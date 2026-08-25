薄底鞋注目新款 鬼塚虎新鞋型TRAIRINA、PUMA芭蕾鞋浪漫進化

自帶弛放感的薄底鞋風潮持續火燙，日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎又帶來新鞋款，推出全新TRAIRINA鞋款融合羊皮與麂皮的細膩材質，搭配芭蕾舞鞋靈感的低筒鞋口與纖細鞋底，配色也帶出早秋氣息。PUMA經典Speedcat Ballet浪漫進化推出全新Nova系列，將芭蕾鞋的優雅輪廓融入經典薄底鞋設計。

鬼塚虎新版型TRAIRINA（讀音：tray-ree-nah），運用不同材質拼接勾勒鮮明線條，並以細緻柔和的麂皮質感為極簡輪廓增添層次。鞋面結合柔軟羊皮與柔和刷毛麂皮，經典虎爪紋(Tiger Stripes)以同色系縫線細膩呈現。整體呈現不同材質之間的觸感差異，麂皮呈現自然的細微深淺變化，為簡約鞋身注入視覺層次。

低筒鞋口與纖細鞋底共同塑造輕盈、俐落的鞋身比例。鞋款設計汲取駕駛鞋與摔角鞋的經典元素，鞋底融入虎爪抓痕意象。鞋口內側加入填充設計，提升腳跟部位的包覆與貼合度；鞋款搭載OrthoLite鞋墊，提供柔軟緩震與舒適穿著感受。此外，鞋款另附同色系緞面質感鞋帶，可依照不同造型與穿搭自由替換。

TRAIRINA共推出三款配色。「焦糖棕/經典黑」以同色系設計為基調，透過不同材質呈現光澤變化與層次；「樺木白」則突顯麂皮柔和質感與立體鞋面線條。

PUMA經典Speedcat Ballet浪漫進化，推出全新Nova系列，將芭蕾鞋的優雅輪廓融入經典薄底鞋設計，鏤空鞋面上將鞋帶優雅交叉、浪漫打上蝴蝶結，整體以麂皮拼接皮革。

Speedcat Ballet Nova延續芭蕾鞋優雅輕盈的視覺印象，鞋面加入鏤空設計，搭配鞋帶交叉優雅設計，最後打上蝴蝶結，增添浪漫氛圍；材質則以麂皮拼接皮革呈現豐富層次，推出米咖、深棕及灰綠三款初秋配色，從溫柔大地色到低調冷色調，融入日常穿搭，讓芭蕾鞋不再只是甜美風格單品，甜酷同時擁有。

鬼塚虎TRAIRINA焦糖棕，5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

鬼塚虎TRAIRINA經典黑，5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

鬼塚虎TRAIRINA樺木白，5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

PUMA Speedcat Ballet Nova芭蕾鞋，2,680元。圖／PUMA提供

PUMA經典Speedcat Ballet推出全新Nova系列芭蕾鞋。圖／PUMA提供