Coupang酷澎「開學季」指定筆電享10%酷澎幣回饋！WOW會員天天省200元

暑假進入倒數，Coupang酷澎「火箭速配」備妥筆電、手機等學習3C，以及搬進宿舍、租屋處天天都會用到的生活用品，即刻支援開學需求。訂閱制WOW會員每單免運，8月31日前購買指定商品，單筆無門檻享7折、最高現折200元。數位裝備升級，9月13日前購買指定筆電再享10%酷澎幣回饋、最高價值3,000元。

AI工具逐漸融入學習日常，筆電與螢幕效能也跟著升級。Coupang酷澎開學季集結多款品牌筆電，「火箭速配」最快隔日到貨，宿舍、租屋處都能便利收貨。全新MSI微星AI商務翻轉筆電U5-125H 13.3吋，螢幕可360度翻轉、符合多樣使用情境，再送限量觸控筆；若主要用於課堂筆記、撰寫報告，Acer Aspire Lite 14則以約1.5公斤的輕巧機身，搭配霧粉色等質感外型，萬元內即可入手。

想同步升級桌面設備，MSI微星MAG 276CF E20 27吋曲面電競螢幕，以貼合人眼視野的曲面設計提升觀看舒適度與沉浸感，Coupang酷澎獨家限時優惠價3,490元。即日起至9月13日購買指定筆電，還可享10%酷澎幣回饋、最高價值3,000元。活動適用商品以Coupang酷澎頁面標示為主。

除了筆電，手機也是記錄新學期生活的重要工具。Samsung全新Galaxy Z Flip8延續經典摺疊設計，封面螢幕即可輕鬆自拍，摺疊後6.1mm、180克輕薄機身方便攜帶，並支援雙向錄影，無論校園活動、社團聚會或日常片段，都能隨手記錄新學期生活。

新學期搬進宿舍或租屋處，空間有限，更適合挑選實用、不占空間的小家電。Coupang酷澎推薦多款千元生活小家電，Oral-B歐樂B PRO1 3D電動牙刷讓早晚潔牙舒適升級；小米手持蒸汽熨燙機體積輕巧，重要時刻的服裝打理一機搞定；小米恆溫電水壺2 Pro精準控制水溫便利操作；以及Laifen徠芬高速負離子吹風機等陸續到貨。

開學季生活步調重新加快，日常保養、美妝、清潔用品、收納小物及零食飲料也成為外宿生採買重點。Coupang酷澎WOW會員8月31日前購買指定商品不限金額即可享7折優惠、最高現折200元，搭配「火箭速配」快速到貨，輕鬆備齊新學期所需。

●附註：詳細活動內容以網頁公告為準。

更貼近視野的MSI微星MAG 276CF E20 27吋曲面電競螢幕，Coupang酷澎開學季獨家限時特惠價3,490元。圖／Coupang酷澎提供