈光秀，挑戰黑風洞272階彩色階梯與印度教聖地；夜晚再到亞羅街夜市圍爐包桌，大快朵頤著名的黃亞華燒雞翼、香氣四溢的沙爹串與現剖榴槤。

檳城： 搭乘復古三輪車漫遊喬治市、打卡「姊弟共騎」經典壁畫，乘坐升旗山纜車一覽市景全貌；傍晚鎖定新關仔角夜市，把熱騰騰的蝦麵、道地叻沙與消暑煎蕊一次吃個夠。

沙巴：搭乘快艇前往東姑阿都拉曼國家公園暢玩水上活動與跳島，在丹絨亞路海灘沉醉於全球最美粉紫夕陽；夜幕低垂時搭船穿梭紅樹林，近距離探訪長鼻猴與漫天飛舞的浪漫螢火蟲。

近年馬來西亞成為不少企業員旅與熱門渡假地，去過的網友紛紛在社群盛讚：「檳城生活節奏慢，會chill到懶洋洋的」、「很有美食、文化與歷史」、「上次去檳城吃得超級開心，食物都好好吃」、「吉隆坡與馬六甲超讚，準備去第三次了」。

No.5 越南

聲量：6,062筆

從雲端上巨大的金色佛手橋、穿梭在水上的圓形竹簍船，到下龍灣的夢幻過夜郵輪，這些極具視覺張力的打卡畫面，讓越南一舉壓過許多傳統旅遊勝地，成為大家爭相朝聖的渡假新熱點。

推薦熱門城市與景點

中越（峴港、會安、巴拿山）： 搭高空纜車登巴拿山走訪「黃金佛手橋」與法式小鎮，也可前往會安古鎮賞手工燈籠夜景，或至迦南島搭乘傳統「竹簍船」看船伕展現水上旋轉絕技，還能至美溪沙灘的五星度假村享受海濱假期。

北越（河內、下龍灣）： 自然景觀與法式風情兼具，可包下五星級過夜遊船穿梭於「海上桂林」下龍灣奇岩間，搭乘小木船穿梭陸龍灣的鐘乳石洞，或到電瓶車穿梭河內三十六古街品嚐雞蛋咖啡。

南越與富國島（胡志明市、富國島）：富國島免簽證，擁有越南最大野生動物園與全球最長跨海纜車；胡志明市則可至「咖啡公寓」尋找文青咖啡館街拍，晚間搭乘西貢河奢華遊船享用法越混血料理與欣賞夜景。

社群聲量方面，樂天桃猿隊2025年奪冠後把全隊帶去峴港舉辦「封王之旅」，在網路上刷了一整波熱度。不過同年8月也爆出驚人新聞，有保險公司團體在峴港玩到最後一天，因台灣旅行社拖欠當地尾款，整團團員竟然在遊覽車上被扣留、甚至被要脅補繳費用，最後靠辦事處協調才平安回國。這起旅遊糾紛也在網路上掀起巨量討論，不少網友直言：「旅行社出包卻拿旅客當人質」、「辦員旅真的不能只貪便宜選不知名業者」。

No.4 中國

聲量：8,403筆

從張家界的奇幻峰林、四川的秘境水景到雲南的雪山風光，中國以龐大的地理尺度與深厚的文化底蘊，成為企業舉辦大型獎勵旅遊的熱門選項。由於航程短、無語言溝通門檻，加上國際五星級飯店選擇多，以及高鐵與景區接駁硬體發展相當完善，能同時滿足不同年齡層員工對旅遊的需求。

推薦熱門城市與景點

雲南： 近年極受歡迎的文青渡假感與雪山秘境路線，可以搭乘高空纜車直達玉龍雪山冰川公園挑戰新高度，或是包下敞篷吉普車沿著洱海公路吹風街拍，留下極具質感的渡假大片。晚間前往香格里拉藏族莊園享用土司宴、大口吃烤全羊，圍著篝火歡唱跳舞，享受氣氛極佳的夜生活。

湖南： 這裡有以《阿凡達》原型聞名、視覺震撼度極高的張家界，搭乘百龍天梯與天門山索道直達山頂，或橫跨大峽谷透明玻璃橋體驗凌空漫步的刺激。夜晚入住沱江畔吊腳樓，欣賞鳳凰古城滿城璀璨的夜間燈光秀與濃厚文化采風。

四川：世界自然遺產與慢活天府之國步調兼具的完美結合，漫步於九寨溝五花海與諾日朗瀑布等童話般的水景步道，再去大熊貓繁育研究基地近距離看熊貓吃竹子，享受集體療癒。晚間前往寬窄巷子享用正宗麻辣火鍋，並觀賞精彩的傳統川劇變臉表演。

網路討論呈現兩極化反應，許多去過的網友對自然風光與美食給予極高評價：「去雲南建議去大理、麗江，沙溪古鎮必去」、「入秋去重慶剛好，涼涼地吃火鍋」、「去過大理，洱海太美了」。但同時也有部分網友因個人喜好或考量，分享自己在公司宣佈地點後的反向選擇，「世界很大，不用非得去中國」。

No.3 泰國

示意圖／pexels

示意圖／pexels

聲量：8,955筆

泰國向來是渡假旅遊熱度極高的不敗首選，飛去只要約3.5至4小時，物價親民且高級飯店選擇多，從五星級無邊際泳池飯店到街頭小吃都擁有極高性價比，加上道地的冬蔭功、泰式奶茶與豐富的夜生活，隨時都能讓人切換到休假模式。

推薦熱門城市與景點

網路討論度始終居高不下，去過的網友幾乎一致讚不絕口：「泰國人蠻友善的而且比較害羞」、「建議人生中不要那麼年輕的時候去泰國，因為去過一次後就會只想去泰國」、「Grab摩托車無敵好用，去哪都很便宜」，也有網友提醒泰國入境規範：「至少帶著台幣兩萬在身上，換不換花不花入境再說」。

No.2 韓國

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

聲量：11,801筆

受到潮流時尚與韓流文化的強力加持，韓國向來是企業安排短天數員工旅遊的熱門勝地。航程僅需約2至2.5小時，幾乎沒有時差問題，非常適合不想請太多假的高效團隊。加上四季景色分明、退稅流程便利，不管是想帶員工爆買美妝服飾、體驗高檔汗蒸幕紓壓，還是大快朵頤道地的韓式料理，都能在短短幾天的行程中為大家帶來極大的快樂與滿意度。

推薦熱門城市與景點

首爾： 作為結合時尚潮流與現代文化的動感都市，除了能穿上韓服漫步於景福宮，還能前往弘大與聖水洞探索文青選品店與潮流快閃店。晚間安排至漢江公園體驗外送炸雞配啤酒，或是到汗蒸幕換上羊角頭毛巾徹底釋放工作壓力。

濟州島： 節奏舒適慢活且對台灣免簽證的海島天堂，除了能造訪世界自然遺產城山日出峰並站在火山口邊緣俯瞰蔚藍大海，還能前往史努比庭園漫步拍照。閒暇時不妨安排體驗9.81賽車公園的重力無引擎賽車來場趣味競賽，隨後再到海景網美咖啡廳巡禮並大快朵頤道地的黑豬肉美食。

釜山：步調相對輕鬆且美食CP值極高的浪漫海港，能搭乘五彩「天空膠囊火車」沿著海雲台海岸線徐徐前進，或是走訪色彩斑斕的甘川洞文化村尋找小王子雕像。夜晚登上100樓的高空景觀台俯瞰璀璨夜景，並在海邊享用新鮮海鮮與熱氣騰騰的豬肉湯飯，感受濃厚的港都風情。

去過的網友紛紛大讚當地的購物魅力與美食：「韓國真的好逛又好玩，想買東西逛街就去首爾，想看海看風景可以去釜山濟州島」、「四天三夜行程，一天平均進二次Olive Young」、「烤肉、豬肉湯飯、炸雞、咖啡廳都超欠吃」，也有不少去旅遊的上班族分享在地體驗心得：「甚至在考慮要不要趁自由活動時間約個醫美」、「首爾站樂天超市必去」。

No.1 日本

示意圖／pexels

示意圖／pexels

聲量：33,450筆

日本以無可取代的治安品質、極致細膩的服務與豐富多樣的旅遊資源，毫無懸念地蟬聯冠軍！直飛航線多且航程適中，無論是想要暢快血拼、品嚐頂級和牛與拉麵，還是體驗溫泉清酒的療癒假期，日本都能精準滿足所有年齡層的期待，堪稱員工滿意度最高的神級提案：「超愛沖繩去很多次了，當作國旅放鬆看海，如果住高級渡假村更棒更有感」、「京都適合慢旅，可以去清水寺、二年坂、下鴨神社」、「去過大阪一次真的直接愛上」。

推薦熱門城市與景點

沖繩： 距離台灣最近的日本海島勝地，能前往美麗海水族館欣賞鯨鯊，包車跨越絕美古宇利大橋，並在恩納村海灘體驗水上活動。夜晚可至國際通採購伴手禮，或在美國村日落海灘小酌放鬆。

東京： 融合潮流尖端與夢幻樂園的大都市，除了造訪迪士尼樂園享受歡樂氛圍，還能打卡晴空塔、登頂SHIBUYA SKY觀景台俯瞰絕美天際線，亦可穿上傳統和服漫步淺草寺雷門，品嚐經典黑毛和牛壽喜燒。

大阪： 歡樂無限的吃貨天堂，可暢遊日本環球影城衝進超級任天堂世界與瑪利歐合照，晚間走訪道頓堀與心齋橋，在跑跑人霓虹燈下大快朵頤章魚燒、串炸與黑門市場海鮮，感受濃厚的關西熱情。

京都： 擁有無數世界文化遺產的精緻古都，能穿上和服漫步清水寺與二年坂石板路，挑戰走入伏見稻荷大社千本鳥居，或是搭乘嵐山小火車漫步竹林小徑，享受沉澱心靈的慢活步調。

札幌：四季景色分明的北國秘境，能享用著名的三大蟹火鍋與生啤酒吃到飽，並順遊浪漫的小樽運河，在百年磚造倉庫群與音樂盒館間悠閒漫步，冬季更能體驗銀白雪景與頂級溫泉。

日前有網友分享因預算不足而將旅遊地點從墾丁改為日本五天之旅，費用全由公司包辦，引發廣大討論與羨慕，直接劃下聲量最高點：「賺到了，反而去日本還比較便宜」、「還以為在開玩笑，結果居然是真的」、「現在出國比較省，還附贈免稅購物」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月18日至2026年8月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

2026全台新景點冠軍是誰？10大熱門地標出爐 淡江大橋險勝、台中竟有4處上榜

2026十大主題樂園排名揭曉！六福村、劍湖山、九族直衝榜單前段班

桃園2026十大熱門景點「市區篇」 商圈夜市、文化館、公園哪個網友最推？

金針花季來了！全台賞花景點TOP 10出爐 花期、交通、排名一次看

桃園2026十大熱門景點「依山傍水篇」 大溪老街能坐穩冠軍嗎？