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頂級威士忌怎麼來？麥卡倫攜手攝影大師 直擊雪莉桶背後匠人魂

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
麥卡倫透過精準掌握木心與四分鋸工法，使橡木能完美平衡桶内壓力，以盛裝威士忌酒液。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫透過精準掌握木心與四分鋸工法，使橡木能完美平衡桶内壓力，以盛裝威士忌酒液。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

單一麥芽威士忌品牌麥卡倫推出全新品牌宣言「工藝之上．超越所及（Mastery Beyond Reason）」，並攜手國際攝影大師暨影像說書人Steve McCurry打造同名紀錄片，首度以影像帶領觀眾深入品牌鮮少公開的工藝現場，看見一杯威士忌背後，從橡木、製桶、雪莉酒潤桶到熟成管理的漫長旅程。

這部紀錄片橫跨三大洲，Steve McCurry沒有將鏡頭停留在華麗設備或製程，而是把焦點放在人身上。從負責橡木選材與管理的專家、製桶工匠，到西班牙赫雷斯的雪莉酒莊職人，以及麥卡倫莊園內負責熟成與釀造的團隊，每一雙手都承擔著影響最終風味的重要決定。

對麥卡倫而言，熟成從來不是把威士忌放進桶中、交給時間自然發生。橡木種類、風乾方式、桶體製作，以及雪莉酒潤桶時間等環節，都可能改變酒液未來數十年的香氣與口感。因此，品牌長期投入橡木供應鏈與製桶工藝，並在西班牙建立專屬雪莉酒潤桶體系，試圖從源頭掌握影響風味的每一個關鍵變因。

也正因如此，「Mastery Beyond Reason」所傳遞的並非單純追求繁複工藝，而是對品質的高度自主與長期堅持。當產業講求效率，麥卡倫反而選擇花更多時間處理那些消費者未必看得見的細節，因為真正的風味差異，往往就藏在這些看不見的選擇裡。

透過Steve McCurry的人文視角，紀錄片讓「工藝」不再只是冰冷的製程，而成為一群人對專業、時間與品質的共同信念。從一棵橡樹到一只橡木桶，再從酒液進入熟成歲月，最終成為杯中的麥卡倫，這段旅程跨越兩個世紀，也凝聚無數職人的經驗與堅持。對懂得品味細節的消費者而言，真正值得舉杯的，不只是威士忌本身，更是風味背後那份不妥協的工藝承諾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫標誌性的精緻小巧的蒸餾器，盡可能提高酒與銅的接觸面積，淬鍊飽滿渾厚的新酒並發展其特有的馥郁果香且層次豐富的多樣風味.。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫標誌性的精緻小巧的蒸餾器，盡可能提高酒與銅的接觸面積，淬鍊飽滿渾厚的新酒並發展其特有的馥郁果香且層次豐富的多樣風味.。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫相信真正卓越的熟成，不是等待結果，而是掌握過程，在熟成開始之前，就已經做出無數影響未來風味的關鍵決定。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫相信真正卓越的熟成，不是等待結果，而是掌握過程，在熟成開始之前，就已經做出無數影響未來風味的關鍵決定。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫桶匠師透過精準眼光挑選不同尺寸的橡木，以最大化運用整顆橡木，使其完美契合。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫桶匠師透過精準眼光挑選不同尺寸的橡木，以最大化運用整顆橡木，使其完美契合。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫於自家雪莉酒莊瓦德比諾、以頂級雪莉酒潤桶，打造專屬麥卡倫的雪莉橡木桶，每個環節皆以最終品質與風味為考量。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫於自家雪莉酒莊瓦德比諾、以頂級雪莉酒潤桶，打造專屬麥卡倫的雪莉橡木桶，每個環節皆以最終品質與風味為考量。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫堅持自然風乾，使橡木在兩年的時光中，慢慢淬鍊熟成，以確保威士忌的風味。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫堅持自然風乾，使橡木在兩年的時光中，慢慢淬鍊熟成，以確保威士忌的風味。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

從橡木、製桶、雪莉酒潤桶到熟成，麥卡倫卓越的風味，並非僅僅來自時間熟成，更來自每一個對品質毫不妥協的決定。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
從橡木、製桶、雪莉酒潤桶到熟成，麥卡倫卓越的風味，並非僅僅來自時間熟成，更來自每一個對品質毫不妥協的決定。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫於自家製桶廠，橡木歷經烈火與冷水淬鍊，徹底改變橡木結構，打造最高品質的橡木桶。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫於自家製桶廠，橡木歷經烈火與冷水淬鍊，徹底改變橡木結構，打造最高品質的橡木桶。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫揭開「工藝之上　超越所及」全新篇章，從橡實到餐桌，以看不見的細節成就看得見的卓越。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫揭開「工藝之上　超越所及」全新篇章，從橡實到餐桌，以看不見的細節成就看得見的卓越。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

作為唯一擁有專屬雪莉桶供應鏈的單一麥芽威士忌品牌，麥卡倫長年投入供應鏈整合，擁有自家橡木廠、製桶廠與雪莉酒莊。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
作為唯一擁有專屬雪莉桶供應鏈的單一麥芽威士忌品牌，麥卡倫長年投入供應鏈整合，擁有自家橡木廠、製桶廠與雪莉酒莊。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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