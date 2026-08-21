500甜2026／「某某甜點」9甜摘冠：用甜點參與重要時刻是堅持的動力

由《500輯》發起的指標性甜點指南《500甜》2026邁入第二屆，今年再度邀請50位來自不同領域、跨世代指標人物擔任評審，今日揭曉500甜年度名單。去年拿下8甜的「Quelques Pâtisseries某某甜點」，今年得甜數再前進，共獲得9甜，當中又以「大溪地香草聖多諾黑」一舉拿下4甜。本屆由「Quelques Pâtisseries某某甜點」與「Yu Chocolatier畬室」並列為得甜雙冠軍。

「Quelques Pâtisseries某某甜點」創辦人Lynn首先表示「非常感謝500甜與各位評審的青睞，我非常感謝過去到現在所有的工作夥伴，然後特別感謝主廚Lai。能個從事甜點這個行業，讓我感到最快樂的事情，是能用甜點參與大家人生中很多重要的、值得經歷和紀念的時刻，這是我們堅持下去的主要動力，看到大家吃甜點療癒的感覺，我特別開心。謝謝一路支持我們的隊友與客人，謝謝」。

主廚Lai上台也首先恭喜「Yu Chocolatier畬室」，接著他說「很高興今天再次站上500甜的舞台，能在第二屆得到大家的認同跟喜愛是非常開心的事，謝謝大家」。

在「某某甜點」眾多代表性甜點中，大溪地香草聖多諾黑依然是最具代表性的作品，共獲得4甜。評審林瓊書認為，這款經典法式甜點幾乎是基本功的總體檢，繁複的結構到了某某手中，最後呈現的卻是乾淨而優雅的層次。黃以倫也形容，聖多諾黑是「生活中必要的存在」，是無論什麼時候、什麼心情都吃不膩的經典。

日本北海道純生也獲得3位評審推薦，顧瑋認為，這款作品以極其單純的形式展現了某某一貫的細膩；葉怡蘭則從中看見了有趣的跨界，血緣上屬於美式甜點；陳琮渝將它形容為「簡單又最不簡單的甜點」。

Quelques Pâtisseries某某甜點在第二屆500甜2026得獎品項，包括大溪地香草聖多諾黑（4甜）、日本北海道純生波士頓派 （3甜)、Pandoro潘朵洛／黃金麵包（2甜）。

第二屆500甜2026

主辦單位：500輯

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App

贊助夥伴：Cheers氣泡水、Feeling18、午後紅茶、SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

500甜2026官網：https://udn.com/500sweetaward/

500甜2026全台得甜Google地圖：https://reurl.cc/0kEXKk

Quelques Pâtisseries某某甜點：日本北海道純生波士頓派。圖／Quelques Pâtisseries某某甜點提供