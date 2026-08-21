快訊

地產狂徒全劇終？房地產崩壞的後遺症仍未解除

趙建銘返台今下午看診！中午快閃提前進診所 不回應保密條款

「我兒子很貼心」陳幸妤教兒子要節儉 今被直擊午餐吃昨天剩飯

聽新聞
0:00 / 0:00

500甜2026／「某某甜點」9甜摘冠：用甜點參與重要時刻是堅持的動力

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Quelques Pâtisseries某某甜點：大溪地香草聖多諾黑。圖／Quelques Pâtisseries某某甜點提供
Quelques Pâtisseries某某甜點：大溪地香草聖多諾黑。圖／Quelques Pâtisseries某某甜點提供

由《500輯》發起的指標性甜點指南《500甜》2026邁入第二屆，今年再度邀請50位來自不同領域、跨世代指標人物擔任評審，今日揭曉500甜年度名單。去年拿下8甜的「Quelques Pâtisseries某某甜點」，今年得甜數再前進，共獲得9甜，當中又以「大溪地香草聖多諾黑」一舉拿下4甜。本屆由「Quelques Pâtisseries某某甜點」與「Yu Chocolatier畬室」並列為得甜雙冠軍。

「Quelques Pâtisseries某某甜點」創辦人Lynn首先表示「非常感謝500甜與各位評審的青睞，我非常感謝過去到現在所有的工作夥伴，然後特別感謝主廚Lai。能個從事甜點這個行業，讓我感到最快樂的事情，是能用甜點參與大家人生中很多重要的、值得經歷和紀念的時刻，這是我們堅持下去的主要動力，看到大家吃甜點療癒的感覺，我特別開心。謝謝一路支持我們的隊友與客人，謝謝」。

主廚Lai上台也首先恭喜「Yu Chocolatier畬室」，接著他說「很高興今天再次站上500甜的舞台，能在第二屆得到大家的認同跟喜愛是非常開心的事，謝謝大家」。

在「某某甜點」眾多代表性甜點中，大溪地香草聖多諾黑依然是最具代表性的作品，共獲得4甜。評審林瓊書認為，這款經典法式甜點幾乎是基本功的總體檢，繁複的結構到了某某手中，最後呈現的卻是乾淨而優雅的層次。黃以倫也形容，聖多諾黑是「生活中必要的存在」，是無論什麼時候、什麼心情都吃不膩的經典。

日本北海道純生也獲得3位評審推薦，顧瑋認為，這款作品以極其單純的形式展現了某某一貫的細膩；葉怡蘭則從中看見了有趣的跨界，血緣上屬於美式甜點；陳琮渝將它形容為「簡單又最不簡單的甜點」。

Quelques Pâtisseries某某甜點在第二屆500甜2026得獎品項，包括大溪地香草聖多諾黑（4甜）、日本北海道純生波士頓派 （3甜)、Pandoro潘朵洛／黃金麵包（2甜）。

第二屆500甜2026

主辦單位：500輯

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App

贊助夥伴：Cheers氣泡水、Feeling18、午後紅茶、SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

500甜2026官網：https://udn.com/500sweetaward/

500甜2026全台得甜Google地圖：https://reurl.cc/0kEXKk

Quelques Pâtisseries某某甜點：日本北海道純生波士頓派。圖／Quelques Pâtisseries某某甜點提供
Quelques Pâtisseries某某甜點：日本北海道純生波士頓派。圖／Quelques Pâtisseries某某甜點提供

《500甜》2026「Quelques Pâtisseries某某甜點」共獲得9甜，為得甜最多店家之一。圖／500輯攝影團隊提供
《500甜》2026「Quelques Pâtisseries某某甜點」共獲得9甜，為得甜最多店家之一。圖／500輯攝影團隊提供

甜點

延伸閱讀

500甜2026／「畬室」拿9甜連霸：每一道絢麗甜點背後是許多人一起用心

500甜2026／全台387間入選創新高！畬室、某某甜點各奪9甜稱霸

500甜2026／不只火鍋！橘色涮涮屋奪5甜 「杏仁豆腐」獲單一品項之冠

2026「500甜」名單明天震撼揭曉！松菸甜點派對連嗨3天打造療癒盛宴

相關新聞

星宇明年進軍高雄 日本2熱門城市列首發航點

星宇航空2020年1月開航，2024年進軍台中，在南部鄉親引頸期盼下，2027年終於正式插旗高雄。首兩條航線高雄直飛日本神戶跟沖繩，即日起開賣。神戶也將成為星宇首條，在北中南都有直飛的日本航線。

500甜2026／來自彰化山徑的法式甜點秘境 「VNV」首獲4甜肯定

2024年在彰化市山徑間，一座帶有法式庭院氣息的甜點莊園悄然誕生。由法籍甜點主廚Vincent Pelte與台灣巧克力師Valda Chang共同創立的VNV Pâtisserie et Chocolaterie，以兩人名字中的「V」為名，將法式甜點與巧克力作為創作核心。開業僅兩年，今年首度獲得「500甜」，便一口氣拿下4甜肯定，也讓這間藏身彰化的甜點店受到更多關注。

500甜2026／「某某甜點」9甜摘冠：用甜點參與重要時刻是堅持的動力

由《500輯》發起的指標性甜點指南《500甜》2026邁入第二屆，今年再度邀請50位來自不同領域、跨世代指標人物擔任評審，今日揭曉500甜年度名單。去年拿下8甜的「Quelques Pâtisseries某某甜點」，今年得甜數再前進，共獲得9甜，當中又以「大溪地香草聖多諾黑」一舉拿下4甜。本屆由「Quelques Pâtisseries某某甜點」與「Yu Chocolatier畬室」並列為得甜雙冠軍。

500甜2026／「畬室」拿9甜連霸：每一道絢麗甜點背後是許多人一起用心

由《500輯》發起的指標性甜點指南《500甜》2026邁入第二屆，今年再度邀請50位來自不同領域、跨世代指標人物擔任評審，今日揭曉500甜年度名單。去年拿下最多甜的「Yu Chocolatier畬室」，今年同樣獲得多位評審推薦共獲得9甜，再度摘下本屆最甜的甜點店家，當中又以「經典草莓千層派」獲得吳則霖、陳耀訓、高琹雯3位評審共同推薦。本屆由「Yu Chocolatier畬室」與「Quelques Pâtisseries某某甜點」並列為得甜雙冠軍。

《維也納美泉宮管弦樂團》歲末音樂會 相約走進維也納宮廷風華 雙人同行限時88折

2026歲末，邀請重要的人一起走進「音樂之都」維也納。來自奧地利的 Schönbrunn Palace Orchestra （維也納美泉宮管弦樂團），將於12月6日（日）15:00首度登上國家音樂廳，帶來源自世界文化遺產美泉宮橘園的宮廷音樂傳統。從莫札特、海頓到史特勞斯家族，一首首跨越時代的經典旋律，將交織出維也納獨有的優雅與浪漫。即日起於udn售票網購買指定票區雙人套票，即享88折優惠，邀請親友、伴侶相約同行，在歲末共享一場充滿歐洲風情的音樂盛宴。

500甜2026／不只火鍋！橘色涮涮屋奪5甜 「杏仁豆腐」獲單一品項之冠

由《500輯》發起、備受全台甜點控與餐飲界矚目的台灣甜點指南「第二屆500甜2026」，已於今日（8月21日）正式公佈完整名單。其中高人氣的「橘色涮涮屋」，不僅涮涮鍋受到歡迎，甜點也深獲饕客青睞。本屆《500甜》中，橘色涮涮屋的「杏仁豆腐」獲得蔡尚樺、阿Ken、宋安與Amber Lin等4位評審的支持，與某某甜點的「大溪地香草聖多諾黑」並列本屆單一品項的最高票，同時「焦糖布丁」則獲得詹偉立的肯定，合計共獲得5甜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。