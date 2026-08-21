500甜2026／Kakigori Toshihiko、造糕的人 甜點派對創意呈現

繼「500盤」和「500碗」颳起全台美食旋風，《500輯》去年發起的首屆「500甜」，成功拼上了台灣飲食地景中最迷人的療癒版圖。甜點從來不只是餐後結尾，而是融合中式傳統、日式精緻、法式工藝與台式靈魂的感官體驗，更是傳遞生活溫度的文化載體。除邀請50位具代表性的跨界名人擔任評審團，500甜再度集結全台人氣名店，同步舉辦最強甜點派對，再度發起台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動。

曾赴東京製菓學校主修洋菓子、並在鮨天本主廚天本昇吾下工作的吳俊彥創立的「Kakigori Toshihiko」，今年獲得兩甜肯定，在市集則帶來去年獲得一甜，由Chef Season力薦的「和提拉」，延續一貫從台灣飲食文化出發、重新拆解改加入醬油、豆乳等食材，並以馬斯卡彭乳酪維持提拉米蘇最核心的味覺辨識度。醬油則特別選用較溫和的鰹魚醬油，降低鹹味的衝擊，讓整體更貼近一般人熟悉的甜點口味。表面的可可粉以黃豆粉取代讓原本熟悉的提拉米蘇，表面加上醬油仙貝作為冰品的punch，在不同食材的轉換之下，產生跳脫既定印象，令人感到美味又驚奇的味覺連結

另一款「復刻台式花生捲冰淇淋」則來自台灣傳統的潤餅冰淇淋。將冰淇淋、芋泥、新鮮香菜、花生糖等經典元素重新組合，並把傳統潤餅皮轉換成法式薄餅脆片，加入香菜製作，讓餅乾本身帶有香氣與層次。至於另一款「木瓜香蕉」，是主廚吳俊彥家中過去常製作的簡單飲品組合，希望在市集展示繽紛多色的冰品樣貌。這些看似不太容易聯想到一起的食材，在他的甜點裡重新找到彼此的位置。

對 Kakigori Toshihiko 而言，將台灣熟悉的食物轉換成甜點，與主廚吳俊彥過去在日本學習甜點、工作，以及接觸日本甜點文化的經驗有關。他觀察到，台灣人吃冰時，往往更在意豆花和配料，而不是冰本身；但在日本，刨冰本體本身就是主角。這種對「冰」的不同理解，讓他開始思考，台灣傳統食物是否也能透過甜點的方式重新被觀看。因此，他曾將蒙布朗、月餅等中西甜點概念轉換成刨冰，嘗試讓傳統食物與甜點產生新的關係。

這樣的創作方式也延伸到更多食材與料理，像是近期則嘗試以起司盤為概念，把起司、蜂蜜、火腿等原本屬於鹹食的元素放進甜點裡，以五種起司放在冰品頂端，在直接放上鹹的生，並加入新鮮現磨的黑胡椒，透過香料氣味鹹香與甜味。對他來說，甜點不一定只能從甜味出發，更有趣的是把生活裡熟悉的味道拆開，再用另一種形式重新組合，讓人吃到的不只是甜點，也像是藉由味蕾，從新的眼光省視日常。

造糕的人位在台北中山，擅長將蛋糕做成各種充滿趣味的造型的他們，從戚風、巴斯克、提拉米蘇，到客製化蛋糕都有提供。品牌風格帶著俏皮、復古又有點玩心的氣質，因繽紛可愛的甜點與空間受到關注。他們打造的蛋糕不只是視覺上有趣，也追求對味道的講究。持續參與品牌聯名與市集活動，透過不同主題把「蛋糕」變成更有趣的創作。這次造糕的人也沒有缺席500甜市集，他們將連續三天出攤，這次以「超級市場」為題，各種生活常見的食材就如同在大賣場裡那樣裹著一層保鮮膜裝在盒子裡，從豆腐、天婦羅、鮮魚、豬血糕到炸雞腿都有。

造糕的人期待這些熟悉的食材讓大家看到的時候會有一種「這是真的嗎？」的感覺，而他們也不只在意蛋糕本身的造型，為了口感與味道的豐富，他們提到，「我們會再加入巧克力、內餡和不同食材的包裹，讓它看起來更接近原本食物的樣子。像是雞腿我們以白巧克力裹上花生粉，裡面還包有內餡，從比例、細節和包覆上都很花時間。」不過他們自己最喜歡的是看似簡單的「甜不辣」，它的真實身份是起司洋蔥餅乾。

而這次他們也準備了小驚喜，如果購買兩種品項，造糕的人會提供塑膠袋讓兩個糕點可以一起展示，並且還能現場抽取精緻的泡綿貼紙！把玩心和驚喜值拉到最高點。

這屆一舉拿下八甜肯定的SEASON Artisan Pâtissier由主廚洪守誠（Season）於2011年創立，首家門市落腳台北大直，後擴展至大安區敦化南路，目前旗艦店位於台北市大安區敦化南路。品牌以「法式甜點概念餐廳」為定位，融合現做盤飾甜點、精品法式蛋糕、常溫禮盒與歐陸鹹食料理，此後空間更改裝為全台唯一結合「冷藏甜點藝廊」、「手工禮盒試吃區」以及預約制「Speakeasy甜點師料理劇場」的甜點沙龍。

預約困難又榮獲多甜肯定的盤式甜點指標，會在8月23日（日）限定出攤，將把店內已經吃不到的復刻絕版甜點帶到現場，呈現兩款夏季經典組合：美麗的海倫、「感知 Sentir」帕菲。

第二屆500甜2026

主辦單位：500輯

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App

贊助夥伴：Cheers氣泡水、Feeling18、午後紅茶、SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

500甜2026官網：https://udn.com/500sweetaward/

500甜2026全台得甜Google地圖：https://reurl.cc/0kEXKk

造糕的人帶來各式各樣賣場食材，也準備了小驚喜，如果購買兩種品項，造糕的人會提供塑膠袋讓兩個糕點可以一起展示，並且還能現場抽取精緻的泡綿貼紙！把玩心和驚喜值拉到最高點。圖／500輯攝影團隊提供

造糕的人期待這些熟悉的食材讓大家看到的時候會有一種「這是真的嗎？」的感覺，而他們也不只在意蛋糕本身的造型，為了口感與味道的豐富，像是雞腿以白巧克力裹上花生粉，裡面還包有內餡，從比例、細節和包覆上花費時間打造可愛又好吃的甜點！圖／500輯攝影團隊提供

「Kakigori Toshihiko」，今年獲得兩甜肯定，在市集則帶來去年獲得一甜，由Chef Season力薦的「和提拉」，加入了醬油、豆乳等食材，並以馬斯卡彭乳酪維持提拉米蘇最核心的味覺辨識度。在不同食材的轉換之下，產生跳脫既定印象，令人感到美味又驚奇的味覺連結。 圖／500輯攝影團隊提供

除了和提拉，現場另一款「復刻台式花生捲冰淇淋」則來自台灣傳統的潤餅冰淇淋。「木瓜香蕉」，是主廚吳俊彥家中過去常製作的簡單飲品組合，希望在市集展示繽紛多色的冰品樣貌。 圖／500輯攝影團隊提供

這屆一舉拿下八甜肯定的SEASON Artisan Pâtissier由主廚洪守誠（Season）於2011年創立，預約困難又榮獲多甜肯定的盤式甜點指標會在8月23日（日）限定出攤，將把店內已經吃不到的復刻絕版甜點帶到現場，呈現兩款夏季經典組合：美麗的海倫、「感知 Sentir」帕菲。圖／業者提供