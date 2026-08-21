新田真劍佑「撞表」姚淳耀？經典方形設計 巧曬服裝與造型的風格共鳴

經典的設計有其邏輯，不隨時光潮流沖刷，一如好演員在不同角色中切換，透過演技讓人感動、讓人感同身受。近日兩位台、日演員——姚淳耀與新田真劍佑，不約而同選擇了一只經典設計成為全身造型，展現品味、服裝與機械藝術的風格共鳴。

近期演出《欠妳的那場婚禮》的演員姚淳耀，宣傳新劇時選擇以一套白色超長版襯衫搭配上TAG Heuer的Monaco鏤空計時碼表，手表具有開放式面盤，讓視覺穿透在表面、底層之間，深邃迷人。

曾演出Netflix戲劇《航海王》中「索隆」一角的新田真劍佑則是在出席TAG Heuer東京表參道旗艦店時，同樣選擇了一款Monaco系列的藍色面盤左冠計時碼表，藍、白、紅三色交織在39毫米的面盤中，散發自1969年問世以來、歷經近60年的歷久彌新。

TAG Heuer Monaco誕生於1969年，以大膽方形表殼、左冠與藍色視覺重新定義賽車計時美學，也斯文、也動感。尤其表款並曾在1971年被當時的動作明星Steve McQueen在電影《Le Mans》中主動選擇配戴Monaco，至今該系列並演化出古典、黑色、科幻前衛、亮色系多元變化，不僅成為TAG Heuer最具辨識度的經典王牌設計，也向好演員的多變戲路，風格變化萬千、令人著迷。

TAG Heuer Monaco左冠計時碼表（CDW2181.FC8360），鈦金屬、39毫米、自動上鍊機芯、時間與日期顯示、計時碼表功能，30萬1,200元。圖／TAG Heuer提供

姚淳耀日前宣傳新戲《欠妳的那場婚禮》時，以不對稱剪裁白色長版襯衫搭配TAG Heuer Monaco鏤空計時碼表，散發率性、前衛氣息。圖／TAG Heuer提供