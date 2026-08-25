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獨／開業7年！李千娜兄妹創辦的「丹閎鍋」宣布頂讓 官方：真的累了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
丹閎鍋提供有多款特色湯底與肉品。圖／擷取自丹閎鍋粉絲頁
丹閎鍋提供有多款特色湯底與肉品。圖／擷取自丹閎鍋粉絲頁

由藝人李千娜三兄妹共同開設的「丹閎鍋」，主打傳承自阿嬤的味道，提供多款特色湯底與肉品，開業7年多以來，已經成為台中的人氣鍋物之一。但近日官方宣布頂讓。許多粉絲得知以後，也留言表示「太突然了」、「不可以這樣餒」、「不～～～我的皮蛋辣肉飯跟麻奶鍋」

「丹閎鍋」自2019年由李千娜兄妹開設，店名「丹」字取自創辦人阿嬤之名，結合創辦人名中的「閎」，象徵傳承阿嬤的味道以及對家人的深厚情感。店內提供蒜頭蛤蠣、剝皮辣椒、麻辣牛奶、泰式酸辣等十餘種特色湯底，並提供去骨牛五花肉、安格斯牛背肩肉、香煎嫩雞腿肉等多種肉品選擇。在官方社群平台，不時也可看見李千娜協助宣傳或是現身店面的照片，許多藝人亦都曾到店支持用餐。

最初丹閎鍋位於台中市忠明南路，但因地主賣地因素，而於2025年9月結束營業。後來品牌又於同年底逆風挺進逢甲商圈，當時也引起許多網友討論。開幕後，丹閎鍋仍獲得許多消費者青睞，目前在GOOGLE MAP累積超過1,700則評論，平均獲得4.7分。

儘管重新開幕不到一年，但品牌近日無預警宣佈頂讓， 並表示「疫情沒有打敗我們 疫後也沒有讓我們失去動力 這次我們真的累了 不再贅述收店原因」隨著消息曝光，粉絲也感到不捨，表示「噢不」、「好突然」、「最愛的麻奶鍋要消失了」

丹閎鍋由藝人李千娜（右）三兄妹於2019年創立，獲得許多粉絲支持。圖／擷取自丹閎鍋粉絲頁
丹閎鍋由藝人李千娜（右）三兄妹於2019年創立，獲得許多粉絲支持。圖／擷取自丹閎鍋粉絲頁

李千娜 台中市 蛤蠣

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