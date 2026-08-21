國旅補助住福容高加碼一萬元 每人每晚最低1,125元起

2026國旅補助9月正式上路，平日出遊再迎旅遊利多！福容大飯店響應政策，串聯全台據點推出多元加碼優惠，從最高10,000元禮遇券、館內消費抵用券、房型升等，到餐飲、住宿與生日好禮，讓旅客不只省下住宿費，更能把旅遊預算延伸至美食、景點與休閒體驗。

此次平日住宿補助第一晚最高800元、同一旅宿續住第二晚再加碼1,200元；福容徠旅徠加碼，最高可折抵房費3,500元，每人每晚最低只要1,125元起，福容更依各地特色打造「住福容、玩在地」的旅遊提案，從海岸度假、親子旅行到城市漫遊，都能找到適合自己的旅行方式。

福容福隆店推出此次最吸睛的「萬元禮遇」，入住指定福容假期或親子主題房住房專案，退房後可獲總價值10,000元禮遇券，內容涵蓋客房住宿抵用金、餐飲抵用券、客房升等券、免費加人券，以及衝浪、SUP、帆船等水上活動抵用券，從吃、住到玩一次滿足；福容淡水漁碼店則推出入住官網任一專案，兩天一夜加碼館內消費抵用券400元、三天兩夜加碼600元；壽星入住指定專案再贈600元抵用券，白天漫遊淡水老街、沿河散步，傍晚欣賞漁人碼頭夕陽與夜景，輕鬆完成一趟周末或生日小旅行。適合親子旅遊的麗寶福容店，住宿推出「一泊一食」及續住優惠，精緻家庭房雙人一泊一食4,340元起，續住第二晚享二泊二食7,880元起，享受玩樂、購物與住宿一次安排。

花蓮縣政府再加碼，周日至周四入住花蓮合法旅宿，身分證非U字首的民眾，連續入住兩晚即可再享2,000元住宿補助。福容花蓮店同步推出超過2,000元大禮包，一次集結旅遊、娛樂與美食好康；指定入住福容假期一泊一食專案更享房型免費升等。外地旅客搭配觀光署國旅補助、生日禮金及花蓮縣府加碼，入住「福容假期一泊一食」連住兩晚，每人每晚最低不到1,300元起，輕鬆享受花蓮山海美景與悠閒假期。

城市輕旅行同樣精彩，會員平日入住福容台北二館，第一晚贈牛肉麵禮盒、第二晚贈雞湯禮盒，壽星再享馬克杯組；福容桃園店推出雙重優惠，使用政府補助入住，可選擇享300元餐飲抵用券；指定入住「2026福容假期一泊一食」住房專案，則享房型免費升等；福容桃園機捷A8則推出平日入住指定「Travel Light 機場捷運輕旅行」專案，可享指定客房免費升等一級。此外，國旅補助生日住宿金得主入住再享限定加碼好禮，贈「福容御品蔘雞湯」乙份。嘉義福容voco酒店周日至周四連續入住2晚以上，即可享有依IHG官網「非會員、不含早餐」浮動房價再享9折優惠，每房每日再贈2客早餐，讓旅客延長住宿時光、輕鬆享受假期。適用於高級客房兩張大床（含）以上房型，並響應環保理念，續住期間不提供客房清潔服務。福容高雄平日推出豪華雙床房每晚3,990元含兩客早餐，適合好友、家庭安排港都小旅行。

福容徠旅連鎖推出「2026國旅補助徠加碼」優惠，林口、中壢、水里、高雄、墾丁、五店，使用「生日補助」預訂年度專案「徠旅假期」，政府補助1,200元，飯店再加碼400元，兩天一夜最高可折抵房費1,600元；使用「平日補助」入住，飯店首晚加碼400元、續住第二晚再加碼600元，兩天一夜最高折抵1,200元，三天二夜最高折抵3,000元。離島澎湖同樣推出加碼優惠，生日補助兩天一夜最高折抵1,600元；平日補助搭配飯店加碼，兩天一夜最高折抵1,400元，三天二夜最高可折抵3,500元。

福容淡水漁碼店_入住官網任一專案，即享兩天一夜加碼400元、三天兩夜600元館內消費抵用券，壽星入住指定專案再贈600元抵用券。福容提供

離島澎湖同樣推出加碼優惠，生日補助兩天一夜最高折抵1,600元；平日補助搭配飯店加碼，兩天一夜最高折抵1,400元，三天二夜最高可折抵3,500元。福容提供

麗寶福容店推住宿「一泊一食」及續住優惠，玩水、逛outlet、享美食一次滿足。福容提供