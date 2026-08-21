全聯中元加開夜場！連3天延長營業至晚上11點 大全聯再祭9折

中元普渡進入最後採買高峰，全聯搶攻壓軸採購商機，宣布8月24日至26日門市延長營業時間至晚上11時，並祭出滿額贈點、日用品及生鮮加碼優惠；大全聯同步加入最後衝刺，8月22日至26日會員單筆消費滿2,000元享9折優惠，全聯小時達則鎖定臨時採買需求，推出多款中元祈福懶人包，從實體門市到外送服務全面搶攻普渡商機。

全聯表示，8月24日至26日門市營業時間延長至晚上11時，部分門市除外，實際營業時間依各店公告為準。優惠方面，8月22日至27日於全聯使用全支付或PX Pay，單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點；9月3日前，進口泡麵、點心麵、指定品牌國產啤酒、寵物食用品及防蚊、除蟲商品也推出加碼優惠，搭配滿額贈點活動最高享17%回饋。

大全聯則鎖定中元節前最後五天，自8月22日至26日，福利卡友或PX Pay會員單筆消費滿2,000元以上享9折優惠，並以現金抵用券方式回饋，活動期間每人每卡不限參與次數，單筆回饋無上限；若搭配大全聯信用卡周末優惠，最高回饋22%。

除食品、飲料等傳統普渡商品外，全聯也針對中元前居家整理需求加碼日用品優惠。8月22、23日全店日用品單筆消費每滿499元現折50元；8月21日至9月3日，持福利卡購買除蟲、殺蟲全品項，單筆每滿299元贈300福利點，搶攻消費者趁普渡前補充清潔及除蟲用品需求。

生鮮商品也加入最後一波促銷，全聯與大全聯利用中元前周末推出採買優惠，希望帶動消費者一次購足普渡所需的水果、生鮮、零食、飲料及日用品。

看準中元採買量大、臨時補貨需求高，全聯小時達今年則主打「三省備中元」，強調商品維持全聯店內價，最快30分鐘送達，鎖定飲料、泡麵、罐頭、米等重量較重或一次大量採購的品項，降低消費者自行搬運及排隊結帳的時間。

針對不知道如何準備普渡供品的消費者，小時達也依不同祭拜情境整合水果、零食及日用品，推出「好運祈福懶人包」，包括適合個人、小家庭的「精緻誠心小小包」、鎖定公司行號的「業績滾滾來一包」，以及「壞運清理包」、「招貴人必備包」等，消費者也可自行增減品項。

全聯表示，中元期間小時達另推出「見鬼的便宜」系列優惠，搭配優惠碼、福利點及50大品牌加碼贈點，周末最高回饋34.7%，希望從事前大量採買到普渡前臨時補貨，都能承接消費需求。