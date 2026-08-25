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攻頂海拔3470米白朗峰！為拍LOEWE 2026秋冬大片 艾美獎女星拼了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使暨金球獎女星茱莉亞加納演繹LOEWE 2026秋冬系列形象大片。圖／LOEWE提供
品牌大使暨金球獎女星茱莉亞加納演繹LOEWE 2026秋冬系列形象大片。圖／LOEWE提供

西班牙品牌LOEWE發布2026秋冬系列形象大片，由知名攝影師Talia Chetrit掌鏡，將時尚鏡頭拉升至海拔3,470米的阿爾卑斯山脈赫爾布隆納峰。在白朗峰山脈巍峨綿延的冰川、積雪與花崗岩峰巒間，雙人創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez展現了大膽且具張力的全新視覺，讓精湛工藝與創意火花在極致風雪中綻放異彩。

本季形象廣告陣容極具多元魅力，邀請品牌大使暨金球獎女星茱莉亞加納（Julia Garner）、西奧多佩爾蘭（Théodore Pellerin）、嘻哈歌手Lil Yachty、歌手Laïka Blanc-Francard，演員Beau Gadsdon與藝術家Cosima von Bonin等人共同演繹。眾人行於冷冽山巒間，以充滿動態張力的姿態呈現輕盈靈動的運動風格與立體廓形。鮮黃色針織衫、剪羊毛大衣與連指手套在皚皚白雪映襯下格外立體鮮明。

全新登場的亮點單品包含Storm雨靴、Dive高跟鞋、覆面Shield太陽眼鏡，以及極具空氣感與未來感的充氣連帽外套，完美呼應探尋未知的果敢渴望。以藝術家Cosima von Bonin的創作為靈感的包款特別系列，包擴品牌的經典代表作如Amazona 180、Puzzle及Flamenco，都透過精湛的皮革鑲拼工藝，細膩還原藝術家筆下慵懶閒適的動物形象、明亮花卉圖案與格紋色彩，將幾何建築感的山脈地貌與柔軟豐盈的皮革質感形成強烈對比。

LOEWE 2026秋冬系列Flamenco包。圖／LOEWE提供
LOEWE 2026秋冬系列Flamenco包。圖／LOEWE提供

LOEWE 2026秋冬系列Amazona 180包。圖／LOEWE提供
LOEWE 2026秋冬系列Amazona 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE 2026秋冬系列Amazona 180包。圖／LOEWE提供
LOEWE 2026秋冬系列Amazona 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE 2026秋冬系列形象大片在白朗峰的高海拔之地拍攝。圖／LOEWE提供
LOEWE 2026秋冬系列形象大片在白朗峰的高海拔之地拍攝。圖／LOEWE提供

LOEWE 2026秋冬系列Storm雨靴。圖／LOEWE提供
LOEWE 2026秋冬系列Storm雨靴。圖／LOEWE提供

演員Beau Gadsdon演繹LOEWE 2026秋冬系列形象大片。圖／LOEWE提供
演員Beau Gadsdon演繹LOEWE 2026秋冬系列形象大片。圖／LOEWE提供

嘻哈歌手Lil Yachty演繹LOEWE 2026秋冬系列形象大片。圖／LOEWE提供
嘻哈歌手Lil Yachty演繹LOEWE 2026秋冬系列形象大片。圖／LOEWE提供

女星 艾美獎 冰川

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