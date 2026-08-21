韓流魅力持續席捲美妝市場，康是美宣布邀請韓國超人氣男團SUPER JUNIOR-D&E（東海、銀赫）參與年度重點檔期「康是美專業醫美節」，以全新合作企劃結合韓流魅力、醫美節活動商品與限定互動體驗，為今年醫美節帶來更多話題亮點與全新體驗。為迎接本次合作，SUPER JUNIOR-D&E特別錄製專屬影片向粉絲問候，康是美也將陸續公開一系列限定內容與品牌活動，為今年「康是美專業醫美節」增添更多話題與驚喜。

「康是美專業醫美節」於8月21日至9月22日登場，活動期間推出醫美節活動商品消費滿1,000元送100元、滿2,500元送1,000元現金折價券，超強回饋達40%，更攜手SUPER JUNIOR-D&E推出一系列限量好禮及專屬體驗，包括限量小卡、卡套到主題店合影一次登場。活動期間，購買醫美節活動商品單筆滿1,000元，即可獲得SUPER JUNIOR-D&E限量小卡乙張（共5款隨機，可累贈，贈完為止）；醫美節活動商品單筆滿3,000元，再加贈SUPER JUNIOR-D&E限量卡套乙個，數量有限，贈完為止。

「康是美專業醫美節」SUPER JUNIOR-D&E限量小卡及卡套滿額贈活動，兩款贈品預計自8月28日起陸續開放領取。符合滿額贈資格並完成結帳之消費者，可取得贈品兌換「顧客取貨聯」，並憑聯至原消費門市領取，實際領取日期依門市通知為準，活動優惠及滿額贈資格不受影響。更多活動內容及相關資訊將陸續公開，詳細活動辦法、參加方式及最新資訊，請依康是美官方公告為準。

除了全台醫美節限定好禮，康是美更於愿秀、桃華、東興三間門市打造「COSMED × SUPER JUNIOR-D&E主題店」，推出限定專屬合影體驗。活動期間符合指定消費條件，即可於主題店體驗與SUPER JUNIOR-D&E（東海、銀赫）拍攝專屬合影，留下宛如與兩位藝人同框的限定紀念。此外，康是美也將陸續推出更多SUPER JUNIOR-D&E限定活動，邀請粉絲近距離感受東海、銀赫的魅力。相關活動辦法、參加方式及更多合作內容，將於康是美官方社群平台陸續公布。

「康是美專業醫美節」於8月21日至9月22日登場，攜手SUPER JUNIOR-D&E推出一系列限量好禮及專屬體驗，包括限量小卡、卡套到主題店合影一次登場。圖／康是美提供

康是美宣布邀請韓國超人氣男團SUPER JUNIOR-D&E（東海、銀赫）參與年度重點檔期「康是美專業醫美節」。圖／康是美提供

SUPER JUNIOR-D&E驚喜現身康是美，限量小卡、主題店一次登場。圖／康是美提供