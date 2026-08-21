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500甜2026／評審索艾克：感謝甜點師發展出具台灣風土與語言的甜點

聯合報／ 記者袁世珮／台北即時報導
500甜評審索艾克認為，台灣甜點師付出熱情，創作出屬於台灣的甜點，並能走上國際。圖／500輯攝影團隊提供
500甜評審索艾克認為，台灣甜點師付出熱情，創作出屬於台灣的甜點，並能走上國際。圖／500輯攝影團隊提供

知名料理人、飲食創作者索艾克視甜點為生命的陽光、空氣和水，在500甜頒獎典禮上，肯定台灣甜點師為創作付出熱情，創造出具台灣特色的甜點，並能走上國際。

索艾克在傳統閩南家庭長大，母親每餐飯後都會準備水果，因此水果就是童年記憶中的餐後甜點，直到出社會後才真正接觸到世界各地精彩的甜點。他回憶，初出社會時住在永康街附近，即使當時收入有限，每周末仍會買一個百香果巧克力塔，味道至今難忘，「對我來說，這就是日常裡最能夠直接療癒、犒賞自己的時刻。」

索艾克認為，無論是與朋友歡慶，或是在心情低落時需要安慰，甜點總能帶來最直接的幸福。而此次參與500甜評選，更讓他深刻感受到近年台灣甜點界蓬勃的創作能量。

索艾克特別肯定甜點師將台灣在地風味與自身創意融合，重新定義本土食材的高度，並以法式、日式等不同技法，發展出具有台灣風土與語言的甜點，從粉圓豆花到艾草豆沙，都展現台灣甜點走向國際的可能。

「每一個令人感到幸福、感動的甜點背後，應該都有一個受傷的甜點師。」索艾克向所有甜點職人致謝，感謝他們將愛與熱情投注於每一次創作，讓台灣的味道登上世界舞台。

500甜評審索艾克認為，台灣甜點師付出熱情，創作出屬於台灣的甜點，並能走上國際。圖／500輯攝影團隊提供
500甜評審索艾克認為，台灣甜點師付出熱情，創作出屬於台灣的甜點，並能走上國際。圖／500輯攝影團隊提供

500甜評審索艾克認為，台灣甜點師付出熱情，創作出屬於台灣的甜點，並能走上國際。圖／500輯攝影團隊提供
500甜評審索艾克認為，台灣甜點師付出熱情，創作出屬於台灣的甜點，並能走上國際。圖／500輯攝影團隊提供

500甜評審索艾克認為，台灣甜點師付出熱情，創作出屬於台灣的甜點，並能走上國際。圖／500輯攝影團隊提供
500甜評審索艾克認為，台灣甜點師付出熱情，創作出屬於台灣的甜點，並能走上國際。圖／500輯攝影團隊提供

甜點 水果 語言

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