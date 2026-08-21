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aespa Winter、Becky搶先示範 全新Polo Blaze馬鞍包時髦亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
aespa成員Winter背上Polo Blaze最新包款亮相。圖／Polo Ralph Lauren提供
aespa成員Winter背上Polo Blaze最新包款亮相。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren 2026秋季女裝系列受到1970年代美國風格精神啟發，從紐約曼哈頓的洗練冷靜，到美國西南部荒野的粗獷浪漫，同步宣布推出全新包款Polo Blaze系列，以現代解構視角重塑經典馬術精神，呈現美式經典與大膽率性風格。品牌好友 aespa成員Winter與泰國女星Becky（Rebecca Patricia Armstrong）皆搶先拎上Polo Blaze包款時髦亮相。

Polo Blaze系列包款，其命名靈感源自馬匹臉部自額頭延伸至鼻樑的白色斑紋（blaze），重新演繹傳統馬術鞍具，弧曲輪廓取材自馬鞍製作工藝，並帶來雕塑感十足的線條與豐富層次，展現Polo女性自信不羈的態度。

Polo Blaze系列提供兩種皮革質感選擇：「亮面滾磨紋理」保留原生天然粒面，表面光滑並帶有些微摔紋（Tumbled Leather），精準養護後透出細膩光澤，注入Polo特有的都會潮酷氣息；「精緻粒面紋理」呈現細緻山羊皮紋理，兼具耐用與奢華風格。

此外，外觀的另一個亮點汲取自1990年代復古Polo包款的標誌性門環金屬扣件，備有拉絲黃銅與亮面鎳兩種材質，可懸掛於包蓋、正面或固定點，搭配飾有啞光馬標圖騰的同色系吊墜。

Polo Blaze包款提供大小不同尺寸選擇：大型肩背包配有長度30公分的雙提柄與固定扣設計，外部以雙包蓋搭襯磁扣開合；內置肩帶可隨心收緊包身，輕鬆變換為更緊湊俐落的廓型，內部全鋪設奢華絨面革內襯。

小型肩背包有著經典的長型輪廓，剪裁與開合設計均以解構視角重新演繹傳統馬術鞍具，雙包蓋上綴有吸睛的磁扣開合，彰顯工藝巧思，更凸顯率性風格。兩款肩背包皆備有黑色、醋栗紅、栗棕色與棕黑色四種配色。

Polo Blaze大型肩背包，42,980元。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Blaze大型肩背包，42,980元。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Blaze小型肩背包，19,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Blaze小型肩背包，19,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供

aespa成員Winter背上Polo Blaze最新包款亮相。圖／Polo Ralph Lauren提供
aespa成員Winter背上Polo Blaze最新包款亮相。圖／Polo Ralph Lauren提供

泰國女星Becky拎上Polo Blaze最新包款亮相。圖／Polo Ralph Lauren提供
泰國女星Becky拎上Polo Blaze最新包款亮相。圖／Polo Ralph Lauren提供

泰國女星Becky拎上Polo Blaze最新包款亮相。圖／Polo Ralph Lauren提供
泰國女星Becky拎上Polo Blaze最新包款亮相。圖／Polo Ralph Lauren提供

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