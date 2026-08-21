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500甜2026／土然巧克力、菓實日、慢慢弄乳酪坊、某某甜點限定美味

聯合報／ 文／陳宜慧
「Quelques Pâtisseries某某甜點」，特別帶來500甜限定帕妃，以水蜜桃結合馬鞭草帶來夏日清爽風味。圖／500輯攝影團隊提供
「Quelques Pâtisseries某某甜點」，特別帶來500甜限定帕妃，以水蜜桃結合馬鞭草帶來夏日清爽風味。圖／500輯攝影團隊提供

第二屆500甜2026甜點派對於8月21日至8月23日登場！今年場地移至面積更大的松山文創園區2號倉庫，一次集結37間排隊名店，打造療癒味蕾的甜點盛典，活動採售票制入場。連續三天，從土然巧克力、菓實日、慢慢弄乳酪坊到Quelques Pâtisseries某某甜點，風格各異的甜點品牌齊聚一堂，邀螞蟻人一次探索豐富多變的甜蜜風景。

向來透過巧克力展現台灣風土的土然巧克力，今年一舉拿下7甜殊榮。此次甜點派對更特別攜手同樣獲得今年2甜的栗林裏，帶來500甜限定「黑潮霜淇淋」。以青海苔巧克力霜淇淋為主角，搭配厚實的黑巧克力風味，盛裝於特製柴魚甜筒中，再佐上香脆糖炒可可豆與輕盈白昆布脆片，堆疊出豐富的味覺層次。每日數量有限，售完為止。

此外，現場也能品嘗焙茶氮氣（厄瓜多）巧克力飲品，以及4款店內人氣巧克力Bar，包括厄瓜多、多明尼加、荏香（紫蘇）與黑金（烏魚子）；另推出「環遊世界」單品巧克力禮盒，帶來不同產地與風味的巧克力選擇。

同時，曾受邀參與國宴甜點製作，長年以「台灣生態與文化」為核心精神的「菓實日 kué-tsí-lit」，今年首度參與《500甜》甜點派對，帶來品牌睽違多年、當天現做的經典甜點「紅龜甜酒釀慕斯」限時復刻。這款慕斯選用帶有天然紫米香氣的手工甜酒釀製作，重現糯米柔韌而溫潤的口感；內餡則以法國發酵奶油取代傳統豬油與酥油，揉合減糖的屏東萬丹紅豆沙，讓厚實豆香更顯清爽細緻。外層則以莓果果泥與果膠調製出鮮紅鏡面，不僅呼應紅龜粿的經典意象，也透過微酸果香平衡整體甜度。此外，現場也展售菓實日近年廣受歡迎的「動物森林系列鐵盒餅乾」，以台灣黑熊、穿山甲、台灣野豬、帝雉、石虎及山椒魚等台灣特有物種為創作主角，製作成適合常溫保存的甜點，邀請大眾藉由甜點更認識台灣生態。

而擅於選用台灣在地優質生乳，揉捏出職人手作起司美味的慢慢弄乳酪坊，此次也於甜點派對帶來專為500甜打造的2款限定美味，每日數量有限，售完為止。「甘芭茶」以滑嫩乳花為底，主打一個台南風味，特別加入老鋪冬瓜磚剉冰；乳花口感近似豆花，相較奶酪更為清甜，再搭配夜市常見的甘草紅心芭樂，打造熟悉的夏日滋味。另一款「南國慢波」則以台灣特有的木瓜牛奶為靈感，將乳花加入木瓜丁、自製木瓜果醬與椰子水晶凍，讓風味與口感更加豐富。

還有一攤絕對不能錯過的，即是今年拿下9甜的「Quelques Pâtisseries某某甜點」，特別帶來500甜限定帕妃。此次以水蜜桃的柔甜果香為主軸，揉入馬鞭草清新的柑橘草本氣息，讓整體在甜潤與清爽之間取得平衡，呈現輕盈而細緻的夏日滋味。

此外，現場也準備了6款口味的達克瓦茲，每款風味都與常態版本略有不同，非常值得一試。而去年勇奪世界冠軍的巧克力潘尼朵尼（Panettone）、傳統米蘭潘尼朵尼，以及義大利黃金麵包潘朵羅（Pandoro）等經典品項，也將現身派對現場，甜點控可別錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第二屆500甜2026

主辦單位：500輯

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App

贊助夥伴：Cheers氣泡水、Feeling18、午後紅茶、SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

500甜2026官網：https://udn.com/500sweetaward/

500甜2026全台得甜Google地圖：https://reurl.cc/0kEXKk

當天現做、限時復刻的「紅龜甜酒釀慕斯」，現場也提供趣味聖筊活動，連續5次聖筊即可把「紅龜甜酒釀慕斯」免費帶回家，快來試試手氣。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
當天現做、限時復刻的「紅龜甜酒釀慕斯」，現場也提供趣味聖筊活動，連續5次聖筊即可把「紅龜甜酒釀慕斯」免費帶回家，快來試試手氣。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年拿下9甜的「Quelques Pâtisseries某某甜點」。圖／500輯攝影團隊提供
今年拿下9甜的「Quelques Pâtisseries某某甜點」。圖／500輯攝影團隊提供

土然巧克力攜手同樣獲得今年2甜的栗林裏，帶來500甜限定「黑潮霜淇淋」。圖／500輯攝影團隊提供
土然巧克力攜手同樣獲得今年2甜的栗林裏，帶來500甜限定「黑潮霜淇淋」。圖／500輯攝影團隊提供

現場販售4款店內人氣巧克力Bar，包括厄瓜多、多明尼加、荏香（紫蘇）與黑金（烏魚子）。圖／500輯攝影團隊提供
現場販售4款店內人氣巧克力Bar，包括厄瓜多、多明尼加、荏香（紫蘇）與黑金（烏魚子）。圖／500輯攝影團隊提供

向來透過巧克力展現台灣風土的土然巧克力，今年一舉拿下7甜殊榮。圖／500輯攝影團隊提供
向來透過巧克力展現台灣風土的土然巧克力，今年一舉拿下7甜殊榮。圖／500輯攝影團隊提供

以滑嫩乳花取代鮮奶，帶來兩款限定甜點「甘芭茶」（左）與「南國漫波」（右）。圖／500輯攝影團隊提供
以滑嫩乳花取代鮮奶，帶來兩款限定甜點「甘芭茶」（左）與「南國漫波」（右）。圖／500輯攝影團隊提供

長年以「台灣生態與文化」為核心精神的「菓實日 kué-tsí-lit」，為2025 500甜得主。圖／500輯攝影團隊提供
長年以「台灣生態與文化」為核心精神的「菓實日 kué-tsí-lit」，為2025 500甜得主。圖／500輯攝影團隊提供

二度獲選總統就職國宴指定使用品牌的「慢慢弄乳酪坊 Lab Man Mano」，也現身500甜的甜對派對。圖／500輯攝影團隊提供
二度獲選總統就職國宴指定使用品牌的「慢慢弄乳酪坊 Lab Man Mano」，也現身500甜的甜對派對。圖／500輯攝影團隊提供

500甜 甜點 巧克力 派對

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