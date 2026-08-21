西堤牛排5折吃！捐血就能拿優惠券 符合這些條件還有加碼

王品（2727）旗下西堤牛排年度捐血公益活動「熱血任務」登場，即日起至8月24日前往指定捐血站成功捐血，每人次可獲得1張「西堤牛排單客經典套餐愛心5折券」；若是首次捐血，或單次捐血500cc，還可加碼獲得限量西堤沙灘袋，搶攻暑假尾聲聚餐商機之餘，也鼓勵民眾挽袖捐血。

西堤表示，今年「熱血任務」為品牌連續第23年舉辦捐血公益活動，以「你捐血，西堤牛排幫你補血」號召消費者參與。活動期間至指定捐血站完成捐血，即可取得單客經典套餐愛心5折券，以優惠價格享用套餐；首度捐血者或捐血500cc者，再贈限量西堤沙灘袋1個。

除了捐血公益活動，西堤也把握暑假最後一波聚餐需求，攜手迪士尼電影《玩具總動員5》推出期間限定「牛仔很忙雙人餐」，販售進入最後倒數，活動至8月31日止。

「牛仔很忙雙人餐」將電影角色及故事元素融入餐點，包括主餐「墨西哥辣味炙燒牛排」，以香烤牛排搭配特調墨西哥辣醬；分享小食「牛仔香酥海鮮拼盤」，以及甜點「開心果水果雙層蛋糕」，餐點並搭配角色造型插卡，另加贈限量角色群造型圍兜。

西堤同步推出《玩具總動員5》造型慶生相片卡、慶生帽及蛋糕，相關活動同樣至8月31日止；限定周邊商品「絨毛收納摺疊提袋」與「皮革收納盤組」，於全台西堤牛排門市內用消費可用239元起加購，數量有限、售完為止。