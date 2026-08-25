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最美韓劇女星金裕貞同款穿搭甜甜價擁有 鎖定CHARLES & KEITH秋冬新款
CHARLES & KEITH 2026秋冬系列以深棕、灰藍與經典黑為主調，由品牌代言人金裕貞換上兩組不同風格造型，展現本季穿搭色彩。
金裕貞以黑色皮革外套疊搭藍綠格紋襯衫與短褲，手提胡桃棕Ginevra中型托特包，包身點綴Noane星星鏡子吊飾、貓頭鷹吊飾與貴賓狗吊飾，為包款點綴個人風格與可愛氣息。腳上穿的是黑色特別款Aether拉鍊粗跟直筒靴，以修長靴型延伸腿部線條。
另一套造型，金裕貞詮釋另一種面貌則的秋日氣質。柔和灰藍上衣搭配同色調短裙，手提灰色Hazel撞色手提包，腳穿布面拼接裸跟鞋，以低彩度色階完成細膩而輕盈的同色系穿搭。
CHARLES & KEITH 2026秋冬系列以深棕、經典黑與丹寧藍延伸秋冬衣櫥。Vega系列以經典黑色結合細膩紋理，從半月包型的托特包，到可自由切換肩背與斜背方式的小型流浪包，以多元設計於通勤、聚會與日常場合。
大地色系延伸至Noane水桶包與Ginevra大型托特包，前者以深咖啡色搭配水桶包型，展現內斂質感；後者以霧面質地襯托方正包身，搭配挺立提把與吊飾細節，在簡約外型與充裕容量之間兼顧日常實用性。
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