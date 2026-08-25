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薄底鞋注目新款 鬼塚虎新鞋型TRAIRINA、PUMA芭蕾鞋浪漫進化

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Onitsuka Tiger鬼塚虎推出全新鞋款TRAIRINA（左）；PUMA經典Speedcat Ballet推出全新Nova系列芭蕾鞋。圖／品牌提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎推出全新鞋款TRAIRINA（左）；PUMA經典Speedcat Ballet推出全新Nova系列芭蕾鞋。圖／品牌提供

自帶弛放感的薄底鞋風潮持續火燙，日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎又帶來新鞋款，推出全新TRAIRINA鞋款融合羊皮與麂皮的細膩材質，搭配芭蕾舞鞋靈感的低筒鞋口與纖細鞋底，配色也帶出早秋氣息。PUMA經典Speedcat Ballet浪漫進化推出全新Nova系列，將芭蕾鞋的優雅輪廓融入經典薄底鞋設計。

鬼塚虎新版型TRAIRINA（讀音：tray-ree-nah），運用不同材質拼接勾勒鮮明線條，並以細緻柔和的麂皮質感為極簡輪廓增添層次。鞋面結合柔軟羊皮與柔和刷毛麂皮，經典虎爪紋(Tiger Stripes)以同色系縫線細膩呈現。整體呈現不同材質之間的觸感差異，麂皮呈現自然的細微深淺變化，為簡約鞋身注入視覺層次。

低筒鞋口與纖細鞋底共同塑造輕盈、俐落的鞋身比例。鞋款設計汲取駕駛鞋與摔角鞋的經典元素，鞋底融入虎爪抓痕意象。鞋口內側加入填充設計，提升腳跟部位的包覆與貼合度；鞋款搭載OrthoLite鞋墊，提供柔軟緩震與舒適穿著感受。此外，鞋款另附同色系緞面質感鞋帶，可依照不同造型與穿搭自由替換。

TRAIRINA共推出三款配色。「焦糖棕/經典黑」以同色系設計為基調，透過不同材質呈現光澤變化與層次；「樺木白」則突顯麂皮柔和質感與立體鞋面線條。

PUMA經典Speedcat Ballet浪漫進化，推出全新Nova系列，將芭蕾鞋的優雅輪廓融入經典薄底鞋設計，鏤空鞋面上將鞋帶優雅交叉、浪漫打上蝴蝶結，整體以麂皮拼接皮革。

Speedcat Ballet Nova延續芭蕾鞋優雅輕盈的視覺印象，鞋面加入鏤空設計，搭配鞋帶交叉優雅設計，最後打上蝴蝶結，增添浪漫氛圍；材質則以麂皮拼接皮革呈現豐富層次，推出米咖、深棕及灰綠三款初秋配色，從溫柔大地色到低調冷色調，融入日常穿搭，讓芭蕾鞋不再只是甜美風格單品，甜酷同時擁有。

鬼塚虎TRAIRINA焦糖棕，5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
鬼塚虎TRAIRINA焦糖棕，5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

鬼塚虎TRAIRINA經典黑，5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
鬼塚虎TRAIRINA經典黑，5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

鬼塚虎TRAIRINA樺木白，5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
鬼塚虎TRAIRINA樺木白，5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

PUMA Speedcat Ballet Nova芭蕾鞋，2,680元。圖／PUMA提供
PUMA Speedcat Ballet Nova芭蕾鞋，2,680元。圖／PUMA提供

PUMA經典Speedcat Ballet推出全新Nova系列芭蕾鞋。圖／PUMA提供
PUMA經典Speedcat Ballet推出全新Nova系列芭蕾鞋。圖／PUMA提供

PUMA Speedcat Ballet Nova芭蕾鞋，鏤空鞋面設計，鞋面以麂皮拼接皮革。圖／PUMA提供
PUMA Speedcat Ballet Nova芭蕾鞋，鏤空鞋面設計，鞋面以麂皮拼接皮革。圖／PUMA提供

PUMA 日本 芭蕾舞

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