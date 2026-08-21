500甜2026／片山西點、akeruE Dessert、星忱甜點 呈現甜蜜感官體驗

繼「500盤」和「500碗」颳起全台美食旋風，《500輯》去年發起的首屆「500甜」，成功拼上了台灣飲食地景中最迷人的療癒版圖。甜點從來不只是餐後結尾，而是融合中式傳統、日式精緻、法式工藝與台式靈魂的感官體驗，更是傳遞生活溫度的文化載體。除邀請50位具代表性的跨界名人擔任評審團，500甜再度集結全台人氣名店，同步舉辦最強甜點派對，再度發起台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動。

片山西點（Mountain Piece）位於台北大安，從費南雪、瑪德蓮等法式小點出發，將台灣在地食材與山林風味融入甜點創作。品牌招牌費南雪以外酥內潤的口感為特色，也持續嘗試碧螺春、萬壽菊、蜜香紅茶、小米等風味，將熟悉的台灣滋味轉化為細緻的法式甜點。他們以「策展系甜點店」聞名，這次特別販售兩款500甜市集限定，融合台灣風土的限定費南雪：鹹蛋黃、蜜香紅茶，將本地特有的野生香料與旬果，包裹進費南雪經典的焦香奶油中。

多款結合台灣特色食材的甜點，希望透過不同風味與造型，呈現台灣食材的多元可能。這次特別選用了馬告、鳳梨、蜜香紅茶、白味噌、海苔等元素，其中鳳梨搭配馬告香料，讓果香之外多了一層特殊的辛香氣息；也有以蜜香紅茶為基底的作品，將台灣茶的風味融入甜點之中。

除了甜味之外，片山西點也準備了多款鹹甜口味，像是白味噌搭配韓國海苔乾，以及檸檬、橄欖油與昆布絲的組合，讓甜點具有和諧的鹹甜混合層次。另外，也有以台灣茶搭配鮮奶油的作品，將茶香與乳脂感結合，呈現較為溫和的風味。不同造型的甜點，在口感上也有所區別，長條形與圓形的款式口感較為紮實、酥脆，方形則相對鬆軟，每一種形狀都對應著不同的製作方式與風味。

店內最為熱賣的原味，以及兩款人氣品項紫蘇與巧克力馬德蓮同樣也來到市集這次市集準備了多款作品，希望讓大家一次品嘗不同口味，也能感受到片山甜點如何從台灣食材出發，延伸出甜與鹹、熟悉與陌生之間的味覺變化。

片山西點在創作時，靈感來自於台灣的山景，從一開始構思作品，就會把甜點想像成一個小型的山中景觀，彷彿撿拾起一塊石頭、截取一塊泥土與苔蘚，再把這些印象轉化成甜點的形狀、口感與味道。延續這樣的想法，希望讓每一款甜點不只是美味，而像是一幅可以隨時帶回家，被吃下肚的台灣風景。

由日籍甜點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka）打造的盤式甜點品牌akeruE Dessert，曾任台中樂沐法式餐廳甜點主廚，也曾於西班牙傳奇餐廳 elBulli 擔任甜點師。品牌以「Gastronomy」為創作核心，將甜點視為料理與藝術，擅長跳脫甜味框架，運用豆花、烏魚子、割包、海膽、馬告等台灣與亞洲食材，重新組合出意想不到的風味。並以板前形式呈現甜點，讓甜點師與客人近距離互動，搭配茶、酒等飲品延伸味覺層次；每道作品往往承載主廚的生活記憶、旅行經驗與對台灣風土的觀察，讓甜點不只是甜食，也成為一場關於食材、文化與記憶的感官體驗。

今年得到一甜肯定，平常一位難求的「akeruE Dessert」將在8月22日（六）限定出攤，將帶來多款滋味豐富的豆花：「睡蓮」akeruE signature、「千鳥」櫻花、「石巻」毛豆。

台北士林的法式甜點品牌Brillante pâtisserie 星忱甜點本屆則是拿到三甜榮譽，由旅法八年的甜點主廚陳星緯（Allen Chen）創立。主廚曾在法國學習並獲得多項國際甜點賽事冠軍，也曾擔任法國MOF甜點名廚 Yann Brys 的副主廚，將法國甜點工藝帶回台灣。

品牌以「台北與巴黎美味零時差」為概念，提供法式甜點、手工冰淇淋、麵包與常溫點心，並將台灣食材融入法式技法，例如鐵觀音冰淇淋與包種茶聖多諾黑，在經典與在地風味之間找到新的平衡。

即將代表台灣遠征米蘭挑戰世界舞台的主廚陳星緯創立的「星忱甜點」於8月22至23日限定出攤，將為500甜市集推出限定品項，驚喜結合台灣鐵觀音茶與義大利經典節慶麵包潘納朵尼（Panettone），打造不同於傳統果乾口味的東方風味。

第二屆500甜2026

主辦單位：500輯

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App

贊助夥伴：Cheers氣泡水、Feeling18、午後紅茶、SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

500甜2026官網：https://udn.com/500sweetaward/

500甜2026全台得甜Google地圖：https://reurl.cc/0kEXKk

即將代表台灣遠征米蘭挑戰世界舞台的主廚陳星緯創立的「星忱甜點」於8月22至23日限定出攤，推出500田限定台灣鐵觀音茶風味的義大利經典節慶麵包潘納朵尼（Panettone）。｜圖：業者提供

片山西點（Mountain Piece）以「策展系甜點店」聞名，這次特別販售兩款500甜市集限定，融合台灣風土的限定費南雪：鹹蛋黃、蜜香紅茶，將本地特有的野生香料與旬果，包裹進費南雪經典的焦香奶油中。圖／500輯攝影團隊提供

片山西點在創作時，靈感來自於台灣的山景，把甜點想像成一個小型的山中景觀，希望讓每一款甜點不只是美味，而像是一幅可以隨時帶回家，被吃下肚的台灣風景。圖／500輯攝影團隊提供