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SKZ成員I.N著用同款！DAMIANI珠寶花園五色彩寶綻放愛與幸福

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI全球形象大使、韓國男團Stray Kids成員I.N佩戴Margherita Bloom瑪格麗特綻放系列形象照。圖／戴美安妮提供
DAMIANI全球形象大使、韓國男團Stray Kids成員I.N佩戴Margherita Bloom瑪格麗特綻放系列形象照。圖／戴美安妮提供

擁有超過一世紀深厚歷史的義大利高級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），旗下經典Margherita瑪格麗特系列迎來繽紛新篇章：全新Margherita Bloom瑪格麗特綻放系列正式登台。系列以百花盛放的自然景致為靈感，運用粉紅碧璽、海水藍寶、橄欖石、黃水晶與煙水晶等五種彩色寶石，透過不同色彩組合，分別寄寓愛與溫柔、幸福與和諧、希望、喜悅，以及沉靜從容等情感，讓珠寶化為承載人生美好時刻的璀璨信物。

Margherita瑪格麗特系列是DAMIANI以花朵書寫的經典設計，透過層疊、立體的花瓣輪廓，展現義大利珠寶工藝的細膩與浪漫氣息。瑪格麗特的花卉造型不僅是裝飾元素，也象徵愛、生命與美好情感。全新Margherita Bloom瑪格麗特綻放系列，保留原有的花卉輪廓，進一步採用粉紅碧璽、海水藍寶、橄欖石、黃水晶與煙水晶等五種彩色寶石，讓經典花朵從單純的造型語彙，發展為更具色彩層次與情感寓意的珠寶花園。

Margherita Bloom系列作品橫跨高級珠寶與日常配戴系列。高級珠寶作品採用18K白金、玫瑰金與黃金，搭配鑽石與多種彩寶，以繁花簇擁的形式展現華麗工藝；日常珠寶則縮小比例，讓Margherita花朵輕盈落在頸間、耳際、腕間與指尖，並延續五色彩寶的混搭邏輯，例如橄欖石與黃水晶組合呼應明亮希望，粉紅碧璽與海水藍寶則展現柔美浪漫，讓配戴者依照心境選擇屬於自己的「幸運花」。

DAMIANI全球形象大使、義大利傳奇超模Mariacarla Boscono展演新款Margherita Bloom系列形象照。圖／戴美安妮提供
DAMIANI全球形象大使、義大利傳奇超模Mariacarla Boscono展演新款Margherita Bloom系列形象照。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列耳環，18K白金與玫瑰金鑲嵌粉紅碧璽、煙水晶與鑽石，19萬3,000元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列耳環，18K白金與玫瑰金鑲嵌粉紅碧璽、煙水晶與鑽石，19萬3,000元。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列戒指，18K白金鑲嵌海水藍寶石與鑽石，13萬9,900元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列戒指，18K白金鑲嵌海水藍寶石與鑽石，13萬9,900元。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列胸針，18K三色金鑲嵌橄欖石、黃水晶、煙水晶與鑽石，16萬7,000元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列胸針，18K三色金鑲嵌橄欖石、黃水晶、煙水晶與鑽石，16萬7,000元。圖／戴美安妮提供

系列設計靈感來源之一為DAMIANI Ode all'Italia-Landscapes of the Soul心靈風景系列Sciara 18K玫瑰金耳環。圖／戴美安妮提供
系列設計靈感來源之一為DAMIANI Ode all'Italia-Landscapes of the Soul心靈風景系列Sciara 18K玫瑰金耳環。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列手環，18K白金與玫瑰金鑲嵌粉紅碧璽與鑽石，13萬5,000元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列手環，18K白金與玫瑰金鑲嵌粉紅碧璽與鑽石，13萬5,000元。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列高級珠寶腕表，18K白金與玫瑰金粉紅碧璽、海水藍寶、煙水晶與鑽石，133萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列高級珠寶腕表，18K白金與玫瑰金粉紅碧璽、海水藍寶、煙水晶與鑽石，133萬元。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列項鍊，18K白金與黃金鑲嵌橄欖石、黃水晶與鑽石，17萬5,000元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列項鍊，18K白金與黃金鑲嵌橄欖石、黃水晶與鑽石，17萬5,000元。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列高級珠寶手環，18K三色金鑲嵌海水藍寶石、粉紅碧璽、黃水晶與鑽石，93萬2,000元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列高級珠寶手環，18K三色金鑲嵌海水藍寶石、粉紅碧璽、黃水晶與鑽石，93萬2,000元。圖／戴美安妮提供

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