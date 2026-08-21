500甜2026／土然巧克力專門店獲7甜高評 楊豐旭將巧克力融入日常

由聯合報旗下青年媒體「500輯」舉辦的第二屆500甜2026，今天下午甫於松菸文創園區發表了第二屆、2026年最新名單，其中TERRA Bean to Bar Chocolate土然巧克力專門店收獲7甜高評，品牌創辦人楊豐旭也於今日現場致詞。

以「Bean to Bar」為核心理念的TERRA Bean to Bar Chocolate土然巧克力專門店，是於2021年由主廚楊豐旭創立。品牌提供涵蓋秘魯、坦尚尼亞、越南、馬達加斯加等全球多個產區的單一產區巧克力，以氮氣冰巧克力、巧克力甜點「嗜酒師」等商品，加上將可可風土（Terroir）細緻呈現，皆是受到消費者喜愛原因，主廚楊豐旭並曾以創意調味巧克力於「世界巧克力大賽（ICA）」亞太區奪得多面獎牌。

楊豐旭在台上致詞時首先表示感謝各位評審還有在座參與者，並表示2026也是土然品牌邁向第六年，「第一個我要感謝我們強大的土然團隊，還有感謝各位一起跟土然共同把巧克力推廣、成為大家日常的這些品牌夥伴。土然在一開始創立的時候，我們的目標就很簡單，就希望是能夠把巧克力帶入大家的日常，以上、謝謝大家。」

第二屆500甜2026

主辦單位：500輯

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App

贊助夥伴：Cheers氣泡水、Feeling18、午後紅茶、 SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

500甜2026官網：https://udn.com/500sweetaward/

500甜2026全台得甜Google地圖：https://reurl.cc/0kEXKk