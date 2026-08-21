500甜2026／來自彰化山徑的法式甜點秘境 「VNV」首獲4甜肯定

2024年在彰化市山徑間，一座帶有法式庭院氣息的甜點莊園悄然誕生。由法籍甜點主廚Vincent Pelte與台灣巧克力師Valda Chang共同創立的VNV Pâtisserie et Chocolaterie，以兩人名字中的「V」為名，將法式甜點與巧克力作為創作核心。開業僅兩年，今年首度獲得「500甜」，便一口氣拿下4甜肯定，也讓這間藏身彰化的甜點店受到更多關注。

VNV的甜點主要由法籍甜點師Vincent主導，他過去曾服務於Carl Marletti、Carette Paris，以及巴黎麗茲酒店The Ritz Paris；Valda則專注於巧克力創作，曾在Didier Fourreau、Jean-Charles Rochoux等巴黎頂尖巧克力工作室學習，並有與「巧克力雕塑大師」Patrick Roger共事的經歷。

兩人因共同加入法國「最佳工藝師」（M.O.F.）Laurent Duchêne領軍的團隊而相識，最後選擇把在法國累積的技術與美學帶回台灣，在彰化打造屬於自己的甜點空間。

對於第一次參與「500甜」就獲得4甜，兩人都覺得開心也很榮幸，尤其500甜集結來自不同地區與背景的評審，也讓不在都會核心的地方甜點店有更多被看見的機會。VNV位在彰化，部分商品也提供宅配，希望讓無法親自到店的消費者，一樣能透過甜點認識品牌。

這次獲得500甜肯定，對兩人而言不只是獎項，更像是證明地方甜點店同樣能以完整的技術、風味與美學，被更多人看見。

對於台北的甜點愛好者而言，最好的品嘗機會就是即日起至23日於松山文創園區2號倉庫登場的「500甜2026甜點派對」，VNV Pâtisserie et Chocolaterie將在現場出攤。其中Vincent推薦的是最能表達他個性、也是他特別為500甜製作的新甜點「協奏曲」，以巧克力與香草為主軸，看似濃郁，入口卻呈現清爽風味。

而Valda則推薦「兩周年巧克力夾心禮盒」，是最接近他們想要帶回來台灣的技藝表現，跟市面上的巧克力產品具有差異性，期待讓更多人體驗從巴黎麗茲到彰化山丘的極致法式美學。

VNV Pâtisserie et Chocolaterie首度入選500甜就獲得4甜肯定。圖／500輯攝影團隊提供