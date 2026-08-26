必勝客「披薩＋炸雞」買1送1！達美樂「大披薩199元、副食20元起」

即日起至9月6日期間，「達美樂」推出全國顧客感謝周，活動期間，指定口味大披薩199元、小披薩119元，包括有經典四喜、招牌海鮮四喜、和風奶油蟹肉、香草奶油烤雞、在地食鮮總匯、道地美國、蕃茄瑪格麗特等多種口味可供選擇。透過官網或APP訂購，單筆消費滿399元，即可以優惠價99元，加購「地瓜雙享餐」或「能量雙享餐」，另有多款人氣副食可以搭配選購，加購價20元起。

2026-08-26 00:23