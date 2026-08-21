快訊

插旗台灣近一年 阿提哈德航空降落前廣播「歡迎回到中國台灣」引眾怒

又有致癌苦茶油！彰化擴大抽驗22件 4款超標下架回收

減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

聽新聞
0:00 / 0:00

500甜2026／SEASON Artisan Pâtissier獲8甜高評 謝謝支持者不離不棄

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SEASON Artisan Pâtissier獲8甜高評，今日記者會上由主廚洪守誠母親、李麗琴女士（左）上台，接受《500輯》發行人項國寧頒獎。圖／500輯攝影團隊提供
SEASON Artisan Pâtissier獲8甜高評，今日記者會上由主廚洪守誠母親、李麗琴女士（左）上台，接受《500輯》發行人項國寧頒獎。圖／500輯攝影團隊提供

聯合報旗下青年媒體「500輯」舉辦的第二屆500甜2026，今日甫於松菸文創園區發表了2026年最新名單，其中SEASON Artisan Pâtissier並獲8甜高評肯定。

SEASON Artisan Pâtissier由主廚洪守誠（Season）於2011年創立，首家門市落腳台北大直，後擴展至大安區敦化南路，目前旗艦店位於台北市大安區敦化南路。品牌以「法式甜點概念餐廳」為定位，融合現做盤飾甜點、精品法式蛋糕、常溫禮盒與歐陸鹹食料理，此後空間更改裝為全台唯一結合「冷藏甜點藝廊」、「手工禮盒試吃區」以及預約制「Speakeasy甜點師料理劇場」的甜點沙龍。

今日SEASON Artisan Pâtissier獲得8甜高評並由主廚洪守誠的母親、李麗琴女士上台領獎。李麗琴在接受採訪時表示，要感謝評審跟SEASON的顧客，「他（洪守誠主廚）這幾年還是持續很努力創作甜點，我做媽媽的真的很高興」。

SEASON Artisan Pâtissier執行長唐忠珮也回應，品牌至今剛好15年，過往沒有比較多的曝光或行銷，但把力氣專注在做自己覺得好吃的甜點，也覺得很幸運（品牌）15年這麼安靜地做東西，大家還願意不離不棄，「有這麼多新的選擇的時候，大家跟我們一樣喜歡嚐鮮，但是也不忘記好味道，讓我們可以有更多的能量、信念繼續往下走，是非常高興的事情。」

第二屆500甜2026

主辦單位：500輯

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App

贊助夥伴：Cheers氣泡水、Feeling18、午後紅茶、 SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

500甜2026官網：https://udn.com/500sweetaward/

500甜2026全台得甜Google地圖：https://reurl.cc/0kEXKk

甜點 松菸 聯合報 台北市

延伸閱讀

500甜2026／土然巧克力專門店獲7甜高評 楊豐旭將巧克力融入日常

500甜2026／全台387間入選創新高！畬室、某某甜點各奪9甜稱霸

500甜2026／「某某甜點」9甜摘冠：用甜點參與重要時刻是堅持的動力

2026「500甜」名單明天震撼揭曉！松菸甜點派對連嗨3天打造療癒盛宴

相關新聞

星宇明年進軍高雄 日本2熱門城市列首發航點

星宇航空2020年1月開航，2024年進軍台中，在南部鄉親引頸期盼下，2027年終於正式插旗高雄。首兩條航線高雄直飛日本神戶跟沖繩，即日起開賣。神戶也將成為星宇首條，在北中南都有直飛的日本航線。

aespa Winter、Becky搶先示範 全新Polo Blaze馬鞍包時髦亮相

Polo Ralph Lauren 2026秋季女裝系列受到1970年代美國風格精神啟發，從紐約曼哈頓的洗練冷靜，到美國西南部荒野的粗獷浪漫，同步宣布推出全新包款Polo Blaze系列，以現代解構視角重塑經典馬術精神，呈現美式經典與大膽率性風格。品牌好友 aespa成員Winter與泰國女星Becky（Rebecca Patricia Armstrong）皆搶先拎上Polo Blaze包款時髦亮相。

陀飛輪225周年Breguet寶璣CEO首來台 多款高複雜腕表見證傳奇

225年前，一項畫時代的發明改寫了時間與地心引力的關係。1801年6月，Breguet寶璣創辦人Abraham-Louis Breguet取得陀飛輪專利，以旋轉擒縱機構抵銷重力對懷表精準度的影響。為慶祝陀飛輪發表225週年，Breguet執行長Gregory Kissling首度訪台，並帶來以「Sorry, Isaac. 抱歉了，牛頓」為主題的年度新品，向萬有引力定律致敬，用幽默語彙重溫當年的劃時代創新發明。

500甜2026／來自彰化山徑的法式甜點秘境 「VNV」首獲4甜肯定

2024年在彰化市山徑間，一座帶有法式庭院氣息的甜點莊園悄然誕生。由法籍甜點主廚Vincent Pelte與台灣巧克力師Valda Chang共同創立的VNV Pâtisserie et Chocolaterie，以兩人名字中的「V」為名，將法式甜點與巧克力作為創作核心。開業僅兩年，今年首度獲得「500甜」，便一口氣拿下4甜肯定，也讓這間藏身彰化的甜點店受到更多關注。

《維也納美泉宮管弦樂團》歲末音樂會 相約走進維也納宮廷風華 雙人同行限時88折

2026歲末，邀請重要的人一起走進「音樂之都」維也納。來自奧地利的 Schönbrunn Palace Orchestra （維也納美泉宮管弦樂團），將於12月6日（日）15:00首度登上國家音樂廳，帶來源自世界文化遺產美泉宮橘園的宮廷音樂傳統。從莫札特、海頓到史特勞斯家族，一首首跨越時代的經典旋律，將交織出維也納獨有的優雅與浪漫。即日起於udn售票網購買指定票區雙人套票，即享88折優惠，邀請親友、伴侶相約同行，在歲末共享一場充滿歐洲風情的音樂盛宴。

500甜2026／土然巧克力專門店獲7甜高評 楊豐旭將巧克力融入日常

由聯合報旗下青年媒體「500輯」舉辦的第二屆500甜2026，今天下午甫於松菸文創園區發表了第二屆、2026年最新名單，其中TERRA Bean to Bar Chocolate土然巧克力專門店收獲7甜高評，品牌創辦人楊豐旭也於今日現場致詞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。