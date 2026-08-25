六福村門票免費拿！住一晚集點最多可換「2大1小」3800元套票

交通部觀光署「樂園留宿入園活動」9月1日開跑，民眾平日入住合作旅宿、取得住宿獎助資格即可累積樂園點數，六福村加碼推出兌換優惠，800點換1張1400元門票，2000點更可換價值3800元「2大1小」套票，兌換後不分平假日皆可入園。

觀光署今年推出「樂園留宿入園活動」，結合平日住宿獎助與樂園點數回饋，活動期間自9月1日至11月30日。旅客只要於平日、也就是周日至周四入住合作旅宿，退房後登入「樂園點數申請平台」完成申請，即可取得點數兌換六福村主題遊樂園門票。

六福村表示，活動限本國國民參加，團體旅客不適用。民眾須先至「國旅住宿補助申請系統」完成登記，並取得「平日住宿獎助」資格，待旅宿業者完成住宿資料登錄後，再至「樂園點數申請平台」申請樂園點數；經系統驗證通過，點數將自動發放至會員帳號，即可用於兌換樂園票券。

為搶攻首波「留宿入園」旅遊商機，六福村自9月1日至11月30日推出「留宿入園點數優惠」，800點可兌換1張六福村單人票，原價1400元，適用滿3歲以上遊客；2000點則可兌換「2大1小」套票，原價3800元，包含2位成人及1位未滿12歲孩童。

六福村指出，兌換票券不分平、假日皆可入園使用，但限本人使用，入園時須出示本人有效照片證件供票口查驗，未能出示者不適用優惠。

六福村主題遊樂園擁有四大主題區、遊樂設施及野生動物王國，今年秋季也適逢「墓碑鎮」十周年，園方將推出萬聖節主題活動，打造神秘、驚奇及節慶氛圍，讓遊客除體驗遊樂設施、近距離探索野生動物，也能感受墓碑鎮十周年的萬聖節活動。