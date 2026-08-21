500甜2026／全台387間入選創新高！畬室、某某甜點各奪9甜稱霸

由指標質感媒體《500輯》發起的台灣首份甜點指南「500甜」，今年活動邁入第二屆，完整得獎名單今（21日）於松山文創園區2號倉庫正式揭曉，全台有387間店家入選創下新高。本屆除邀請50位具代表性的跨界名人擔任評審團，更同步集結超過30家全台人氣名店，舉辦最強甜點派對，再度發起以甜點為核心的飲食文化活動。

《500輯》發行人項國寧致詞表示，「500甜」活動有兩個意義，首先是「500甜」結合與先前的「500盤」及「500碗」，已共同建構出台灣在地飲食文化的完整圖像；再者是從這兩屆大家熱烈參與「500甜」活動的現象來看，甜點已脫離配角地位，展現出獨特的風格與文化里程碑意義。他指出：「我覺得這一點是『500甜』這個活動一個很重要的里程碑。」項國寧同時表示，從今天下午開始，21、22、23日連續三天，「我們就在這個二號倉庫舉辦甜點派對，歡迎大家跟朋友們一起來參與我們這個活動。」

在獲得評審青睞的全台387間甜點店家當中，由去年的大贏家「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」，以及法式甜點外帶店「Quelques Pâtisseries某某甜點」，各獲得「9甜」並列榜首；經典名店「SEASON Artisan Pâtissier」，獲得「8甜」居次；「TERRA Bean to Bar Chocolate土然巧克力專門店」則拿下「7甜」位居第三。

值得關注的是，今年的得甜店家總數不僅創下新高，其中更有多達290間的新進榜店家，代表台灣甜點產業持續推陳出新，新銳品牌正迅速嶄露頭角。其中來自彰化、甫開幕兩周年的新鮮面孔「VNV Pâtisserie et Chocolaterie」，首度進榜便一舉拿下「4甜」，格外受到矚目。以單一品項得甜數來看，「橘色涮涮屋」的「杏仁豆腐」，以及「Quelques Pâtisseries某某甜點」的「大溪地香草聖多諾黑」，各拿下「4甜」並列第一。

第二屆「500甜」首度增設四大特別獎，從全民記憶、跨界創意、精緻餐飲到在地文化等不同面向，肯定台灣甜點產業中值得被看見的品牌與職人。「全民共甜獎」由「義美」獲得，從小泡芙、霜淇淋到雞卵卷，以不變的熟悉滋味走過世代，成為許多台灣人成長記憶中的共同甜味。

「風味共創獎」則由義大利巧克力品牌「Venchi」與名店「阜杭豆漿」獲獎，雙方以「義起品味，台式匠心」為題推出全新Gelato系列，將義式冰淇淋工藝結合台灣傳統早餐文化，重新詮釋豆漿風味，展現傳統風味跨域轉譯的創意。

「當代餐桌甜點獎」頒給「SEASON Artisan Pâtissier」，品牌以季節食材結合法式技法，透過酸甜、香氣與質地變化建構完整的餐桌體驗，讓甜點成為料理敘事的一環。

「在地記憶滋味獎」則由台中「金樹冰果室」與台南「寶來香餅舖」共同獲得，兩家創立於1935年的老字號，以鳳梨冰、冰果室文化，以及漢餅與歲時禮俗等經典滋味，持續保存台灣街巷裡的甜食記憶。

第二屆500甜2026

主辦單位：500輯

共同夥伴：中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴：星展銀行、去哪吃App

贊助夥伴：Cheers氣泡水、Feeling18、午後紅茶、SERENE HOUSE、WHITE MIST白霧時光、三萩茶會、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）、UCC冠軍監修系列

500甜2026官網：https://udn.com/500sweetaward/

500甜2026全台得甜Google地圖：https://reurl.cc/0kEXKk

第二屆「500甜」完整得獎名單於松山文創園區2號倉庫正式揭曉。圖／500輯攝影團隊提供