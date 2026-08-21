500甜2026／中信uniopen聯名卡一卡在手 吃遍500甜療癒甜點

第二屆「500甜」今（21）日正式揭曉年度甜點名單，今年以「一口療癒」為核心主題，延續《500輯》跨界專業評審、深入全台巷弄尋味的評選精神，從法式精緻糕點、在地食材塔派、重新演繹的台式糕餅，到充滿創意的微型甜點，呈現台灣當代甜點的工藝與創新能量。

隨著榜單公布，「500甜2026甜點派對」也從即日起至23日於松山文創園區2號倉庫登場，中國信託uniopen聯名卡今年攜手第二屆500甜，祭出免排隊入場、現場專屬優惠與最高8% OPENPOINT回饋，讓卡友一卡在手就能吃遍人氣甜點。

「500甜2026甜點派對」同步集結多家入選店家與人氣品牌，其中不少店家更針對活動推出限時、限定品項與專屬禮盒，讓消費者可以在同一個場地一次品嘗不同風格的甜點。

本屆參與品牌陣容包括露·LooL、Canelé pâtisserie、akeruE Dessert、SEASON Artisan Pâtissier、土然巧克力TERRA、慢慢弄乳酪坊 Lab Man Mano、某某甜點、三點三DIM SUM TIME、星忱甜點 Brillante Pâtisserie、珠寶盒法式點心坊 BOÎTE À BIJOUX、橘色生活 THE ORANGE WAY、民生早午餐 by 貓下去、造糕的人、VNV Pâtisserie et Chocolaterie、法朋烘焙甜點坊、Mountain Piece片山西點、Kakigori Toshihiko、菓實日 kué-tsí-lit、Double V、Miss V Bakery、台北晶華酒店、堂本麵包店、亞森洋果子、YU CHOCOLATIER畬室巧克力等，另外也有臺虎精釀、老濟安、Taleland樂島、世嵵梅酒等品牌加入，讓甜點派對的品項更加多元。

中國信託uniopen聯名卡此次攜手第二屆500甜，將原本涵蓋超商、咖啡、百貨及量販等日常消費場景的支付與會員服務，進一步延伸至甜點生活。8月21日至23日活動期間，持中國信託uniopen聯名卡前往500甜松菸2號倉庫市集，可享免費、免排隊入場禮遇，每日名額有限，於現場指定攤位消費亦可享卡友專屬優惠。

若進一步以中國信託uniopen聯名卡搭配指定支付工具icash Pay於活動現場結帳，還可享8% OPENPOINT回饋，活動期間每戶回饋上限80點，整體活動總回饋上限為10萬點。

中國信託uniopen聯名卡以「無所不在、無時不在，陪你生活每一天」為宗旨，此次透過與500甜合作，讓支付優惠不只停留在日常消費，也成為探索台灣甜點文化的一把鑰匙。從人氣名店到職人甜點、從限定作品到榜單推薦，卡友只要一張卡，就能在三天市集中一次感受台灣甜點產業的多元樣貌，也讓今年500甜「一口療癒」的主題，從評選名單真正走進每個人的生活。

中國信託uniopen聯名卡今年攜手第二屆500甜，祭出免排隊入場、現場專屬優惠與最高8% OPENPOINT回饋，讓卡友一卡在手就能吃遍人氣甜點。圖／500輯攝影團隊提供

日期品牌結帳出示中國信託uniopen聯名卡享優惠

8/21露·LooL- Canelé pâtisserie贈送品牌指定贈品 8/22akeruE Dessert贈送品牌指定贈品 8/23SEASON Artisan Pâtissier贈送品牌指定贈品 8/21-8/23土然巧克力 TERRA單筆消費限折20元 8/21-8/23慢慢弄乳酪坊 Lab Man Mano指定組合現折30元 8/21-8/23某某甜點贈送品牌指定贈品 8/21三點三 DIM SUM TIME單筆消費限折5元 8/22-8/23星忱甜點 Brillante Pâtisserie指定套餐原價140元特價100元 8/21-8/23珠寶盒法式點心坊 BOÎTE À BIJOUX購買指定品項贈限定小餅乾 8/21-8/23橘色生活 THE ORANGE WAY單品現折10元 8/21-8/23民生早午餐 by 貓下去單筆訂單享9折優惠 8/21-8/23造糕的人贈送品牌指定贈品 8/21-8/23VNV Pâtisserie et Chocolaterie單筆訂單現折5元 8/21-8/23法朋烘焙甜點坊贈送品牌指定贈品 8/21-8/23Mountain Piece 片山西點單筆消費限折5元 8/21-8/23Kakigori Toshihiko單筆消費限折10元 8/21-8/23菓實日 kué-tsí-lit贈送品牌指定贈品 8/21-8/23Double V指定組合現折20元 8/21-8/23Miss V Bakery贈送品牌指定贈品 8/21-8/23晶華酒店單筆訂單現折30元 8/21-8/23堂本麵包店／亞森洋果子贈送品牌指定贈品 8/21-8/23YU CHOCOLATIER 畬室巧克力贈送品牌指定贈品 8/21-8/23臺虎精釀贈送品牌指定贈品 8/21-8/23老濟安享雙杯指定優惠 8/21-8/23Taleland 樂島單筆消費限折10元 8/21-8/23世嵵梅酒滿額贈品牌指定贈品

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