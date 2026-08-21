aespa Winter、Becky搶先示範 全新Polo Blaze馬鞍包時髦亮相

Polo Ralph Lauren 2026秋季女裝系列受到1970年代美國風格精神啟發，從紐約曼哈頓的洗練冷靜，到美國西南部荒野的粗獷浪漫，同步宣布推出全新包款Polo Blaze系列，以現代解構視角重塑經典馬術精神，呈現美式經典與大膽率性風格。品牌好友 aespa成員Winter與泰國女星Becky（Rebecca Patricia Armstrong）皆搶先拎上Polo Blaze包款時髦亮相。

Polo Blaze系列包款，其命名靈感源自馬匹臉部自額頭延伸至鼻樑的白色斑紋（blaze），重新演繹傳統馬術鞍具，弧曲輪廓取材自馬鞍製作工藝，並帶來雕塑感十足的線條與豐富層次，展現Polo女性自信不羈的態度。

Polo Blaze系列提供兩種皮革質感選擇：「亮面滾磨紋理」保留原生天然粒面，表面光滑並帶有些微摔紋（Tumbled Leather），精準養護後透出細膩光澤，注入Polo特有的都會潮酷氣息；「精緻粒面紋理」呈現細緻山羊皮紋理，兼具耐用與奢華風格。

此外，外觀的另一個亮點汲取自1990年代復古Polo包款的標誌性門環金屬扣件，備有拉絲黃銅與亮面鎳兩種材質，可懸掛於包蓋、正面或固定點，搭配飾有啞光馬標圖騰的同色系吊墜。

Polo Blaze包款提供大小不同尺寸選擇：大型肩背包配有長度30公分的雙提柄與固定扣設計，外部以雙包蓋搭襯磁扣開合；內置肩帶可隨心收緊包身，輕鬆變換為更緊湊俐落的廓型，內部全鋪設奢華絨面革內襯。

小型肩背包有著經典的長型輪廓，剪裁與開合設計均以解構視角重新演繹傳統馬術鞍具，雙包蓋上綴有吸睛的磁扣開合，彰顯工藝巧思，更凸顯率性風格。兩款肩背包皆備有黑色、醋栗紅、栗棕色與棕黑色四種配色。

Polo Blaze大型肩背包，42,980元。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Blaze小型肩背包，19,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供

aespa成員Winter背上Polo Blaze最新包款亮相。圖／Polo Ralph Lauren提供

泰國女星Becky拎上Polo Blaze最新包款亮相。圖／Polo Ralph Lauren提供