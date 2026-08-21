500甜2026／Double V奪5甜！創辦人Willson：盼義式冰淇淋成消費日常

第二屆「500甜」得獎名單於稍早正式揭曉，台北人氣義式冰淇淋名店「Double V」延續首屆亮眼氣勢，今年再度以Affogato、東方美人茶、開心果（義大利）義式冰淇淋、西西里開心果及香草冰淇淋等品項，一舉囊括吳則霖、馮忠恬、賴思瑩、陳耀訓、陳星緯等5位評審肯定，強勢奪下5甜佳績。

面對再度獲獎，Double V創辦人Willson坦言心情有點意外。他表示，隨著甜點市場蓬勃發展、獨立個人工作室陸續湧現，原以為第二屆評審票數會變得分散，自己可能僅拿下一至兩票，沒想到能再次獲得多位評審青睞。適逢品牌邁入第10個年頭，這份榮譽對團隊而言更具特殊意義。

回顧創業10年歷程，Willson指出，早年台灣大眾對義式冰淇淋認識不深，市場上幾乎沒有同類型品牌。如今越來越多職人與品牌投入，他不僅不擔心競爭，反而樂見其成。Willson認為「獨占市場並不代表成功，唯有大家一起參與，才能把市場大餅做大」，他也觀察到，現今消費者品味顯著提升，如同精品咖啡文化的普及，民眾開始懂得欣賞冰品細緻多層次的風味。

談及未來展望，Willson強調團隊會持續扮演推廣角色，結合台灣在地食材創作，並維持親民價格，讓更多人隨時品嘗到高品質的義式冰淇淋。