蛋黃酥漲價仍夯！彰化監獄「鐵窗牌」限量10萬顆首日被訂6.7萬顆

彰化監獄「鐵窗牌」手工月餅昨天開放預訂，今年因提高原料品質，加上各項原物料上漲，蛋黃酥從每顆41元調漲至約48元，但限量10萬顆的蛋黃酥首日就被訂走6.7萬顆，預計這兩天內就會售罄。

彰化監獄副典獄長鄭哲成表示，「鐵窗牌」在市場上本就較為特殊，主要希望讓收容人學得一技之長，未來出獄後能靠專長謀生。品牌最初靠善心人士鼓勵，逐漸累積口碑。為提高產品競爭力，今年將蛋黃酥的靈魂「鹹鴨蛋」改用紅土醃製鴨蛋，讓口感更加綿密、濕潤。

考量現今小家庭較多，今年也將原本10入裝的蛋黃酥禮盒改為8入裝，搭配重新設計的紙盒及改用防水提袋，8入禮盒定價380元。

對收容人而言，月餅不只是產品，也是重新學習工作的機會。一名受刑人說，自己入監10多年，「都是黑白的」，直到參加烘焙班這兩年，才感覺生活有了色彩。他認為這段時間沒有浪費，希望未來能腳踏實地工作，出獄後到烘焙工廠上班，有機會也想自己創業。

另一名製作監所蛋黃酥已有7年的受刑人則說，家人想吃自己做的月餅，但總搶購不到，監所讓他們有機會，能將親手製作的月餅寄回家。

彰化監獄指出，為穩定月餅品質，烘焙班人員通常具備相關專業，或從每年開辦一次的烘焙訓練中，挑選認真、肯學習的受刑人加入。製作過程若未能落實步驟、兼顧品質，也會被汰除，確保「鐵窗牌」蛋黃酥維持一定品質與市場競爭力。

彰化監獄一名受刑人說，自己入監10多年，「都是黑白的」，直到參加烘焙班這兩年，才感覺生活有了色彩。記者林敬家／攝影

彰化監獄中秋節限量10萬顆的蛋黃酥首日就被訂走6.7萬顆，預計這兩天內就會售罄。記者林敬家／攝影