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台中一星餐廳L'Atelier par Yao八月底暫停營業 未來回歸與否留伏筆

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「L'Atelier par Yao」自2024年至2026年連續3年獲《台灣米其林指南》一星殊榮。圖／L'Atelier par Yao提供
「L'Atelier par Yao」自2024年至2026年連續3年獲《台灣米其林指南》一星殊榮。圖／L'Atelier par Yao提供

連續3年摘下米其林一星的台中餐廳「L'Atelier par Yao」，宣布將於2026年8月底結束現階段營業，正式進入暫停營業階段。餐廳表示，這並非告別，而是一段重新整理、重新觀看料理與自我關係的時間；未來是否以不同形式重返餐桌，則留下「在新的時節、當新的風味開始浮現時，再次相見」的想像。

「L'Atelier par Yao」自2024年至2026年連續3年獲《台灣米其林指南》一星肯定，在台中餐飲市場逐漸建立鮮明風格。此次宣布暫停營業，對於原已預訂9月用餐的賓客，餐廳也特別致歉並說明，主廚江曜宇（Yao）將親自聯繫相關訂位者，逐一確認後續安排，包含訂金等事宜也將妥善處理。

餐廳在公告中以「一間餐廳，也有自己的季節」形容這次決定。多年來，團隊在同一張餐桌上觀察土地、氣候與食材變化，從一道料理的起點，到一晚服務的收尾，逐步形塑出屬於「L'Atelier par Yao」的料理樣貌。如今選擇暫停，並非單純停止營運，而是希望透過一段沉澱期，重新思考餐廳與料理之間的關係。

從主廚到內外場團隊，「L'Atelier par Yao」也向一路合作的夥伴與曾經造訪的客人致謝。對餐廳而言，每一頓晚餐可能只是日常的一夜，也可能承載生日、紀念日等重要時刻，而這些與客人共享餐桌的經驗，成為餐廳走到今天的重要累積。

在正式暫停之前，團隊仍將維持既有服務節奏，認真完成每一道料理、整理每一張餐桌，為現階段畫下完整句點。餐廳也以「季節從來不是結束，而是轉場」留下伏筆，暗示未來仍有重返餐桌的可能。

對於喜愛L'Atelier par Yao的食客而言，八月底或許是一次告別，也可能只是暫時的停格。當下一個季節到來，這間曾連續3年獲米其林一星肯定的台中餐廳，是否會以新的樣貌再次出發，仍值得持續關注。

主廚江曜宇（Yao）。圖／L'Atelier par Yao提供
主廚江曜宇（Yao）。圖／L'Atelier par Yao提供

將餐廳取名為法文的「工坊（L'Atelier）」，希望成為展現各路職人的手藝與作品的平台。圖／L'Atelier par Yao提供
將餐廳取名為法文的「工坊（L'Atelier）」，希望成為展現各路職人的手藝與作品的平台。圖／L'Atelier par Yao提供

海鱺魚、馬賽魚湯、茴香頭。圖／L'Atelier par Yao提供
海鱺魚、馬賽魚湯、茴香頭。圖／L'Atelier par Yao提供

台中 餐廳 米其林 料理

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