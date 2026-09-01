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歡慶41週年！「POYA寶雅線上買」獨家推「褲褲兔」聯名周邊集印花0元換　滿額登錄抽MacBook Neo等豐富大獎

撰文／ 記者 陳立儀

POYA寶雅41週年慶「粉力全開」熱鬧登場，寵粉回饋全面升級，9月3日至10月6日活動期間祭出全館消費滿額登錄抽MacBook Neo、吹風機等豪禮；「POYA寶雅線上買」更攜手超人氣IP「褲褲兔」推出限定聯名周邊，9月2日至11月3日全站單筆滿200元就送數位印花1枚，最低集滿6枚即可帶回實用又療癒的超萌生活小物。

「POYA寶雅線上買」更攜手超人氣IP「褲褲兔」推出限定聯名周邊。 圖／POYA寶雅 提供
「POYA寶雅線上買」更攜手超人氣IP「褲褲兔」推出限定聯名周邊。 圖／POYA寶雅 提供

●「褲褲兔」迷衝了！「寶雅線上買」推獨家印花集點0元換

位居日本迷因與「軟萌界頂流」的超人氣IP角色「褲褲兔（Opanchu Usagi）」，以可愛又委屈的表情圈粉無數。寶雅於41週年特別攜手「褲褲兔」，推出全台獨家的「兔力全開 軟萌應援」印花換購活動，打破過往「集點加價購」模式，最低只要集滿6枚數位印花即可享「不加價集到直接送」聯名周邊。

9月2日至11月3日於「POYA寶雅線上買」全站單筆消費滿200元就送1枚數位印花，最低集滿6枚起就能免費換獨家「褲褲兔」限定聯名周邊，數量有限，換完為止。

★褲褲兔外貌Check手機支架：6枚數位印花＋0元（3款隨機）

採用強力磁吸技術，搭配靈活的伸縮氣囊與獨特鏡面設計，3款不同風格隨機獲得。

褲褲兔外貌Check手機支架。 圖／POYA寶雅 提供
褲褲兔外貌Check手機支架。 圖／POYA寶雅 提供

★褲褲兔嘻嘻不嘻嘻雙面收納包：12枚數位印花＋0元

採用柔軟絨毛材質與「褲褲兔」雙面表情設計，可隨心所欲變換風格。

褲褲兔嘻嘻不嘻嘻雙面收納包。 圖／POYA寶雅 提供
褲褲兔嘻嘻不嘻嘻雙面收納包。 圖／POYA寶雅 提供

★褲褲兔如飲隨行飲料提袋：12枚數位印花＋0元（2款任選）

不使用時可縮小成為吊飾，即開即用好收納，是手搖飲控必備的夢幻配件。共有充電款、貪杯款等兩款可任選。

褲褲兔如飲隨行飲料提袋。 圖／POYA寶雅 提供
褲褲兔如飲隨行飲料提袋。 圖／POYA寶雅 提供

★褲褲兔軟萌應援多功能披肩：15枚數位印花＋0元

貼心斗篷造型設計，披上保暖的同時還能解放雙手，不僅造型可愛，折疊收納後還能秒變身為小抱枕。

褲褲兔軟萌應援多功能披肩。 圖／POYA寶雅 提供
褲褲兔軟萌應援多功能披肩。 圖／POYA寶雅 提供

★褲褲兔走路有風手持風扇：20枚數位印花＋0元（2款任選）

搭載冰感科技，配備100段風速調節，能精準微調最舒適的涼感風量。共有 C位款、應援款等兩款可任選。

褲褲兔走路有風手持風扇。 圖／POYA寶雅 提供
褲褲兔走路有風手持風扇。 圖／POYA寶雅 提供

●這波必買！滿額登錄抽「粉紅旗艦大獎」　獎項夢幻豪華

全台POYA寶雅門市與線上買更聯手歡慶41週年，9月3日至10月6日展開為期一個月的「寶雅41週年慶 粉力全開」歡慶盛典。註冊成為POYA寶雅APP會員後，於活動期間內在全台寶雅門市或「POYA寶雅線上買」單筆消費滿888元，並完成抽獎登記，即可獲得1次抽獎機會，抽獎機會可累計。

POYA寶雅41週年慶「粉紅旗艦大獎」抽獎陣容極其豪華，包含Apple MacBook Neo（共5名）、Apple Watch Series 11（共5名）、Dyson Supersonic™隨行吹風機（共10名）、POYA寶雅點數41萬點（共10名）等多項好禮，還有機會抽中POYA寶雅×褲褲兔聯名周邊全組（共1名）。

●POYA寶雅線上買印花換活動頁
https://bmai.app/7a7f9cfc

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