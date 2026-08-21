快訊

中職／阿甘障礙破了！悍將簽約金650萬+200萬簽下狀元陳柏凱

Google旗艦級筆電傳9月登場！合作華碩推Googlebook 規格定價外洩不便宜

中職／李珠珢8月「罕見0應援」 9月總共8場有5場在大巨蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯中元加開夜場！連3天延長營業至晚上11點 大全聯再祭9折

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯8月24日至26日門市營業時間延長至晚上11時，部分門市除外，實際營業時間依各店公告為準。全聯/提供
全聯8月24日至26日門市營業時間延長至晚上11時，部分門市除外，實際營業時間依各店公告為準。全聯/提供

中元普渡進入最後採買高峰，全聯搶攻壓軸採購商機，宣布8月24日至26日門市延長營業時間至晚上11時，並祭出滿額贈點、日用品及生鮮加碼優惠；大全聯同步加入最後衝刺，8月22日至26日會員單筆消費滿2,000元享9折優惠，全聯小時達則鎖定臨時採買需求，推出多款中元祈福懶人包，從實體門市到外送服務全面搶攻普渡商機。

全聯表示，8月24日至26日門市營業時間延長至晚上11時，部分門市除外，實際營業時間依各店公告為準。優惠方面，8月22日至27日於全聯使用全支付或PX Pay，單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點；9月3日前，進口泡麵、點心麵、指定品牌國產啤酒、寵物食用品及防蚊、除蟲商品也推出加碼優惠，搭配滿額贈點活動最高享17%回饋。

大全聯則鎖定中元節前最後五天，自8月22日至26日，福利卡友或PX Pay會員單筆消費滿2,000元以上享9折優惠，並以現金抵用券方式回饋，活動期間每人每卡不限參與次數，單筆回饋無上限；若搭配大全聯信用卡周末優惠，最高回饋22%。

除食品、飲料等傳統普渡商品外，全聯也針對中元前居家整理需求加碼日用品優惠。8月22、23日全店日用品單筆消費每滿499元現折50元；8月21日至9月3日，持福利卡購買除蟲、殺蟲全品項，單筆每滿299元贈300福利點，搶攻消費者趁普渡前補充清潔及除蟲用品需求。

生鮮商品也加入最後一波促銷，全聯與大全聯利用中元前周末推出採買優惠，希望帶動消費者一次購足普渡所需的水果、生鮮、零食、飲料及日用品。

看準中元採買量大、臨時補貨需求高，全聯小時達今年則主打「三省備中元」，強調商品維持全聯店內價，最快30分鐘送達，鎖定飲料、泡麵、罐頭、米等重量較重或一次大量採購的品項，降低消費者自行搬運及排隊結帳的時間。

針對不知道如何準備普渡供品的消費者，小時達也依不同祭拜情境整合水果、零食及日用品，推出「好運祈福懶人包」，包括適合個人、小家庭的「精緻誠心小小包」、鎖定公司行號的「業績滾滾來一包」，以及「壞運清理包」、「招貴人必備包」等，消費者也可自行增減品項。

全聯表示，中元期間小時達另推出「見鬼的便宜」系列優惠，搭配優惠碼、福利點及50大品牌加碼贈點，周末最高回饋34.7%，希望從事前大量採買到普渡前臨時補貨，都能承接消費需求。

全聯 中元普渡 大全聯

延伸閱讀

外帶吃三商巧福、福勝亭更省 7品牌限時9折再送回客券

全盈+PAY搶生活帳單商機 7,900項都能繳、最高回饋28%

七夕星巴克「買一送一」來了！8／19限時9小時 滿999元再送玫瑰

直擊台畜30億AI智慧工廠！ 全聯聯名「法餐南霸天」搶攻中秋烤肉商機

相關新聞

西堤牛排5折吃！捐血就能拿優惠券 符合這些條件還有加碼

王品（2727）旗下西堤牛排年度捐血公益活動「熱血任務」登場，即日起至8月24日前往指定捐血站成功捐血，每人次可獲得1張「西堤牛排單客經典套餐愛心5折券」；若是首次捐血，或單次捐血500cc，還可加碼獲得限量西堤沙灘袋，搶攻暑假尾聲聚餐商機之餘，也鼓勵民眾挽袖捐血。

搶攻大巨蛋！貓茶町「小泡芙第二盒半價」、LBC「5款三明治現省50元」

曾獲國際知名旅遊網站評為「亞洲最佳三明治」第7名的「LBC」，本次攜手PUREBREAD Bakery進駐台北大巨蛋遠東Garden City B2，預計8月22日開始試營運。店內以PUREBREAD Bakery的多款酸種麵包、現烤可頌、吐司為基礎，結合LBC打造的配料，提供「煙燻牛」、「熔岩漢堡排」、「墨式燉肉」、「手撕豬」、「肯瓊烤雞」等5款三明治，搭配牛油薯條與飲料，每套均一價250元。為慶新店開幕，9月18日前，5款三明治套餐，享優惠價200元。

茶湯釜飯、鐵觀音牛肉麵上桌！金色三麥「三麥茶樓」開幕送濾茶器

金色三麥今夏推出全新品牌「三麥茶樓 SUNMAI CHA」，打造全台最大當代台灣茶料理餐廳，以「吃茶、喝茶、生活茶」為核心，主打以茶入菜、以茶入湯、以茶入席，提供「茶湯釜飯」、「輕養生小燉湯」、「三部曲鐵觀音牛肉麵」等料理，帶來嶄新的餐飲體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。