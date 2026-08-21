500甜2026／6大品牌獲「特別獎」！展現甜點共創風味、傳承記憶的美好

為表彰甜點業者的努力與持續進步，第二屆500甜特別創立四大特別獎，以更大的廣度給予用心的品牌肯定。其中「風味共創獎」由來自義大利的百年巧克力品牌「Venchi」攜手台北名店「阜杭豆漿」共同獲得。雙品牌將義式冰淇淋工藝結合台灣傳統早餐文化，在熟悉與創新之間展現在地食材國際化的魅力與台灣甜點的跨界創造力。

Venchi香港澳門台灣區總經理Joy表示，Venchi與阜杭豆漿都擁有共同的精神，都在追求傳統工藝、高品質食材還有新鮮製作的堅持；我們的美食不只是味道，還有將人的情感與文化連結在一起的美妙配方。阜杭豆漿第三代徐大為也表示，能夠在不同的品項中持續創作創新，繼續延伸對傳統工法的堅持，這是很棒的產品。

「當代餐桌甜點獎」肯定展現甜點在精緻餐飲中承載風味邏輯與季節語言的重要角色，由「SEASON Artisan Pâtissier」摘下殊榮。品牌執行長唐忠珮指出，主廚洪守誠在盤飾甜點市場還不流行時就堅持其中，並一直在做自己最喜歡跟最認同的事情、不斷探索甜點極致的可能性；很慶幸在過程當中沒有放棄、還有許多的夥伴一起打拼，讓盤飾甜店越來越被大家認同與看見。

「在地記憶滋味獎」榮耀深耕土地、陪伴世代成長的樸實美味，本獎項由雙雙創立於1935年的台中「金樹冰果室」與台南「寶來香餅舖」共同獲獎。兩間老字號名店以歷久彌新的傳統工藝與純粹滋味，深刻承載著台灣街巷文化與歲月記憶。寶來香餅舖透過影片表達對於支持者的感謝，並表示會繼續努力把這份百年的味道傳承下去。

承載大眾回憶的「全民共甜獎」旨在致敬長年陪伴不同世代、深植台灣人成長記憶的經典品牌，而「義美」正是其中的代表。無論是小泡芙、霜淇淋或是雞卵卷，總以始終如一的熟悉滋味走入日常，成為跨越年齡與背景、一代代台灣人共同擁有的甜味記憶。

第二屆500甜2026

主辦單位：500輯

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App

贊助夥伴：Cheers氣泡水、Feeling18、午後紅茶、SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

500甜2026官網：https://udn.com/500sweetaward/

500甜2026全台得甜Google地圖：https://reurl.cc/0kEXKk