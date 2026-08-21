葛萊美鼓王厄斯金來台 鐵琴演奏家魯千千受邀獻藝

葛萊美獎得主彼得．厄斯金爵士五重奏「空中漫步」音樂會今晚登場，因團員之一顫音鐵琴家曼尼利身體不適，主辦單位兩廳院邀旅美鐵琴演奏家魯千千擔任嘉賓，參與部分曲目演出。

厄斯金（Peter Erskine）又被譽為「鼓王中的鼓王」，曾於2025年兩廳院夏日爵士，隨赫許鋼琴三重奏（Fred Hersch Trio）來台演出，鼓聲感染力讓在場樂迷印象深刻。厄斯金表示，去年訪台時感受到台灣觀眾不只是有在聽，也非常懂得欣賞音樂，「我們已經等不及音樂會演出。」

厄斯金表示，爵士樂是非常流動的樂種，在舞台上團員們要彼此找到共識，「而在這個尋找與合作的過程中，有那麼些瞬間就會產生很美的音樂火花。」

厄斯金4歲起開始打鼓至今，成績斐然，700張專輯與多部電影配樂都有他的鼓聲。他曾與克瑞兒（DianaJean Krall）等爵士歌手共演，也跨足影視配樂，為「藝伎回憶錄」、「樂來越愛你」等電影擔任配樂。這次訪台，厄斯金特別以「Dr. Um Steps Into theWeather」為主題，向融合爵士2大經典樂團「天氣預報」（Weather Report）與「Steps Ahead」致敬，這2大經典爵士樂團都為厄斯金的音樂旅程寫下過重要篇章。

1978年，24歲的厄斯金加入由鬼才鍵盤手札維紐（Joe Zawinul）和薩克斯風手蕭特（Wayne Shorter）共同領導的「天氣預報」樂團。他以精準、靈動且充滿爆發力的鼓聲，成為該團黃金時期的重要成員。其中專輯「8:30」更獲得1980年葛萊美最佳融合爵士獎，是「天氣預報」最具代表性的專輯之一。

厄斯金後來加入顫音鐵琴名家曼尼利（MikeMainieri）創立的「Steps Ahead」樂團。該團集結各領域頂尖樂手，在保留爵士即興精神的同時，融入搖滾與電子聲響，讓融合爵士走向當代面貌。這些演出經驗，促使彼得．厄斯金創立自己的「Dr. Um Band」，把經典融合音樂語彙向新世代推進。

根據兩廳院發布的新聞資料，原本擔任鐵琴演奏的曼尼利因為身體不適，無法依原訂行程來台，演出將改以四重奏編制進行。兩廳院則邀請旅美鐵琴演奏家魯千千擔任嘉賓演奏部分曲目，與樂手們共同完成這場爵士之夜。

彼得．厄斯金爵士五重奏「空中漫步」音樂會今晚舉行，地點在國家音樂廳。