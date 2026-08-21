500甜2026／法朋、露- LooL-Canele patisserie、三點三 帶來甜蜜滋味

法朋、露- LooL-Canele patisserie及三點三都是近期大熱甜品店，參加500甜的甜點派對，端出自家招牌產品饗甜食粉絲，各有擅場的主廚也趁這個難得的機會互相交流。

法朋的500甜水蜜桃季

在第一屆500甜一口氣獲得8甜的法朋烘培甜點，由主廚兼創辦人李依錫親自帶隊出攤，連續三天在甜點派對亮相。

李依錫說，這次法朋的主題是「 500甜法朋水蜜桃季」，正逢水蜜桃季節，特地帶來六款水蜜桃甜點，使用的是來自日本不同產區的水蜜桃，以及臺灣自己培育出來的日本品種水蜜桃。

法朋是台北高人氣甜點名店，平時也會參加一些百貨公司的快閃活動，將甜蜜帶出所在的大安區，參加500甜的市集則是另外一種體驗，也能面對更熱情的粉絲。去年第一屆，法朋準備的甜點早早就售罄，所以今年繼續熱情參與，用心準備以響甜點「控」。

露- LooL-Canele patisserie要順便交流

露- LooL-Canele patisserie是由甜點主廚Lena Lo創立的法式甜點品牌，為了一日限定的市集出攤活動，帶來花生拿鐵布丁和招牌的鹽之華起司奶蓋焦糖布丁，總計三百多分。

Lena表示，雖然平時也會參加市集活動，但多半是烘焙大賞之類的，有各式各樣的業者，所以對全甜點的500甜市集非常期待，她也趁空去其他甜點名店的攤位參觀，很珍惜這難得的交流經驗，「這是一個交朋友和學習的機會。」

對於500甜，Lena認為，這是一個很有意義的活動，不只是甜點，還有系列的500碗、500盤，針對不同屬性給予鼓勵，「藉由這個平臺，讓消費者看到這些很努力的店家，我覺得對於店家來說，會是一個很大的榮耀。」

三點三DIM SUM TIME三甜加身 港式甜點吸睛

三點三DIM SUM TIME是米其林一星餐廳T+T團隊打造的港點專門店，由擁有30年粵式點心經驗的吳滿權主廚（Chef Dicky Wu）掌舵，這次也親自帶著招牌點心出攤，也在本屆成功斬獲三甜成績。

為了限定一日的出攤活動，三點三準備有蛋撻、楊枝甘露、陳皮普洱茶奶蓋、港式的凍奶茶，蛋撻，都是很適合夏日的經典港式涼點，每樣大約200分，材料自香港進口，全部手工製作，奶泡自己打、陳皮自己磨，費時費工。

吳主廚說，過去也參加過市集的經驗，但這次的甜點派對和這麼多甜點店同聚一堂，也是很難得的經驗。

第二屆500甜2026

主辦單位：500輯

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App

贊助夥伴：Cheers氣泡水、Feeling18、午後紅茶、SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

500甜2026官網：https://udn.com/500sweetaward/

500甜2026全台得甜Google地圖：https://reurl.cc/0kEXKk

三點三在第二屆500甜獲三甜肯定，蛋撻手工製作，誠意十足。圖／500輯攝影團隊提供

三點三在第二屆500甜獲三甜肯定，蛋撻手工製作，誠意十足。圖／500輯攝影團隊提供

法朋的水蜜桃甜點很誘人。圖／500輯攝影團隊提供

三點三由吳滿權主廚（中）親自上陣，帶來手工製作的港點，也在第二屆500甜獲三甜肯定。圖／500輯攝影團隊提供

法朋的水蜜桃甜點很誘人。圖／500輯攝影團隊提供

法朋主廚李依錫親自帶隊參加甜蜜派對，推出水蜜桃祭。圖／500輯攝影團隊提供

露- LooL-Canele patisserie以招牌的花生拿鐵布丁和鹽之華起司奶蓋焦糖布丁參加甜點派對。圖／500輯攝影團隊提供

三點三在第二屆500甜獲三甜肯定，蛋撻手工製作，誠意十足。圖／500輯攝影團隊提供

露- LooL-Canele patisserie由甜點主廚Lena Lo（中）率團隊帶來花生拿鐵布丁和招牌鹽之華起司奶蓋焦糖布丁。圖／500輯攝影團隊提供

露- LooL-Canele patisserie以招牌的花生拿鐵布丁和鹽之華起司奶蓋焦糖布丁參加甜點派對。圖／500輯攝影團隊提供

三點三在第二屆500甜獲三甜肯定，蛋撻手工製作，誠意十足。圖／500輯攝影團隊提供