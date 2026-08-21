唐美雲開唱《福利熊歌仔戲版》！全聯再攜手綾小路打造新洗腦神曲

今天有去全聯購物的民眾，有發現哪裡不一樣了嗎？繼上次「chill chill版」改編引發網路熱議後，全聯再度攜手音樂創作人綾小路玩跨界，這次直接找來歌仔戲國寶級大師唐美雲，將洗腦神曲《One Two福利熊》重新改編成《福利熊歌仔戲版》，即日起正式於全台全聯、大全聯門市播放，讓民眾採買日常用品時，也能「逛超市聽歌仔戲」。

這次企劃是為慶祝全聯善美的文化藝術基金會接手經營宜蘭傳藝園區10周年。長期以「讓傳統藝術走入大眾生活」為理念，全聯這次索性把歌仔戲從舞台搬進超市，透過年輕人熟悉的流行旋律，讓傳統戲曲換個方式進入日常。

《福利熊歌仔戲版》由唐美雲歌仔戲團廖珮宇負責歌詞改編、陳歆翰進行旋律改編，再交由綾小路操刀編曲。歌曲保留原本輕快洗腦的特色，同時加入笛子、皮鼓、小鑼、鐃鈸等歌仔戲經典元素，以較傳統的台語調和鑼鼓鈸節奏重新編曲，搭配現代樂團與弦樂編制，讓熟悉的《One Two福利熊》多了濃濃台灣味，打造傳統與流行交錯的新感受。

唐美雲也挑戰將現代流行歌曲轉化為歌仔戲唱腔，加入七字調、江湖調等傳統曲調，搭配將「阿母帶我去佗位」、「敢是帶我買好物？真歡喜」等台灣日常融入歌詞，從逛超市、買食材到挑選生活用品，都成了歌仔戲裡的有趣風景。最近走進全聯、大全聯補貨時，別忘了停下腳步感受一下全新編曲的趣味與溫暖。