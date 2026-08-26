Apple突襲發表Mac mini 最新M6、M5 Pro晶片加持 AI效能最高狂升4倍
Apple突襲發表全新Mac mini桌上型電腦，全面換裝新一代M6以及M5 Pro晶片，主打在維持極致輕巧機身的同時，帶來大幅的AI運算效能與圖形處理升級，滿足日常辦公、專業創作及企業代理式AI工作流程需求。台灣將於8月27日開放預購，9月22日正式開賣，M6機型建議售價29,900元起，教育優惠價26,590元起。
M6晶片是Apple首款採用先進2奈米製程打造的系統單晶片，透過更高密度的電晶體整合，實現運算效能與能源效率的雙重突破。M6晶片配置全新12核心CPU，由2個超級核心、4個效能核心與6個節能核心組成，具備全球最快的單執行緒運算實力，整體多執行緒效能較前代提升達1.2倍，CPU運算速度增長40%。
在圖形與人工智慧運算架構上，M6晶片升級至12核心GPU，並首度於每個GPU核心中直接整合神經網路加速器，配合全新的雙16核心神經網路引擎，使峰值AI運算能力最高達到前代的2倍，整體AI效能更較搭載M4的機型最快提升達4倍。此外，M6支援硬體加速光線追蹤與升級版動態快取技術，幾何處理率提高50%，無論是在專業軟體中進行高負載渲染，或是執行大型語言模型推論，反應速度均顯著加快。記憶體配置方面，M6機型標配16GB統一記憶體，最高可選配至32GB，記憶體頻寬更達到170GB/s，大幅強化多工處理效能。
針對專業級高負載需求，Apple同步推出搭載M5 Pro晶片的Mac mini，最高可選配18核心CPU、20核心GPU以及64GB統一記憶體，頻寬高達307GB/s，建議售價59,900元起，教育優惠價56,390元起。M5 Pro機型具備業界領先的每瓦效能，安靜且高效，鎖定影片剪輯、3D特效製作與大規模本機模型運算需求。
全新Mac mini連接埠規格亦全面進化，正面皆配備2個支援USB 3的USB-C埠與耳機孔；機身背面，M6機型配置3個Thunderbolt 4埠，M5 Pro機型則升級為3個Thunderbolt 5埠，支援串聯多部主機組成運算叢集。全系列標配2.5Gb乙太網路並提供10Gb選配，無線網路則升級至Wi-Fi 7與藍牙6規格，並新增USB-C Genlock專業影像同步技術支援。
新款Mac mini將搭載全新的macOS 27作業系統，全面整合次世代Apple Intelligence與全新Siri AI助理，能結合使用者個人情境，在各項應用程式中提供深度的文字撰寫、影像編輯與自動化操作支援。在環境永續方面，全機採用50%再生材料打造，機身鋁金屬達100%回收利用。
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