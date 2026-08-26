Loro Piana進駐台北SOGO復興館三樓 沉浸頂級當代織品美學
義大利頂級工藝與低調奢華的象徵品牌Loro Piana，於台北SOGO復興館三樓開設全新精品店，精緻空間的每處細節均完美體現品牌身為當代頂級面料王者的極致講究，融合義式工藝美學與溫馨如家的設計，為品味人士帶來全新沉浸式購物體驗。
陶磚外牆+橡木暖光 構築如家般的溫馨美學空間
精品店的外牆設計靈感源自Loro Piana標誌性的柔軟面料，展現富律動感的質感。外牆採用義大利手工製作的赤陶瓷磚打造，釉面飾面呈現出品牌代表性的Kummel色。陶磚的溫潤紋理與釉面光澤在光影下交織，巧妙融合了傳統工藝與現代建築美學，呼應品牌服飾以精湛傳統工藝體現當代著裝美學的精神。
精品店的空間概念與室內設計大量採用天然材質與溫暖色調，並以標誌性的橡木與Carabottino木材細節為主要素材，既經典雋永又現代的風格，重新演繹品牌傳統與創辦家族第六代繼承人Sergio Loro Piana的美學精神。由Loro Piana Interiors團隊精心打造的紋理飾面、絲質地毯、拉菲草纖維及真絲牆面，不僅展現出對織品細膩觸感的不懈追求，搭配Loro Piana最具代表性的Kummel 色、米色與酒紅色等溫暖色調與柔和燈光，更自然交織出豐富深厚的層次光影，走進其中，彷彿被置身家中的輕鬆溫馨氛圍包覆。
寬敞的全新精品店經過精心規劃，完整呈現全系列的設計，步入店內，首先映入眼簾的是女裝配飾與包包專區，周圍陳列最新的2026-2027年秋冬女裝系列，營造出溫暖的迎賓氛圍。一面專屬展示牆優雅呈現品牌精緻絲巾，以獨特面料與雅緻圖騰吸睛。空間隨後延伸至以海軍藍與米色為主調的男裝區，展示男裝與鞋履系列；獨立規劃的女鞋專區則完善了整體空間配置。各區皆配置舒適座椅與精心挑選的家具陳設，或是漫步或是駐足，沉浸在悠然自在的高雅氛圍中。
紡織巔峰傑作Loro Piana Royal Lightness
全新店鋪的每個細節，也無疑彰顯了Loro Piana作為全球最頂尖面料品牌獨特之處。自創立以來，Loro Piana始終是義大利卓越工藝的象徵。在精品店開幕之際，品牌透過最新的2026-2027年秋冬系列呈獻了在紡織科技與面料研發上的最新力作——全新Loro Piana Royal Lightness面料和紗線。這款展現極致輕盈、光澤與柔滑的傑作，由研發團隊歷經兩年深入研究，並在義大利Roccapietra和Quarona的先進廠房內自行生產。
Royal Lightness紗線精選產自澳洲和紐西蘭直徑僅13.5微米的美麗諾羊毛（僅占全球年產量 0.05%），與細度達21旦尼爾的「皇家蠶絲」桑蠶絲混紡而成，紗線在紡製過程中亦以特別的飾面技術處理，呈現更細緻的質感和令人驚豔的光澤。Royal Lightness面料則是真絲與頂級羊絨的工藝雙面面料，每米僅重350克。僅極少數義大利專業工坊的資深工匠有能力製作，因為需將絲線仔細捲繞於15微米羊絨之上，並經歷拉毛、起毛與刨毛等繁複工序，呈現獨特的反光效果。最後的平接縫線更是完全由手工以針線縫製，確保衣服底面同樣平滑無痕，此古老手工技藝無疑是製作過程中最複雜耗時的步驟，將極致奢華化作無形的舒適。
Loro Piana對面料的執著，融會傳統精湛技藝與當代最新衣著概念的手法，也完美體現於全新專賣店上所展售的2026–2027秋冬女裝系列。此系列以「Nomadic Reverie」為主題，透過服裝語彙，刻畫火車窗外掠過的流動風景。
服飾在修長廓形中融入Spagna、Traveller及Rovasenda外套等傳奇經典設計，並採用頂尖的特色Loro Piana Royal Lightness面料、羊絨、真絲、Pecora Nera®羊毛製作。優雅雋永的暖赤土色、金色、午夜藍與苔原色，彷彿印象派畫作般將優雅如詩的風景恣意交融，點綴經典腰果花紋，描繪出一幅幅優雅的旅途風光。
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