FitFlop 2026秋冬三大聯名 跟著林予晞走進鞋履藝術展
英國舒適鞋品牌FitFlop 2026秋冬新品結合美國新普普藝術家Keith Haring(凱斯哈林)標誌性元素吠叫犬、Pantone(彩通)色彩權威，以及比利時設計師Ester Manas（艾斯特馬納斯）三大聯名。將敦南形象店化身為藝廊策展，將鞋履化為展覽中的藝術作品，預計展出到九月初。
FitFlop特別邀請擅長攝影的演員林予晞，擔任展場攝影師與「藝術引路人」，特別為三大聯名系列分別錄製了語音導覽，讓來店逛展的顧客都能透過林予晞的語音導覽，聽取FitFlop各聯名系列介紹。
FitFlop x Keith Haring 傳遞歡樂、普及與活力
本系列靈感來自美國新普普藝術家Keith Haring，將他的視覺標誌Radiant Baby（發光嬰兒）、Barking Dog（吠叫犬）與 Running Figure（奔跑人）融入鞋履設計，適逢Haring紐約Pop Shop 40周年，這系列向Keith Haring傳達歡樂、普及、活力與日常為核心的創作傳承致敬。
FitFlop x Pantone 舒適之色
「The Colour of Comfort」舒適之色系列，結合人體工學科技和色彩心理學，本系列以「色彩形塑情緒」為核心，特別選用Pantone霧玫瑰色(Misty Rose)、冰霜綠(Frosty Green)、蕪菁甘藍色(Rutabaga)、藕粉色(Mauve Chalk)、淺藍綠色(Pale Aqua)及復古白(Antique White)等色票，從樂觀與平靜兩種感受出發，除了行走的整體感受，也重視顏色帶來的情緒共鳴。
FitFlop x Ester Manas 前瞻與包容
攜手服裝設計師Ester Manas聯名，融合大膽女性魅力和包容不同身型的精神與當代前衛設計，每款鞋體現Ester Manas對輪廓、比例與工藝的代表性手法。推出馬毛後帶木屐鞋和兩款馬毛休閒鞋，透過鞋款材質與大膽紋理，為秋冬穿搭注入動物紋時尚魅力。
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