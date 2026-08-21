500甜2026／「畬室」拿9甜連霸：每一道絢麗甜點背後是許多人一起用心

由《500輯》發起的指標性甜點指南《500甜》2026邁入第二屆，今年再度邀請50位來自不同領域、跨世代指標人物擔任評審，今日揭曉500甜年度名單。去年拿下最多甜的「Yu Chocolatier畬室」，今年同樣獲得多位評審推薦共獲得9甜，再度摘下本屆最甜的甜點店家，當中又以「經典草莓千層派」獲得吳則霖、陳耀訓、高琹雯3位評審共同推薦。本屆由「Yu Chocolatier畬室」與「Quelques Pâtisseries某某甜點」並列為得甜雙冠軍。

「Yu Chocolatier畬室」創辦人暨主廚鄭畬軒上台率先恭喜「Quelques Pâtisseries某某甜點」，接著表示「畬室很榮幸這次又有這個機會跟大家一起分享我們團隊的創作。我們從第一天到今天為止都一直這麼做，也會這麼持續做下去。我很感謝我的太太，然後我也非常感謝我的團隊。每一道絢麗的甜點背後，我相信其實都是許多人一起用心，從材料一路到後面做出來的。沒有團隊、沒有人，就做不到這件事情」。

畬室本屆獲得3甜的「經典草莓千層派」以當季草莓為主角，新鮮、糖漬與果醬等不同形式，讓草莓的酸甜、香氣與質地在同一款甜點中層層展開。吳則霖特別提到其派皮「極度輕薄酥爽」，搭配卡士達醬與不同型態的草莓，豐富口感之餘，依然讓草莓的甜香貫穿全場；陳耀訓則欣賞新鮮、糖漬與果醬三種處理手法，將同一種季節水果呈現出不同風味面貌。高琹雯也從這款作品看見畬室深厚的法式酥皮功力，讓這款季節限定甜點成為她形容的「每年春天的約定」。

獲得2甜的「Shibusa─招牌黑巧克力蛋糕」讓索艾克形容有著「如工藝品般鏡面反光」的精緻外型，入口後，煙燻木質調的濃郁黑巧克力在輕盈慕斯中慢慢散開；愛麗Ellie、舜哥Edward則注意到液態、蛋糕體、巧克力醬與酥脆元素交錯出的多重質地，苦與甜也隨著口感層層轉換。

Yu Chocolatier畬室在第二屆500甜2026得甜品項，經典草莓千層派（3甜）、Shibusa─招牌黑巧克力慕斯蛋糕（2甜）、畬室十周年夾心巧克力禮盒（1甜）、畬室四產地香草千層派（1甜）、畬室巧克力千層派（1甜）、煦─畬室經典巧克力塔（1甜）。

第二屆500甜2026

主辦單位：500輯

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App

贊助夥伴：Cheers氣泡水、Feeling18、午後紅茶、SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

500甜2026官網：https://udn.com/500sweetaward/

500甜2026全台得甜Google地圖：https://reurl.cc/0kEXKk

Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作：Shibusa─招牌黑巧克力蛋糕。圖／Yu Chocolatier畬室提供