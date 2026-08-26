Apple突襲發表Mac mini 最新M6、M5 Pro晶片加持 AI效能最高狂升4倍

Apple突襲發表全新Mac mini桌上型電腦，全面換裝新一代M6以及M5 Pro晶片，主打在維持極致輕巧機身的同時，帶來大幅的AI運算效能與圖形處理升級，滿足日常辦公、專業創作及企業代理式AI工作流程需求。台灣將於8月27日開放預購，9月22日正式開賣，M6機型建議售價29,900元起，教育優惠價26,590元起。

M6晶片是Apple首款採用先進2奈米製程打造的系統單晶片，透過更高密度的電晶體整合，實現運算效能與能源效率的雙重突破。M6晶片配置全新12核心CPU，由2個超級核心、4個效能核心與6個節能核心組成，具備全球最快的單執行緒運算實力，整體多執行緒效能較前代提升達1.2倍，CPU運算速度增長40%。

在圖形與人工智慧運算架構上，M6晶片升級至12核心GPU，並首度於每個GPU核心中直接整合神經網路加速器，配合全新的雙16核心神經網路引擎，使峰值AI運算能力最高達到前代的2倍，整體AI效能更較搭載M4的機型最快提升達4倍。此外，M6支援硬體加速光線追蹤與升級版動態快取技術，幾何處理率提高50%，無論是在專業軟體中進行高負載渲染，或是執行大型語言模型推論，反應速度均顯著加快。記憶體配置方面，M6機型標配16GB統一記憶體，最高可選配至32GB，記憶體頻寬更達到170GB/s，大幅強化多工處理效能。

針對專業級高負載需求，Apple同步推出搭載M5 Pro晶片的Mac mini，最高可選配18核心CPU、20核心GPU以及64GB統一記憶體，頻寬高達307GB/s，建議售價59,900元起，教育優惠價56,390元起。M5 Pro機型具備業界領先的每瓦效能，安靜且高效，鎖定影片剪輯、3D特效製作與大規模本機模型運算需求。

全新Mac mini連接埠規格亦全面進化，正面皆配備2個支援USB 3的USB-C埠與耳機孔；機身背面，M6機型配置3個Thunderbolt 4埠，M5 Pro機型則升級為3個Thunderbolt 5埠，支援串聯多部主機組成運算叢集。全系列標配2.5Gb乙太網路並提供10Gb選配，無線網路則升級至Wi-Fi 7與藍牙6規格，並新增USB-C Genlock專業影像同步技術支援。

新款Mac mini將搭載全新的macOS 27作業系統，全面整合次世代Apple Intelligence與全新Siri AI助理，能結合使用者個人情境，在各項應用程式中提供深度的文字撰寫、影像編輯與自動化操作支援。在環境永續方面，全機採用50%再生材料打造，機身鋁金屬達100%回收利用。

Mac mini的用途比以往更加多元，無論是支援居家設備、推動專業工作室的工作流程，或作為企業處理代理式AI工作的強大桌上型電腦解決方案，都能勝任。圖／Apple提供

搭載M6的Mac mini配備擁有全球最快核心的CPU、內建神經網路加速器的新一代GPU，以及雙16核心神經網路引擎，效能大幅提升，強勁實力能驅動各式AI任務。圖／Apple提供

Mac mini可在裝置端執行各種 AI 任務，例如為照片套用風格效果、執行本機模型，或建立能自動處理日常任務的AI代理。圖／Apple提供

全新Mac mini搭載M6與M5 Pro，配備豐富多元的連接能力，現在支援Wi-Fi 7與藍牙6，並具備2.5Gb乙太網路以提供更快的有線網路連線速度，另可額外選配10Gb乙太網路。圖／Apple提供