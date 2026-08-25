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頂級威士忌怎麼來？麥卡倫攜手攝影大師 直擊雪莉桶背後匠人魂
單一麥芽威士忌品牌麥卡倫推出全新品牌宣言「工藝之上．超越所及（Mastery Beyond Reason）」，並攜手國際攝影大師暨影像說書人Steve McCurry打造同名紀錄片，首度以影像帶領觀眾深入品牌鮮少公開的工藝現場，看見一杯威士忌背後，從橡木、製桶、雪莉酒潤桶到熟成管理的漫長旅程。
這部紀錄片橫跨三大洲，Steve McCurry沒有將鏡頭停留在華麗設備或製程，而是把焦點放在人身上。從負責橡木選材與管理的專家、製桶工匠，到西班牙赫雷斯的雪莉酒莊職人，以及麥卡倫莊園內負責熟成與釀造的團隊，每一雙手都承擔著影響最終風味的重要決定。
對麥卡倫而言，熟成從來不是把威士忌放進桶中、交給時間自然發生。橡木種類、風乾方式、桶體製作，以及雪莉酒潤桶時間等環節，都可能改變酒液未來數十年的香氣與口感。因此，品牌長期投入橡木供應鏈與製桶工藝，並在西班牙建立專屬雪莉酒潤桶體系，試圖從源頭掌握影響風味的每一個關鍵變因。
也正因如此，「Mastery Beyond Reason」所傳遞的並非單純追求繁複工藝，而是對品質的高度自主與長期堅持。當產業講求效率，麥卡倫反而選擇花更多時間處理那些消費者未必看得見的細節，因為真正的風味差異，往往就藏在這些看不見的選擇裡。
透過Steve McCurry的人文視角，紀錄片讓「工藝」不再只是冰冷的製程，而成為一群人對專業、時間與品質的共同信念。從一棵橡樹到一只橡木桶，再從酒液進入熟成歲月，最終成為杯中的麥卡倫，這段旅程跨越兩個世紀，也凝聚無數職人的經驗與堅持。對懂得品味細節的消費者而言，真正值得舉杯的，不只是威士忌本身，更是風味背後那份不妥協的工藝承諾。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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