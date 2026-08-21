陀飛輪225周年Breguet寶璣CEO首來台 多款高複雜腕表見證傳奇

225年前，一項畫時代的發明改寫了時間與地心引力的關係。1801年6月，Breguet寶璣創辦人Abraham-Louis Breguet取得陀飛輪專利，以旋轉擒縱機構抵銷重力對懷表精準度的影響。為慶祝陀飛輪發表225週年，Breguet執行長Gregory Kissling首度訪台，並帶來以「Sorry, Isaac. 抱歉了，牛頓」為主題的年度新品，向萬有引力定律致敬，用幽默語彙重溫當年的劃時代創新發明。

本次表展匯聚14款陀飛輪新作與高複雜作品，亮點之一為採用35毫米鉑金表殼與187B型手動上鍊機芯的Classique Tourbillon 7357，其開放式面盤除了醒目的陀飛輪，上半部更滿佈手工機刻雕花麥穗紋；亮點之二則是Classique Tourbillon Sidéral 7255神秘飛行陀飛輪，以鉑金搭配綠色光澤的黑色砂金石大明火琺瑯面盤，全球限量50只，偏心面盤與陀飛輪呈現一比一的完美比例。

身為古典製表美學代表的Breguet，同時也維持創新節奏，像是集結陀飛輪與芝麻鍊恆定動力系統的Tradition Tourbillon 7047新品，將機芯零件經電鍍呈現法國藍，為古典設計注入新意，全球限量25只；此外Experimental 1，以10赫茲高振頻陀飛輪結合先進材料技術，獲寶璣精密科學級印記認證，每日誤差控制於±1秒，而Marine Tourbillon Équation Marchante 5887腕表更重現專利誕生當晚的巴黎星空，全球限量25枚。Breguet更首度推出專屬客製化服務，能依據指定地點與時刻量身訂製專屬天空景象，讓頂級時計化為珍藏人生重要時刻的星空記憶。

Breguet「陀飛輪225周年腕表特展」帶來多款典藏、陀飛輪腕表與年度重量級新品。圖／Breguet提供

Breguet Tradition系列7047陀飛輪，全球限量25只，859萬1,000元。圖／Breguet提供

現場並展出首度來台的Reine de Naples那不勒斯女士鑽表，以優雅的橢圓形、雪花式鑲嵌、鑽石與珍珠母貝展現婀娜風采，970萬7,000元。圖／Breguet提供

展覽同步展出的Montre de poche 1907大自鳴懷表，展現Breguet 200多年的古典工藝面向。圖／Breguet提供

Breguet Experimental 1陀飛輪，全球限量75只，1,194萬2,000元。圖／Breguet提供