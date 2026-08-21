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Paul Smith發表2026秋冬形象廣告 為重返紐約Madison Avenue詼諧暖身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在攝影師Samuel Bradley與導演Cameron Turnbull聯手下，Paul Smith 2026秋冬形象的將超大蘋果、復古電話與骨董畫作化身為趣味道具，也是英式詼諧的巧妙展現。圖／Paul Smith提供
在攝影師Samuel Bradley與導演Cameron Turnbull聯手下，Paul Smith 2026秋冬形象的將超大蘋果、復古電話與骨董畫作化身為趣味道具，也是英式詼諧的巧妙展現。圖／Paul Smith提供

Paul Smith發表於紐約街頭拍攝的2026秋冬系列形象廣告。品牌以「重塑英倫經典、紐約街頭演繹復古」為主軸，靈感源自品牌創辦人、設計師Paul Smith爵士對日常西裝的熱愛。透過紐約獨有的城市節奏，將英倫剪裁與美式品味相揉合，同時展現紐約這座大都會的日常趣味切片。

設計團隊重新檢視了1980年代末至1990年代初的服裝線條，進而將復古剪裁注入柔和且現代化的解構思維。自1970年創立以來，Paul Smith始終堅持高品質工藝，本季2026秋冬並選用了在質感、保暖、視覺上都具特色的Harris Tweed與Donegal面料，展現輕鬆卻不失格調的穿搭哲學。

在攝影師Samuel Bradley與導演Cameron Turnbull聯手下，2026秋冬形象的場景穿梭在紐約地標或靜謐街角，超大型的蘋果、復古電話與骨董畫作化身成為趣味道具，將品牌經典的英式風趣重現在融入紐約街景，造型師Ben Schofield則以針織與西裝層次疊搭，優雅詮釋隨性的生活態度。

這場跨越大西洋的時尚對話，同時也預告了品牌本季的重量級動態：Paul Smith將在今年10月於紐約Madison Avenue盛大開設全新旗艦店，屆時更將把這份融合英式詼諧與紐約活力的生活美學，以全新姿態完整呈獻。

Paul Smith 2026秋冬並選用了Harris Tweed與Donegal面料，展現輕鬆卻不失格調的英式愜意。圖／Paul Smith提供
Paul Smith 2026秋冬並選用了Harris Tweed與Donegal面料，展現輕鬆卻不失格調的英式愜意。圖／Paul Smith提供

寬大的長外套、印花領帶與紙箱，展現了一種1990年的紐約大都會懷舊風格。圖／Paul Smith提供
寬大的長外套、印花領帶與紙箱，展現了一種1990年的紐約大都會懷舊風格。圖／Paul Smith提供

Paul Smith的2026秋冬系列形象廣告透過捕捉紐約獨有的城市節奏，並將英倫剪裁與美式品味相揉合。圖／Paul Smith提供
Paul Smith的2026秋冬系列形象廣告透過捕捉紐約獨有的城市節奏，並將英倫剪裁與美式品味相揉合。圖／Paul Smith提供

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