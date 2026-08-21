500甜2026／出示去哪吃App買甜點現折30元 打卡送好禮再抽饗A Joy餐券

年度甜點盛事「500甜2026甜點派對」即日起至8月23日在松山文創園區二號倉庫登場，現場人潮絡繹不絕，瀰漫著濃郁的甜點香氣。為了解決甜點控「去哪裡吃、今天吃什麼」的選擇困難，一站式餐飲社群平台「去哪吃」App今年特別與500甜攜手合作，透過「搜、訂、吃、評、分享」5大核心功能，讓民眾能在手機上一鍵瀏覽得獎名單與導航前往名店，成為民眾朝聖尋味的得力幫手。

走進活動現場，隨處可見許多民眾手持手機，利用「去哪吃」App挑選心儀的甜點店家。為了回饋熱情的甜點迷，主辦單位與平台也祭出超值好康，消費者只要在甜點攤位出示「去哪吃」App，單筆訂單即可現折30元。此外，到「去哪吃」專屬攤位完成FB或IG限時動態打卡並標註官方粉絲團，還能免費兌換限量品牌便利貼；可愛的吉祥物「咬吉」更驚喜現身市集舉辦見面會，吸引民眾爭相合照，氣氛相當熱絡。

除了現場折抵，線上好康也同步開跑。平台提供各大餐飲品牌套餐券隨買即用，最低享5折優惠，並支援快速核銷與逾期退費機制。活動期間凡下載、註冊並分享App，更有機會抽中「饗A Joy」自助餐券。結合實體市集探索與豐富折扣，「去哪吃」App透過一站式服務，帶給甜點愛好者最即時且划算的美味體驗。

活動現場憑「去哪吃」APP，完成指定任務就能獲得好禮。圖／500輯攝影團隊提供