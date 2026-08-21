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新餐廳／「三麥茶樓」插旗大巨蛋 茶湯釜飯、鐵觀音牛肉麵喫出茶香

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
空間延伸茶山的自然意象，融合現代設計語彙，呈現雅緻、舒適且富有茶文化底蘊的氛圍。圖/三麥茶樓 SUNMAI CHA提供
空間延伸茶山的自然意象，融合現代設計語彙，呈現雅緻、舒適且富有茶文化底蘊的氛圍。圖/三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

台灣茶正式從茶席走上餐桌！金色三麥推出全新品牌「三麥茶樓 SUNMAI CHA」，插旗台北大巨蛋遠東Garden City，打造主打當代台灣茶料理的全新餐飲品牌，從茶湯釜飯、燉湯、牛肉麵到砂鍋煲、甜點與調飲，將茶融入一日三餐。品牌更由《料理之王》第一季亞軍、曾獲逾30面國際獎牌的主廚阮紹榮（Benny Juan）領軍，重新定義台灣茶與餐桌的關係。

三麥茶樓以「吃茶、喝茶、生活茶」為核心，將台灣茶視為料理的風味骨架，而非餐後配角，並透過「茶廚實驗室」發展燻、葉、燉、磨、萃五大技法，讓茶香進入湯品、主食、肉料理甚至甜點，呈現不同茶款的焙火、蜜韻、花香與回甘。

其中，「茶湯釜飯」是品牌主打菜色，以高山原葉茶湯沖淋鑄鐵釜，利用現沖茶湯激發茶香。包括以味噌田樂燒醬汁炙烤的「田樂鮭魚茶釜飯」、結合阿里山炭焙烏龍與龍眼木燻製土雞腿的「花椒茶燻雞釜飯」，以及牛肝蕈、蕈菇與蔬食松露醬組成的「牛肝蕈原汁釜飯」，再搭配酥脆蕎麥，讓米飯吸收茶韻，形成不同於傳統茶泡飯的風味層次。

另一道「三部曲鐵觀音牛肉麵」，則把熟悉的台灣小吃重新拆解成三段式體驗。第一步先喝鐵觀音熬煮的茶湯，接著品嘗牛腩與細麵，最後加入花椒麻辣杯，從焙火茶香、牛肉湯到麻辣尾韻，讓一碗牛肉麵一次呈現三種風味。

茶料理也延伸至正餐與湯品。「膠原美人琥珀燉湯」以花膠、魚萃膠原蛋白與老母雞慢燉；「鮮纖佛手蔬食燉湯」則以佛手瓜、腰果等食材呈現清甜風味。

肉料理則有「慢火茶燉封肉定食」，利用鐵觀音茶湯燉煮五花肉，讓茶韻平衡肉品油脂；「茶燻花椒紅羽土雞」以鐵觀音烏龍搭配龍眼木燻製雞腿，將茶香與木質調性帶進肉料理。「鮮茶金沙軟殼蟹」則以酥炸軟殼蟹搭配南瓜、鹹蛋黃及焙茶，呈現甜、鹹與茶香交疊的滋味。

此外，餐點還有「芹菜蝦皇餃」、「筒仔蘿蔔糕」、「酥炸蚵仔麵線」等台味小點，以及「花雕微醺極炙煲定食」、「三杯雞砂鍋煲定食」等台式料理。

三麥茶樓由品牌主廚阮紹榮領軍。阮紹榮出身米其林一星「天香樓」體系，為外省菜第四代傳承，曾於台灣、美國及新加坡米其林星級餐廳歷練，並拿下東森《料理之王》第一季亞軍，累積逾30面國際廚藝賽事獎牌。他近年也曾擔任2025環球廚藝挑戰賽台灣代表隊隊長、2026越南國際廚藝挑戰賽台灣代表隊總教練，將國際競賽經驗與中式料理底蘊帶入三麥茶樓，希望從台灣風土、茶文化及在地食材出發，做出更符合當代餐桌的台灣料理。

三麥茶樓的茶飲也以台灣產地為主軸，推出阿里山金萱烏龍、鹿野小葉種紅茶、紅烏龍、花壇茉莉烏龍、鹿谷貴妃烏龍、洛神玫瑰花茶及青仁黑豆玄米茶等選擇。

其中花壇茉莉烏龍結合彰化花壇茉莉花窨製與南投高山烏龍；阿里山金萱呈現天然奶香；鹿谷貴妃烏龍則帶有焙火與蜜韻；鹿野紅烏龍、小葉種紅茶呈現熟果與花香；台東洛神搭配玫瑰，則以酸香清爽收尾。

飲品之外，甜點也延續茶主題，「烏龍茶湯圓」以高山烏龍茶湯襯托芝麻香；「季節茶韻小蛋糕」依季節搭配不同茶款；「椪糖紅烏龍鮮奶茶」將椪糖、鮮乳與紅烏龍結合，「雪蓋開心果紅烏龍」則將開心果鮮奶油與紅烏龍融合。

空間設計同樣以「茶山」為靈感，從入口的茶葉聞香區開始，透過茶香、綠意、光影與層疊造型營造茶園意象。大面落地窗則可眺望台北101及城市景觀，白天強調自然採光與清透感，入夜後則轉為較沉靜的品茶氛圍。

三麥茶樓並在店內提供「環台好茶韻組合」，搭配柳宗理設計款玻璃杯，熱茶則以青瓷、玻璃及中式茶杯呈現，希望讓「喝茶」不再只是傳統茶席，而成為現代生活的一部分。

茶香化身精緻甜點！細膩慕斯結合多層次內餡，從造型到風味都展現清新雅緻的東方美學。圖/三麥茶樓 SUNMAI CHA提供
茶香化身精緻甜點！細膩慕斯結合多層次內餡，從造型到風味都展現清新雅緻的東方美學。圖/三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

醇厚湯頭包裹軟嫩牛肉與彈牙麵條，熟悉的台灣味在茶香點綴下，展現全新層次。圖/三麥茶樓 SUNMAI CHA提供
醇厚湯頭包裹軟嫩牛肉與彈牙麵條，熟悉的台灣味在茶香點綴下，展現全新層次。圖/三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

茶飲也能自由玩出新滋味！打造口感層次豐富的專屬茶飲。圖/三麥茶樓 SUNMAI CHA提供
茶飲也能自由玩出新滋味！打造口感層次豐富的專屬茶飲。圖/三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

酥脆金黃的精緻點心，搭配多款風味菜色，讓傳統滋味以更細膩、時髦的姿態登上餐桌。圖/三麥茶樓 SUNMAI CHA提供
酥脆金黃的精緻點心，搭配多款風味菜色，讓傳統滋味以更細膩、時髦的姿態登上餐桌。圖/三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

茶香不只入杯，更融入一飯一食；現沖茶湯淋上熱騰騰的主餐，展現「三麥茶樓」以茶入饌的創意。圖/三麥茶樓 SUNMAI CHA提供
茶香不只入杯，更融入一飯一食；現沖茶湯淋上熱騰騰的主餐，展現「三麥茶樓」以茶入饌的創意。圖/三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

觀音 牛肉麵 大巨蛋

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