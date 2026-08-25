攻頂海拔3470米白朗峰！為拍LOEWE 2026秋冬大片 艾美獎女星拼了

西班牙品牌LOEWE發布2026秋冬系列形象大片，由知名攝影師Talia Chetrit掌鏡，將時尚鏡頭拉升至海拔3,470米的阿爾卑斯山脈赫爾布隆納峰。在白朗峰山脈巍峨綿延的冰川、積雪與花崗岩峰巒間，雙人創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez展現了大膽且具張力的全新視覺，讓精湛工藝與創意火花在極致風雪中綻放異彩。

本季形象廣告陣容極具多元魅力，邀請品牌大使暨金球獎女星茱莉亞加納（Julia Garner）、西奧多佩爾蘭（Théodore Pellerin）、嘻哈歌手Lil Yachty、歌手Laïka Blanc-Francard，演員Beau Gadsdon與藝術家Cosima von Bonin等人共同演繹。眾人行於冷冽山巒間，以充滿動態張力的姿態呈現輕盈靈動的運動風格與立體廓形。鮮黃色針織衫、剪羊毛大衣與連指手套在皚皚白雪映襯下格外立體鮮明。

全新登場的亮點單品包含Storm雨靴、Dive高跟鞋、覆面Shield太陽眼鏡，以及極具空氣感與未來感的充氣連帽外套，完美呼應探尋未知的果敢渴望。以藝術家Cosima von Bonin的創作為靈感的包款特別系列，包擴品牌的經典代表作如Amazona 180、Puzzle及Flamenco，都透過精湛的皮革鑲拼工藝，細膩還原藝術家筆下慵懶閒適的動物形象、明亮花卉圖案與格紋色彩，將幾何建築感的山脈地貌與柔軟豐盈的皮革質感形成強烈對比。

LOEWE 2026秋冬系列Flamenco包。圖／LOEWE提供

LOEWE 2026秋冬系列Amazona 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE 2026秋冬系列Amazona 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE 2026秋冬系列形象大片在白朗峰的高海拔之地拍攝。圖／LOEWE提供

LOEWE 2026秋冬系列Storm雨靴。圖／LOEWE提供

演員Beau Gadsdon演繹LOEWE 2026秋冬系列形象大片。圖／LOEWE提供