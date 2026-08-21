500甜2026／評審葉怡蘭：台灣是甜點的沃土 500甜為職人喝采

飲食旅遊生活作家葉怡蘭在500甜頒獎典禮上，代表評審致詞時表示，台灣毫無疑問是甜點的沃土，是甜點控的天堂，而500甜正是為台灣精彩的甜點喝采。

自認是「甜點控」，葉怡蘭表示：「甜是各種味覺中最特別的一種，人與生俱來便能從甜味中感受到愉悅，甜點更是純粹為了享樂而生的食物。」甜點並非維繫生命或補充營養的必需品，吃多了也許會有罪惡感，但不減癡迷，因此創作者沒有生存需求的包袱，可以自由發揮創意、追求極致，形成甜點世界華麗且多變的魅力。

她指出，台灣獨特的地理位置、歷史與文化，使中國、日本、歐美及東南亞等不同飲食文化在此碰撞，加上豐富的在地風土與食材，孕育出獨具特色的甜點風景。以夏季冰品為例，僅台灣各式冰品的樣貌，就足以展現這片土地甜點文化的豐饒。

葉怡蘭肯定台灣甜點職人的精神，從日治時期延續至今的職人意識與追求，讓台灣甜點創作者持續吸收世界各地精華，同時運用在地食材與風土，創造一波又一波精彩作品，不僅屢屢登上國際舞台，也持續引領新的甜點潮流。

談及500甜的意義，她認為，最大的價值在於「記錄」與「廣納」。不同於設定單一美學標準，500甜由來自各方的評審，從不同角度選出精彩甜點，因而能更完整、包容地呈現台灣甜點多元而豐富的面貌。

葉怡蘭認為，台灣因甜點職人的努力，成為甜點的沃土，是甜點愛好者的天堂。圖／500輯攝影團隊提供

葉怡蘭認為，台灣因甜點職人的努力，成為甜點的沃土，是甜點愛好者的天堂。圖／500輯攝影團隊提供