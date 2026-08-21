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星宇明年進軍高雄 日本2熱門城市列首發航點

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
旅客造訪神戶，一定要到附近的位於日本兵庫縣姬路市的「姬路城」參觀，該處為日本首批世界文化遺產與國寶。圖／星宇航空提供
旅客造訪神戶，一定要到附近的位於日本兵庫縣姬路市的「姬路城」參觀，該處為日本首批世界文化遺產與國寶。圖／星宇航空提供

星宇航空2020年1月開航，2024年進軍台中，在南部鄉親引頸期盼下，2027年終於正式插旗高雄。首兩條航線高雄直飛日本神戶跟沖繩，即日起開賣。神戶也將成為星宇首條，在北中南都有直飛的日本航線。

星宇航空持續拓展航網布局，今天宣布將正式進軍高雄，於2027年1月1日開闢高雄-神戶及高雄-沖繩2條日本航線，即日起開賣。

星宇航空表示，這是公司首度於高雄設立定期航點，提供南部旅客更便捷的出國選擇，也希望串聯台北、台中及高雄3大營運城市，打造更完整的日本航網布局。

星宇航空執行長翟健華指出，高雄是南部旅遊及商務市場的重要門戶。選擇神戶及沖繩2大熱門航點作為首波開航航點，是看好兩地長期穩定的旅遊需求。

據了解，高雄開航後，神戶將是星宇航空唯一在北中南都有直飛的日本城市。它與高雄類似擁有港都魅力及歷史文化與國際氛圍。且可輕鬆串連大阪、京都及奈良等熱門城市。而沖繩則是台灣親子客首選，兩條航線各具特色。

星宇表示，高雄-神戶、高雄-沖繩以空巴A321neo執飛，開航初期每日一班。未來將持續深耕南部市場，並以旅客需求為核心，逐步拓展高雄出發國際航網，串聯台北、台中共同打造更完整的航線布局，提供全台旅客更便捷、更優質的飛行體驗，持續以高品質服務連結世界。

星宇航空明年1月正式插旗高雄。圖／星宇航空提供
星宇航空明年1月正式插旗高雄。圖／星宇航空提供

風獅爺是沖繩最具代表性的傳統吉祥物與守護神。圖／星宇航空提供
風獅爺是沖繩最具代表性的傳統吉祥物與守護神。圖／星宇航空提供

星宇 日本 高雄

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