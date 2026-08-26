聽新聞
0:00 / 0:00
必勝客「披薩＋炸雞」買1送1！達美樂「大披薩199元、副食20元起」
即日起至9月6日期間，「達美樂」推出全國顧客感謝周，活動期間，指定口味大披薩199元、小披薩119元，包括有經典四喜、招牌海鮮四喜、和風奶油蟹肉、香草奶油烤雞、在地食鮮總匯、道地美國、蕃茄瑪格麗特等多種口味可供選擇。透過官網或APP訂購，單筆消費滿399元，即可以優惠價99元，加購「地瓜雙享餐」或「能量雙享餐」，另有多款人氣副食可以搭配選購，加購價20元起。
迎接開學聚餐潮，必勝客推出一系列優惠方案。即日起至9月21日，購買私廚系列義大利麵／燉飯，送指定口味個人比薩，優惠價214元；另外9月14日前，包括韓式海鮮煎餅、墨西哥辣椒芝心腸、小比薩＋烤雞等品項，均享「買1送1」優惠。
除此之外，「熱帶鳳梨海鮮總匯大比薩」、「BBQ黃金嫩雞大比薩」外帶優惠價199元；「大比薩分享餐」優惠價399元起。平日外帶大比薩，贈送2個小比薩＋2份副食＋飲料，現享買1送5；平日外送大比薩，則贈送2個小比薩，現享買1送2。「一公尺派對盒」原價2,199元，優惠價1,212元起。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。