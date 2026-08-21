500甜2026／不只火鍋！橘色涮涮屋奪5甜 「杏仁豆腐」獲單一品項之冠

由《500輯》發起、備受全台甜點控與餐飲界矚目的台灣甜點指南「第二屆500甜2026」，已於今日（8月21日）正式公佈完整名單。其中高人氣的「橘色涮涮屋」，不僅涮涮鍋受到歡迎，甜點也深獲饕客青睞。本屆《500甜》中，橘色涮涮屋的「杏仁豆腐」獲得蔡尚樺、阿Ken、宋安與Amber Lin等4位評審的支持，與某某甜點的「大溪地香草聖多諾黑」並列本屆單一品項的最高票，同時「焦糖布丁」則獲得詹偉立的肯定，合計共獲得5甜。

針對「杏仁豆腐」，宋安表示「這款甜點以杏仁豆腐本身的 Q 彈香氣為特色，搭配的糖水清爽且具備解膩效果，是我非常喜愛的單純味道。」蔡尚樺也稱讚「火鍋料千百種，唯獨這一碗杏仁豆腐無可取代。」對於「焦糖布丁」，評審詹偉立則讚許焦糖布丁「好吃，不會太甜，口感不會像蒸蛋，有雞蛋香氣。」

橘色涮涮屋表示，大家對橘色的認識都是從火鍋開始，但其實「杏仁豆腐」也一直深受顧客的喜愛。很開心這次能將橘色帶出來，並且參與500甜甜點派對。為了參與活動，內部團隊努力進行創新的研發，在現場打造「可以用喝的杏仁豆腐」，希望帶給大家不只是傳統、不只是經典，也能將橘色的創新與用心帶給大家。

第二屆500甜2026

主辦單位：500輯

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App

贊助夥伴：Cheers氣泡水、Feeling18、午後紅茶、SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

500甜2026官網：https://udn.com/500sweetaward/

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