快訊

台中驚悚工安意外！女員工右手捲機台濺血 連人帶機送醫搶救中

恐涉犯法律？台北市政府重大人事案 翡管局長林裕益遭免職查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

500甜2026／中信uniopen聯名卡一卡在手 吃遍500甜療癒甜點

聯合報／ 記者陳威任／即時報導
中國信託uniopen聯名卡今年攜手第二屆500甜，祭出免排隊入場、現場專屬優惠與最高8% OPENPOINT回饋，讓卡友一卡在手就能吃遍人氣甜點。圖／500輯攝影團隊提供
中國信託uniopen聯名卡今年攜手第二屆500甜，祭出免排隊入場、現場專屬優惠與最高8% OPENPOINT回饋，讓卡友一卡在手就能吃遍人氣甜點。圖／500輯攝影團隊提供

第二屆「500甜」今（21）日正式揭曉年度甜點名單，今年以「一口療癒」為核心主題，延續《500輯》跨界專業評審、深入全台巷弄尋味的評選精神，從法式精緻糕點、在地食材塔派、重新演繹的台式糕餅，到充滿創意的微型甜點，呈現台灣當代甜點的工藝與創新能量。

隨著榜單公布，「500甜2026甜點派對」也從即日起至23日於松山文創園區2號倉庫登場，中國信託uniopen聯名卡今年攜手第二屆500甜，祭出免排隊入場、現場專屬優惠與最高8% OPENPOINT回饋，讓卡友一卡在手就能吃遍人氣甜點。

「500甜2026甜點派對」同步集結多家入選店家與人氣品牌，其中不少店家更針對活動推出限時、限定品項與專屬禮盒，讓消費者可以在同一個場地一次品嘗不同風格的甜點。

本屆參與品牌陣容包括露·LooL、Canelé pâtisserie、akeruE Dessert、SEASON Artisan Pâtissier、土然巧克力TERRA、慢慢弄乳酪坊 Lab Man Mano、某某甜點、三點三DIM SUM TIME、星忱甜點 Brillante Pâtisserie、珠寶盒法式點心坊 BOÎTE À BIJOUX、橘色生活 THE ORANGE WAY、民生早午餐 by 貓下去、造糕的人、VNV Pâtisserie et Chocolaterie、法朋烘焙甜點坊、Mountain Piece片山西點、Kakigori Toshihiko、菓實日 kué-tsí-lit、Double V、Miss V Bakery、台北晶華酒店、堂本麵包店、亞森洋果子、YU CHOCOLATIER畬室巧克力等，另外也有臺虎精釀、老濟安、Taleland樂島、世嵵梅酒等品牌加入，讓甜點派對的品項更加多元。

中國信託uniopen聯名卡此次攜手第二屆500甜，將原本涵蓋超商、咖啡、百貨及量販等日常消費場景的支付與會員服務，進一步延伸至甜點生活。8月21日至23日活動期間，持中國信託uniopen聯名卡前往500甜松菸2號倉庫市集，可享免費、免排隊入場禮遇，每日名額有限，於現場指定攤位消費亦可享卡友專屬優惠。

若進一步以中國信託uniopen聯名卡搭配指定支付工具icash Pay於活動現場結帳，還可享8% OPENPOINT回饋，活動期間每戶回饋上限80點，整體活動總回饋上限為10萬點。

中國信託uniopen聯名卡以「無所不在、無時不在，陪你生活每一天」為宗旨，此次透過與500甜合作，讓支付優惠不只停留在日常消費，也成為探索台灣甜點文化的一把鑰匙。從人氣名店到職人甜點、從限定作品到榜單推薦，卡友只要一張卡，就能在三天市集中一次感受台灣甜點產業的多元樣貌，也讓今年500甜「一口療癒」的主題，從評選名單真正走進每個人的生活。

中國信託uniopen聯名卡今年攜手第二屆500甜，祭出免排隊入場、現場專屬優惠與最高8% OPENPOINT回饋，讓卡友一卡在手就能吃遍人氣甜點。圖／500輯攝影團隊提供
中國信託uniopen聯名卡今年攜手第二屆500甜，祭出免排隊入場、現場專屬優惠與最高8% OPENPOINT回饋，讓卡友一卡在手就能吃遍人氣甜點。圖／500輯攝影團隊提供

日期品牌結帳出示中國信託uniopen聯名卡享優惠

8/21露·LooL- Canelé pâtisserie贈送品牌指定贈品

8/22akeruE Dessert贈送品牌指定贈品

8/23SEASON Artisan Pâtissier贈送品牌指定贈品

8/21-8/23土然巧克力 TERRA單筆消費限折20元

8/21-8/23慢慢弄乳酪坊 Lab Man Mano指定組合現折30元

8/21-8/23某某甜點贈送品牌指定贈品

8/21三點三 DIM SUM TIME單筆消費限折5元

8/22-8/23星忱甜點 Brillante Pâtisserie指定套餐原價140元特價100元

8/21-8/23珠寶盒法式點心坊 BOÎTE À BIJOUX購買指定品項贈限定小餅乾

8/21-8/23橘色生活 THE ORANGE WAY單品現折10元

8/21-8/23民生早午餐 by 貓下去單筆訂單享9折優惠

8/21-8/23造糕的人贈送品牌指定贈品

8/21-8/23VNV Pâtisserie et Chocolaterie單筆訂單現折5元

8/21-8/23法朋烘焙甜點坊贈送品牌指定贈品

8/21-8/23Mountain Piece 片山西點單筆消費限折5元

8/21-8/23Kakigori Toshihiko單筆消費限折10元

8/21-8/23菓實日 kué-tsí-lit贈送品牌指定贈品

8/21-8/23Double V指定組合現折20元

8/21-8/23Miss V Bakery贈送品牌指定贈品

8/21-8/23晶華酒店單筆訂單現折30元

8/21-8/23堂本麵包店／亞森洋果子贈送品牌指定贈品

8/21-8/23YU CHOCOLATIER 畬室巧克力贈送品牌指定贈品

8/21-8/23臺虎精釀贈送品牌指定贈品

8/21-8/23老濟安享雙杯指定優惠

8/21-8/23Taleland 樂島單筆消費限折10元

8/21-8/23世嵵梅酒滿額贈品牌指定贈品

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中國信託uniopen聯名卡今年攜手第二屆500甜，祭出免排隊入場、現場專屬優惠與最高8% OPENPOINT回饋，讓卡友一卡在手就能吃遍人氣甜點。圖／500輯攝影團隊提供
中國信託uniopen聯名卡今年攜手第二屆500甜，祭出免排隊入場、現場專屬優惠與最高8% OPENPOINT回饋，讓卡友一卡在手就能吃遍人氣甜點。圖／500輯攝影團隊提供

聯名卡 甜點 療癒

延伸閱讀

2026「500甜」名單明天震撼揭曉！松菸甜點派對連嗨3天打造療癒盛宴

500甜2026／全台387間入選創新高！畬室、某某甜點各奪9甜稱霸

500甜2026／「畬室」拿9甜連霸：每一道絢麗甜點背後是許多人一起用心

500甜2026／法朋、露- LooL-Canele patisserie、三點三 帶來甜蜜滋味

相關新聞

500甜2026／中信uniopen聯名卡一卡在手 吃遍500甜療癒甜點

第二屆「500甜」今（21）日正式揭曉年度甜點名單，今年以「一口療癒」為核心主題，延續《500輯》跨界專業評審、深入全台巷弄尋味的評選精神，從法式精緻糕點、在地食材塔派、重新演繹的台式糕餅，到充滿創意的微型甜點，呈現台灣當代甜點的工藝與創新能量。

500甜2026／法朋、露- LooL-Canele patisserie、三點三 帶來甜蜜滋味

法朋、露- LooL-Canele patisserie及三點三都是近期大熱甜品店，參加500甜的甜點派對，端出自家招牌產品饗甜食粉絲，各有擅場的主廚也趁這個難得的機會互相交流。

500甜2026／評審葉怡蘭：台灣是甜點的沃土 500甜為職人喝采

飲食旅遊生活作家葉怡蘭在500甜頒獎典禮上，代表評審致詞時表示，台灣毫無疑問是甜點的沃土，是甜點控的天堂，而500甜正是為台灣精彩的甜點喝采。

500甜2026／評審索艾克：感謝甜點師發展出具台灣風土與語言的甜點

知名料理人、飲食創作者索艾克視甜點為生命的陽光、空氣和水，在500甜頒獎典禮上，肯定台灣甜點師為創作付出熱情，創造出具台灣特色的甜點，並能走上國際。

Paul Smith發表2026秋冬形象廣告 為重返紐約Madison Avenue詼諧暖身

Paul Smith發表於紐約街頭拍攝的2026秋冬系列形象廣告。品牌以「重塑英倫經典、紐約街頭演繹復古」為主軸，靈感源自品牌創辦人、設計師Paul Smith爵士對日常西裝的熱愛。透過紐約獨有的城市節奏，將英倫剪裁與美式品味相揉合，同時展現紐約這座大都會的日常趣味切片。

500甜2026／Double V奪5甜！創辦人Willson：盼義式冰淇淋成消費日常

第二屆「500甜」得獎名單於稍早正式揭曉，台北人氣義式冰淇淋名店「Double V」延續首屆亮眼氣勢，今年再度以Affogato、東方美人茶、開心果（義大利）義式冰淇淋、西西里開心果及香草冰淇淋等品項，一舉囊括吳則霖、馮忠恬、賴思瑩、陳耀訓、陳星緯等5位評審肯定，強勢奪下5甜佳績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。