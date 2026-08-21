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低調生子首度公開現身！微風第三代廖思惟亮相微風信義之夜 未來接班人象徵意義

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風集團第三代廖思惟（Trinity）今晚現身微風信義之夜。記者江佩君／攝影
微風集團第三代廖思惟（Trinity）今晚現身微風信義之夜。記者江佩君／攝影

微風集團第三代廖思惟（Trinity）今晚現身微風信義之夜，也是她傳出低調生子後，首度公開亮相出席活動，吸引外界關注。而廖思惟今日的亮相也代表著微風新勢力出發，有著未來微風接班人的象徵意義。

廖思惟穿著自己挑選的Jil Sander西裝搭配造型短褲，呈現帥氣又甜美的風格，顏色也特別呼應今年「耀黑極致之夜」的主題。她說「整套Jil Sander我自己挑選的，我平時喜歡咖啡色、大地色，這次想嘗試一些Smart Casual的打扮」。

她也談到，「8月27日微風廣場要開選物店『10 Corso Como』，裡面有一家品牌『khaite』我很喜歡」。平常喜歡下廚料理的廖思惟說「微風很多餐廳其實我很多喜歡，大家如果好奇的話，可以去走一走，吹吹冷氣，吃吃東西。永心鳳茶我很喜歡它的珍珠奶茶，大家如果去可能會看到我坐在那邊喝奶茶」。

微風信義之夜今年邁入第11年，微風指出，今晚業績預計成長10%。

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