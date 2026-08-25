7-ELEVEN中秋節預購推手搖飲品牌聯名禮盒！門市「單入小月餅」新貨到

迎接中秋節，7-ELEVEN「預購誌」即日起至9月20日推出第三波中秋節預購，網羅名店糕餅逾40家，更拓展送禮版圖，攜手手搖飲品牌跨界推出聯名禮盒，同時擴大「單入小月餅」商品陣容，預購禮盒至9月20日前、單顆小月餅至10月31日前指定商品皆可享任選2件95折、3件以上再享92折優惠，再加上門市的「中秋伴手禮專區」，集結秋節糕點及水果禮盒、生鮮烤肉與團購美食等總數超過400款品項。

7-ELEVEN早於2013年起便於實體門市販售單入傳統糕餅，觀察到現代消費者「輕量、個人化」的採購習慣延伸至節慶，今年6月起特別加碼精選超過30種名店糕餅輪番上陣，引進排隊名店「小潘鳳凰酥」（86元／2顆）、「佳德鳳梨酥」（118元／2顆），亦有高質感包裝「芝初Q潤蛋黃酥」跟地方名店「世唯喜餅—金狀元餅」嘗鮮組合，各大品牌的蛋黃酥、鳳梨酥、綠豆椪、太陽餅等應景品項，開賣至今兩個月已熱銷突破百萬顆，尤以酥香綿密的蛋黃酥最受歡迎。

其中Semeur聖娜的人氣商品「冠軍蛋黃酥」（65元／顆）由冠軍師傅文世成監製，使用經典Valio進口奶油，整顆飽滿鹹鴨蛋黃包裹著散發堅果香氣的奶油豆沙餡，口感細膩鹹香；另一款新品「芝麻千層酥」 （59元／顆）芝麻香氣濃郁可口，多層次的酥皮包裹麻糬，帶來香濃綿密的月餅新選擇。冠軍蛋黃酥與芝麻千層酥即日起至9月29日還可享指定商品第2件省10元優惠。

看好手搖飲市場熱度，7-ELEVEN 「預購誌」今年攜手四大人氣手搖飲品牌有飲、UG、老虎堂、大苑子開發糕餅新品，首推茶香濃郁的「UG三窨十五茉醇乳蛋捲禮盒」、甜蜜酥脆的「老虎堂開心曲奇餅」、傳承古早味的「有飲椪糖酥組」以及清爽的「大苑子半熟檸檬酥禮盒」，將愛喝的滋味濃縮進中秋糕點，也為傳統節慶增添更多創新選擇與社群話題。企業採購與長輩送禮體面，到7-ELEVEN門市便能輕鬆預購「台北晶華酒店奶黃麻糬月餅禮盒」、「北投老爺酒店黑金菠蘿蛋黃酥禮盒」、「錦霞樓錦甘蟹流心奶黃月餅」、「吳寶春鳳黃酥」等星級飯店與在地名店推出的質感禮盒，指定品項任選2件95折、3件以上再享92折優惠。

7-ELEVEN實體門市因應中秋節團聚採買伴手禮需求，自9月2日起於全台門市推出涵蓋259元至3,999元的食品精補禮盒、IP肖像、星巴克、日本特色進口禮盒，蒐羅近130項。首推多款星巴克高CP值禮盒，送禮自用皆宜；9月起再加碼推出日前上市即秒殺造成社群轟動的「巨大啤酒存錢筒禮盒」；日本進口禮盒則推薦「卡通造型切片蛋糕3入組」、「日本富士山造型杏仁焦糖脆片」、「富士山造型曲奇餅乾禮盒」。門市禮盒即日起至9月29日享指定禮盒任選2件95折。

除了禮盒之外，7-ELEVEN自9月2日起也推出主題「炸烤辣專案架」，蒐羅多款特色話題零食像是「味噌豬排方堡／哈密瓜蘇打」乖乖玉米脆、「蛋黃鳳梨酥洋芋片」以及「紐約辣雞翅／雙醬炭烤豬肋排」可樂果，同時更於實體門市限量販售日前超火紅的「比奇堡居民們絨毛吊飾盒玩」，9月2日至9月29日購買指定零食飲料2件79折、持uniopen聯名卡再享3件75折。

7-ELEVEN i預購搶攻中秋送禮商機，網羅多款人氣名店禮盒，其中由兩位世界麵包大賽冠軍師傅聯手打造的「莎士比亞×吳寶春雙冠王超級蛋黃酥」話題十足，另集結在地糕餅名店，包括基隆連珍、彰化林記糕餅鋪、台中犁記、紀家蛋黃酥等人氣品牌，還有高CP值的「盧琴樹禮盒」、台中知名伴手禮「短腿阿鹿奶酥餅乾」、「奇華綜合鳳凰捲禮盒」、「寒舍集團金棗曲奇」等，皆於i預購／i划算平台推出獨享多入數優惠。7-ELEVEN數位流通平台iOPEN Mall亦自9月3日至9月30日展開「99狂購節」，全站下單達檻即可抽 iOPEN Mall萬元購物金、iPhone 18 Pro新機、99杯CITY CAFE等好禮。

解膩水果少不了當令文旦，目前正值白露前夕最佳採收期，7-ELEVEN即日起於北部限定門市販售「剝皮文旦盒」，柚肉好吃即食不沾手；亦可於門市、i預購／i划算預購台南、花蓮兩大產地限量上市的「麻豆郭家40年御用老欉文旦禮盒」、「履歷鶴岡45年老欉文旦禮盒」。

此外，9月6日前7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台攜手雙福社會福利慈善事業基金會、中華育幼機構兒童關懷協會、宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會展開中秋節愛心認捐活動，推出「花蓮在地滋味套餐」（愛心價499元），使用花蓮在地食材，支持地方小農和原民部落，讓在地農民有重新耕作的力量，認捐商品則直送給清寒家庭、獨居長輩和失親兒，邀請民眾在中秋佳節把溫暖送進受助對象手中，一份套餐兩倍照顧，讓幸福與愛持續循環。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN「預購誌」即日起至9月20日推出第三波中秋節預購，網羅名店糕餅逾40家，線上線下更集結逾400款水果、烤肉中秋必備好物。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日起於北部限定門市販售「剝皮文旦盒」，柚肉好吃即食不沾手。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自9月2日起推出主題「炸烤辣專案架」，蒐羅多款特色話題零食如蛋黃鳳梨酥洋芋片，更有「比奇堡居民們絨毛吊飾盒玩」。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN推出Semeur聖娜的人氣商品「冠軍蛋黃酥」與新品「芝麻千層酥」，即日起至9月29日可享指定商品第2件省10元優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN早於2013年起便於實體門市販售單入傳統糕餅，今年6月起特別加碼精選超過30種名店糕餅輪番上陣。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN門市、i預購、i划算可預購產地限量上市的老欉文旦禮盒。圖／7-ELEVEN提供

全民最愛蛋黃酥！7-ELEVEN「單入小月餅」兩個月熱銷百萬顆。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手知名手搖飲品牌，將愛喝的滋味濃縮進中秋糕點，推出聯名禮盒。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN電商秋季檔99購物節開跑，i預購、i划算、iOPEN Mall更有獨享多入數優惠。圖／7-ELEVEN提供