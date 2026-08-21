500甜2026／SEASON Artisan Pâtissier獲8甜高評 謝謝支持者不離不棄

由聯合報旗下青年媒體「500輯」舉辦的第二屆500甜2026，今日甫於松菸文創園區發表了2026年最新名單，其中SEASON Artisan Pâtissier並獲8甜高評肯定。

SEASON Artisan Pâtissier由主廚洪守誠（Season）於2011年創立，首家門市落腳台北大直，後擴展至大安區敦化南路，目前旗艦店位於台北市大安區敦化南路。品牌以「法式甜點概念餐廳」為定位，融合現做盤飾甜點、精品法式蛋糕、常溫禮盒與歐陸鹹食料理，此後空間更改裝為全台唯一結合「冷藏甜點藝廊」、「手工禮盒試吃區」以及預約制「Speakeasy甜點師料理劇場」的甜點沙龍。

今日SEASON Artisan Pâtissier獲得8甜高評並由主廚洪守誠的母親、李麗琴女士上台領獎。李麗琴在接受採訪時表示，要感謝評審跟SEASON的顧客，「他（洪守誠主廚）這幾年還是持續很努力創作甜點，我做媽媽的真的很高興」。

SEASON Artisan Pâtissier執行長唐忠珮也回應，品牌至今剛好15年，過往沒有比較多的曝光或行銷，但把力氣專注在做自己覺得好吃的甜點，也覺得很幸運（品牌）15年這麼安靜地做東西，大家還願意不離不棄，「有這麼多新的選擇的時候，大家跟我們一樣喜歡嚐鮮，但是也不忘記好味道，讓我們可以有更多的能量、信念繼續往下走，是非常高興的事情。」

第二屆500甜2026

主辦單位：500輯

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App

贊助夥伴：Cheers氣泡水、Feeling18、午後紅茶、 SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

500甜2026官網：https://udn.com/500sweetaward/

500甜2026全台得甜Google地圖：https://reurl.cc/0kEXKk