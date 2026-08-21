《維也納美泉宮管弦樂團》歲末音樂會 相約走進維也納宮廷風華 雙人同行限時88折

2026歲末，邀請重要的人一起走進「音樂之都」維也納。來自奧地利的 Schönbrunn Palace Orchestra （維也納美泉宮管弦樂團），將於12月6日（日）15:00首度登上國家音樂廳，帶來源自世界文化遺產美泉宮橘園的宮廷音樂傳統。從莫札特、海頓到史特勞斯家族，一首首跨越時代的經典旋律，將交織出維也納獨有的優雅與浪漫。即日起於udn售票網購買指定票區雙人套票，即享88折優惠，邀請親友、伴侶相約同行，在歲末共享一場充滿歐洲風情的音樂盛宴。

維也納向來被譽為「音樂之都」，音樂不僅存在於金碧輝煌的音樂廳，更融入城市的歷史與日常；其中，美泉宮更是奧地利皇室文化與藝術發展的重要地標。維也納美泉宮管弦樂團長年於美泉宮橘園（Schönbrunn Palace Orangery）演出，延續當地宮廷音樂會傳統，並巡演日本、德國、瑞典、捷克、丹麥、克羅埃西亞等地。透過細膩的音色、富有歌唱性的旋律與輕盈流暢的舞曲節奏，將這座城市獨有的音樂氣質帶向世界。

本次來臺曲目同樣濃縮了維也納不同時代的音樂風景。上半場由莫札特歌劇《費加洛婚禮》序曲揭開序幕，並演出海頓D大調第101號交響曲《時鐘》，在明快旋律與巧妙節奏之間，展現維也納古典樂派的細膩與幽默；下半場則走入十九世紀令人嚮往的舞會年代，由「圓舞曲之王」小約翰．史特勞斯的《春之聲》圓舞曲、《別客氣！》法式波卡、《惡魔》快速波卡，以及享譽全球的《藍色多瑙河》圓舞曲接連登場，從浪漫優雅到輕快歡騰，勾勒出多瑙河畔與維也納舞會文化的迷人景致。

音樂最動人的時刻，也值得與重要的人一起分享。從莫札特、海頓的古典樂章，到史特勞斯家族令人不自覺隨之搖曳的圓舞曲，《維也納美泉宮管弦樂團》將以一首首熟悉旋律，帶領觀眾從國家音樂廳出發，展開一趟跨越時空的維也納文化之旅。即日起於udn售票網購買指定票區雙人套票享88折優惠，邀請親友、伴侶相約同行，在2026歲末共享來自維也納的浪漫樂音與宮廷風華。

演出曲目

【維也納古典樂派】

海頓｜第101號交響曲《鐘》

莫札特｜《費加洛婚禮》序曲

【維也納圓舞曲之夜】

小史特勞斯｜《春之聲》圓舞曲、《藍色多瑙河》圓舞曲、《雷鳴與閃電》波卡舞曲

克萊斯勒｜《愛之悲》、《愛之喜》

【演出資訊】

演出名稱：維也納美泉宮管弦樂團

時間：2026年12月6日 (日) 15:00

演出地點：國家音樂廳

售票網站： https://reurl.cc/XxegED

官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/SB2026

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