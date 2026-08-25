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極限量開賣！黑松攜金酒推鍍金高粱 5.1公升雙龍大瓶身尊榮感拉滿
黑松公司攜手金門酒廠推出極限量「傳家聚金龍」5.1L金門高粱酒鍍金特仕版，9月2日起率先於金門酒廠台北、台中、高雄門市，以及黑松酒覓松山三民、板橋文化門市開賣，9月9日起再於全台酒類專賣店陸續販售，實際販售方式、價格與庫存量依各通路公告為準。
新品「傳家聚金龍」以5.1公升大器瓶身，結合鍍金工藝與立體雙龍雕刻，鎖定企業賀禮、家族珍藏，以及新居落成、開幕等重要時刻，將「聚金納福」的吉祥寓意融入酒款設計。金色光澤與雙龍盤踞的視覺設計呼應「祥龍聚財」意象，讓高粱酒不只是飲品，也成為具有陳列價值的工藝作品。
「傳家聚金龍」打造烈酒市場少見的大容量鍍金酒瓶，每只玻璃瓶皆經匠人手工吹製、窯燒，再由擁有30多年經驗的老師傅細琢瓶身兩側立體雙龍，搭配專屬實木展台，從瓶體造型到展示方式皆以收藏級規格打造。
除了瓶身工藝，「傳家聚金龍」內裝同樣講究，選用曾獲20面以上世界烈酒大賽金牌肯定的58度金門高粱酒。酒液清澈透亮，開瓶後散發高粱穀香、熟果香與淡雅麴香，入口醇厚圓潤，尾韻乾淨悠長，回甘持久，展現金門高粱酒經典酒體的成熟風味。
大容量瓶身也為「傳家聚金龍」增添陳藏意義。高粱酒具有瓶中陳化特性，酒液隨時間推移持續醞釀，風味逐步發展出更加深邃細緻的層次，讓收藏者得以在歲月流轉中感受酒韻變化。對重視傳承與紀念意義的消費者而言，這不只是一瓶高粱酒，更是一件適合珍藏、分享，也能陪伴重要時刻的收藏級酒款。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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