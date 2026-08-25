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「全家」攜國訓中心推7款國家級運動營養餐食！邀3位國手推薦飲控菜單

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
羽球國手林俊易代表推薦「嫩烤魚排佐花椰菜義大利麵」，專為高耗能族群打造。圖／全家便利商店提供
羽球國手林俊易代表推薦「嫩烤魚排佐花椰菜義大利麵」，專為高耗能族群打造。圖／全家便利商店提供

運動部最新統計，台灣規律運動人口比例達35.6%，全家便利商店看準運動飲控並重之生活型態已深入民眾日常生活，於亞洲最大國際運動賽事倒數一個月之際，宣布與國家隊培訓基地—國家運動訓練中心（TSTC，以下稱國訓中心）攜手，邀請專業運動營養師潘奕廷研發7款聯名鮮食，推出「均衡營養211、蛋白質補給、碳水補給」多元飲控方案，同步邀請到即將參與亞洲國際運動賽事國手黃筱雯楊俊瀚林俊易推薦三大飲控菜單。

全家便利商店商品本部副本部長兼鮮食部長黃正田表示，「全家」健康志向「運動應援」鮮食系列年銷售業績破10億，觀察熱銷商圈前三名為醫院、辦公及文教區，相關族群對營養均衡餐食需求較高。此外，「全家」長期響應體育運動推廣，2021年即力挺台灣職業籃球，冠名贊助「高雄全家海神隊」，此次亦以企業贊助金實質力挺國訓中心，為國手全力應援。

國訓中心執行長趙士强表示，選手在國際賽場上爭取佳績，除了日復一日的專業訓練，均衡營養與充足補給更是備戰過程中不可或缺的一環。此次「全家」提供企業贊助金，並共同推出聯名鮮食，結合國訓中心營養團隊的專業以及「全家」深入社區、貼近日常生活的通路優勢，將選手重視的營養觀念轉化為民眾容易取得、也能融入日常的飲食選擇。這不僅是對國家代表隊備戰的實質支持，更希望透過選手的正向影響力，讓全民看見競技運動背後在飲食、訓練與生活管理上的每一分努力。

「全家」為精準滿足不同型態的營養需求，借重國訓中心運動營養師潘奕廷與其膳食團隊的專業監製，以日常餐食的營養補給出發，量身打造三大飲控鮮食。主打「211概念」的輕蔬組由東京奧運銅牌得主的拳擊國手黃筱雯代表推薦，將蔬菜、澱粉與蛋白質依2：1：1的比例搭配，適合想要均衡攝取營養素、維持健康的大眾。首推「香烤鱈魚輕蔬餐盒」（售價119元），以花椰菜、玉米筍、紅蘿蔔、高麗菜等多種蔬菜，搭配多穀紫米飯、鱈魚與豆干毛豆，同時含有20克蛋白質；「元氣雞肉蔬菜湯」（8月26日上市，售價69元）則以蕃茄湯底搭配高麗菜、番茄、馬鈴薯、洋蔥、紅蘿蔔、西芹、雞腿肉丁共同熬煮，口感清爽。

主打「蛋白質補給」的爆發力組，由有台灣最速男之稱的田徑國手楊俊瀚代表推薦，著重優質蛋白攝取，主推蛋白質含量高達35.2克的「益活雞胸補力餐盒」（售價119元），採用益活雞胸搭配蒸板豆腐，同時補充動物蛋白及植物蛋白配比，一盒可抵5顆雞蛋之蛋白質含量，完美助攻健身族群。而主打「碳水補給」的肌耐力組，則由世界排名第8的羽球國手林俊易代表推薦，專為日常生活中從事體力消耗較大的族群、或持續時間較長的高耗能與耐力型運動設計，首推「嫩烤魚排佐花椰菜義大利麵」（8月26日上市，售價119元），嚴選鮮嫩烤魚排搭配蒜辣清炒義大利麵，並佐以白花椰菜、青花菜、烤南瓜，為健康餐食增添麵食選擇。

「全家」健康志向系列餐食不僅追求專業營養配比，原物料更要民眾吃的安心、安全，此次於鮮食首度導入被譽為雞肉界LV的「益活雞」作為原物料，「益活雞」採用100%全植物性飼料，並添加專利益生菌與天然植萃來提升雞隻免疫力，保留肉質濃郁軟嫩的安心純粹美味，不僅「益活雞胸補力餐盒」入料使用，同步推出僅以天然湖鹽調味的「益活雞嫩雞胸—甘味湖鹽」（售價69元）與「益活雞甘味湖鹽烤翅」（售價59元），方便日常搭餐食用；「益活雞甘味湖鹽烤翅」自即日起至9月15日更推出49元嘗鮮價。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

拳擊國手黃筱雯代表推薦「香烤鱈魚輕蔬餐盒」，輕負擔也能享受極致美味。圖／全家便利商店提供
拳擊國手黃筱雯代表推薦「香烤鱈魚輕蔬餐盒」，輕負擔也能享受極致美味。圖／全家便利商店提供

田徑國手楊俊瀚代表推薦「益活雞胸補力餐盒」，一盒抵5顆雞蛋蛋白質。圖／全家便利商店提供
田徑國手楊俊瀚代表推薦「益活雞胸補力餐盒」，一盒抵5顆雞蛋蛋白質。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手國訓中心推7款國家級運動營養餐食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手國訓中心推7款國家級運動營養餐食。圖／全家便利商店提供

全家便利商店邀請國家級營養師監製三大飲控鮮食推薦：211概念鮮蔬組、蛋白質補給組、碳水補給組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店邀請國家級營養師監製三大飲控鮮食推薦：211概念鮮蔬組、蛋白質補給組、碳水補給組。圖／全家便利商店提供

全家便利商店新推出「益活雞胸補力餐盒」、「益活雞甘味湖鹽烤翅」，吃益生菌長大的雞肉界LV「益活雞」首度入料。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出「益活雞胸補力餐盒」、「益活雞甘味湖鹽烤翅」，吃益生菌長大的雞肉界LV「益活雞」首度入料。圖／全家便利商店提供

全家便利商店 營養 運動 國手 黃筱雯 楊俊瀚 林俊易

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